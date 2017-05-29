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BHP оценивает будущее сланцевых активов в США - СМИ

29 мая в 17:12

Руководство крупнейшего горнодобывающего концерна ищет покупателей на свои сланцевые активы.

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Будущее сланцев под вопросом
Руководство крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP заверило акционеров, что рассматривает различные варианты для своих сланцевых операций в США на фоне давления со стороны инвестфонда Elliott Management, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Elliott, владеющий порядка 4,1% акций BHP, призвал руководство компании провести официальную открытую оценку нефтяных активов в США и рассмотреть возможность их продажи или проведения IPO.

Главный исполнительный директор BHP Эндрю Макензи провел в Австралии ряд встреч с акционерами, в ходе которых подчеркнул, что компания открыта к частичной продаже сланцевых операций в США.

"Макензи пытался донести до инвесторов, что руководство компании хочет попытаться извлечь максимальную стоимость из сланцевых активов, и видит множество различных вариантов для этого", - отмечает старший инвестиционный директор Argo Investments Ltd Энди Форстер.

Помимо сланцевых активов, BHP владеет операциями по глубоководной добыче нефти в Мексиканском заливе.

Руководство BHP "хочет показать, что активно занимается будущим сланцевых активов, "однако не хочет, чтобы возникло ощущение, что она делает это, реагируя на давление Elliott" – говорит Форстер.

Ранее в этом месяце компания объявила об отказе от названия BHP Billiton и возвращению к прежнему наименованию - просто BHP. Для повышения запоминаемости была запущена рекламная кампания Think Big стоимостью $ 10 млн.

Акции BHP по итогам торгов в Сиднее в понедельник подешевели на 0,7%, с начала этого года их стоимость снизилась на 4,9%. 

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Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.

По материалам: Bloomberg
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Тэги сланцевый нефть активы добыча США ОПЕК
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