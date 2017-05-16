Представитель Джамалы прокомментировал выходку Седюка на финале "Евровидения"

По словам пиар-директора певицы, Джамала даже на заметила пранкера.

Джамала даже не заметила выходку Седюка РБК-Украина

Пиар-директор Джамалы Денис Козловский прокомментировал выходку пранкера Седюка, который частично оголился во время выступления певицы в финале "Евровидения 2017".

По словам Козловского певица даже не заметила пранкера, поскольку "когда исполняет песню, находится в особом внутреннем состоянии", сообщает ТСН.

Кроме того, по мнению пиар-директора Джамалы даже малейшего наказания для Седюка будет достаточно. "Не нужно рассматривать никакие экстремальные наказания. Тюремное заключение, о котором там говорилось, это - слишком жесткое наказание, человек за обнажение своих частей, наверное, не должен садиться в тюрьму", - заявил Козловский.

Седюк известен и другими подобными выходками. В частности, в 2013 году он пытался получить "Грэмми" вместо певицы Адель. До этого он пытался "разыграть" Уилла Смита и Мадонну.

Напомним, конкурс "Евровидение 2017" прошел в Киеве 9-13 мая. По результатам голосования национальных жюри и зрителей конкурса, победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.