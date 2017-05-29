Долги Киева составляют 13,5 млрд грн – первый замглавы КГГА

Киев находимся в состоянии технического дефолта.
"На сегодня мы должны примерно 13,5 млрд. Это задолженность перед разными структурами, в том числе и перед Кабмином по реструктуризации, которая была осуществлена в 2015 году", - сказал он.
Плис отметил, что в указанную задолженность также вошли еврооблигации Киева на $ 100 млн в собственности Franklin Templeton, которые не были реструктуризированы в 2015 году.
"Де-факто или де-юре мы находимся в техническом дефолте, потому что мы отказались погашать задолженности на тех условиях, на которых они есть сегодня, и требуем улучшения условий для нас", - уточнил Плис.
Как сообщалось, еврооблигации Киева были включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда для Украины. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $ 250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и на $ 300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.
Киев 23 ноября 2015 года официально предложил держателям своих еврооблигаций обменять их на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью $ 1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $ 0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $ 0,25 тыс.
Правительство Украины 18 декабря 2015 года в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям 2005 года на $ 117 млн 393,822 тыс. и еврооблигациям 2011 года на $ 233 млн 671,875 тыс. в государственный долг.
Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2005 на $ 250 млн поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций-2011 на $ 300 млн – 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владеет 32% еврооблигаций-2005.
Механизм реструктуризации еврооблигаций на $ 250 млн предусматривает, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам, а возможность перевода их в госбумаги истекла в 2015 году.
Напомним, что в 2016 году подконтрольные Киеву предприятия в ОРДЛО уплатили в бюджет 6,3 млрд грн налогов.
Интерфакс-Украина