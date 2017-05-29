Долги Киева составляют 13,5 млрд грн – первый замглавы КГГА

Киев находимся в состоянии технического дефолта.

Киев не выполнил свои долговые обязательства на 13,5 млрд грн Василий Артюшенко, ZN.UA

ДолговыеКиева перед разными структурами составляют 13,5 млрд грн, сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Геннадий Плис.

"На сегодня мы должны примерно 13,5 млрд. Это задолженность перед разными структурами, в том числе и перед Кабмином по реструктуризации, которая была осуществлена в 2015 году", - сказал он.

Плис отметил, что в указанную задолженность также вошли еврооблигации Киева на $ 100 млн в собственности Franklin Templeton, которые не были реструктуризированы в 2015 году.

"Де-факто или де-юре мы находимся в техническом дефолте, потому что мы отказались погашать задолженности на тех условиях, на которых они есть сегодня, и требуем улучшения условий для нас", - уточнил Плис.

Как сообщалось, еврооблигации Киева были включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда для Украины. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $ 250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и на $ 300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Киев 23 ноября 2015 года официально предложил держателям своих еврооблигаций обменять их на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью $ 1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $ 0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $ 0,25 тыс.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям 2005 года на $ 117 млн 393,822 тыс. и еврооблигациям 2011 года на $ 233 млн 671,875 тыс. в государственный долг.

Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2005 на $ 250 млн поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций-2011 на $ 300 млн – 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владеет 32% еврооблигаций-2005.

Механизм реструктуризации еврооблигаций на $ 250 млн предусматривает, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам, а возможность перевода их в госбумаги истекла в 2015 году.

Напомним, что в 2016 году подконтрольные Киеву предприятия в ОРДЛО уплатили в бюджет 6,3 млрд грн налогов.