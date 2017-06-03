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Исполнительный директор "Евровидения" Грицак подал в отставку – Винтонив

3 июня в 00:08

По словам члена набсовета Общественного ТВ, после завершения песенного конкурса остаются невыполненными условия около 300 договоров.

Павел Грицак
Винтонив сообщил об отставке Грицака
Hromadske.ua
Член Наблюдательного совета Общественного телевидения Роман Винтонив сообщил, что исполнительный директор песенного конкурса "Евровидение-2017" Павел Грицак написал заявление об увольнении с должности.

Фотокопию заявления журналист опубликовал на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 5 июня.

По словам Винтонива, часть организационных, юридических и финансовых вопросов, связанных с проведением конкурса еще не закрыта.

"Есть почти 300 незакрытых договоров по "Евровидению". Есть пикет под Кабмином, на который пришли люди, которым не заплатили 20% денег за работу на "Евровидении". Есть расследования прокуратуры и КРУ. Есть человек, отвечавший за организацию "Евровидения". Сегодня после обеда ему задают вопрос: что вам нужно, чтобы закрыть все незакрытые проблемы? И что делает этот человек?.. Пишет заявление об увольнении", – написал журналист.

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Напомним, конкурс "Евровидение 2017" прошел в Киеве 9-13 мая. По результатам голосования национальных жюри и зрителей конкурса, победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.

Перед проведением конкурса журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование о его организации. В сюжете говорилось, что компания "Артмакс Инжиниринг", получившая право на оборудования концертного зала зрительскими трибунами, якобы связаны с исполнительным директором конкурса Павлом Грицаком.

Журналистам удалось выяснить, что повторный тендер был проведен после отказа подписывать контракт с победителем первого конкурса, немецкой компанией Nussli Ltd. Это произошло после того, как процесс подготовки мероприятия возглавил Грицак. Он, в свою очередь, отрицал свою связь с "Артмакс Инжиниринг".

По материалам: ZN.UA , Радіо Свобода ,
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Тэги Евровидение Eurovision Киев Грицак Винотонив
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