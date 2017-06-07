Доходы госбюджета России уменьшат на $ 1 млрд из-за Венесуэлы

Долг Венесуэлы перед рядом стран-кредиторов продолжает расти.

Из-за кредиторов доходы России сократятся glavred.info

Счетная палатаснизила прогнозируемые доходы федерального бюджета почти на $ 1 млрд, поскольку Венесуэла, вероятнее всего, не сможет вовремя произвести выплаты по двусторонним кредитам, сообщает Reuters

Долг Венесуэлы перед союзниками, включая Россию и Китай, ускоренно рос на протяжении нескольких лет.

В заключении Счетной Палаты на проект поправок в бюджет на 2017-2019 годы говорится, что Венесуэла не выполнила условия межправительственного протокола от сентября 2016 года к соглашению о предоставлении Россией кредита Каракасу в декабре 2011 года.

Согласно протоколу 2016 года, включенном в документ, на сентябрь этого года долг Венесуэлы перед России составил $ 2,84 млрд, включая просроченные платежи по кредитам и проценты.

Детали и последствия непогашения этих кредитов пока не ясны.

Напомним, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в этом году Россия уменьшит финансирование Парламентской ассамблеи Советы Европы на треть.