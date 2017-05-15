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UA:Перший объяснил, почему вырезал выступление ONUKA в финале "Евровидения"

15 мая в 17:05

Выступление было заменено рекламой.

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Выступление ONUKA заменили рекламой
Телеканал UA:Перший был вынужден прервать выступление ONUKA с оркестром НАОНІ  в финале "Евровидения 2017" из-за необходимости выхода рекламы, сообщается на странице канала на Facebook.

"В связи с большим количеством негативных комментариев относительно телетрансляции финала Евровидения-2017 в эфире UA:Перший сообщаем: сетка телевизионного вещания предполагает рекламу, которую, к сожалению, нельзя отменить, ведь телеканал UA:Перший имеет обязательства перед рекламодателями. Практика прямых эфиров предусматривает наличие интервал-актов: выступлений исполнителей между основными номерами шоу для публики в зале. Такую версию шоу могут увидеть зрители в зале, которые приобрели билеты, а также зрители официального YouTube-канала Eurovision Song Contest, который в прямом эфире транслирует шоу без выхода на рекламу. Другие официальные вещатели делают рекламные перерывы в трансляциях. Такие правила действуют для всех партнеров Евровидение", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители телеканала подчеркнули, что предоставили возможность просмотра полной версии шоу на своем сайте.

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Напомним, конкурс "Евровидение 2017" прошел в Киеве 9-13 мая. По результатам голосования национальных жюри и зрителей конкурса, победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги реклама Евровидение шоу телеканал
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