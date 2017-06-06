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Россия уменьшила на треть свои взносы на финансирование ПАСЕ

6 июня в 11:03

Ассамблея не получит от России последнюю выплату в 11 миллионов евро за этот год.

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Россия решила ограничить финансирование ПАСЕ из-за ограничений против ее делегации
Facebook/Георгий Логвинский
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в этом году Россия уменьшит финансирование Парламентской ассамблеи Советы Европы на треть. По словам Володина, финансирование делится на три транша, и третий, который составлял около 11 миллионов евро, Россия заблокировала.

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Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ТАСС
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Тэги Россия ПАСЕ Европа финансирование
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