BHP оценивает будущее сланцевых активов в США - СМИ

Руководство крупнейшего горнодобывающего концерна ищет покупателей на свои сланцевые активы.

Будущее сланцев под вопросом

Руководство крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP заверило акционеров, что рассматривает различные варианты для своих сланцевых операций в США на фоне давления со стороны инвестфонда Elliott Management, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Elliott, владеющий порядка 4,1% акций BHP, призвал руководство компании провести официальную открытую оценку нефтяных активов в США и рассмотреть возможность их продажи или проведения IPO.

Главный исполнительный директор BHP Эндрю Макензи провел в Австралии ряд встреч с акционерами, в ходе которых подчеркнул, что компания открыта к частичной продаже сланцевых операций в США.

"Макензи пытался донести до инвесторов, что руководство компании хочет попытаться извлечь максимальную стоимость из сланцевых активов, и видит множество различных вариантов для этого", - отмечает старший инвестиционный директор Argo Investments Ltd Энди Форстер.

Помимо сланцевых активов, BHP владеет операциями по глубоководной добыче нефти в Мексиканском заливе.

Руководство BHP "хочет показать, что активно занимается будущим сланцевых активов, "однако не хочет, чтобы возникло ощущение, что она делает это, реагируя на давление Elliott" – говорит Форстер.

Ранее в этом месяце компания объявила об отказе от названия BHP Billiton и возвращению к прежнему наименованию - просто BHP. Для повышения запоминаемости была запущена рекламная кампания Think Big стоимостью $ 10 млн.

Акции BHP по итогам торгов в Сиднее в понедельник подешевели на 0,7%, с начала этого года их стоимость снизилась на 4,9%.

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Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.