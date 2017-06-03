Исполнительный директор "Евровидения" Грицак подал в отставку – Винтонив

По словам члена набсовета Общественного ТВ, после завершения песенного конкурса остаются невыполненными условия около 300 договоров.
Фотокопию заявления журналист опубликовал на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 5 июня.
По словам Винтонива, часть организационных, юридических и финансовых вопросов, связанных с проведением конкурса еще не закрыта.
"Есть почти 300 незакрытых договоров по "Евровидению". Есть пикет под Кабмином, на который пришли люди, которым не заплатили 20% денег за работу на "Евровидении". Есть расследования прокуратуры и КРУ. Есть человек, отвечавший за организацию "Евровидения". Сегодня после обеда ему задают вопрос: что вам нужно, чтобы закрыть все незакрытые проблемы? И что делает этот человек?.. Пишет заявление об увольнении", – написал журналист.
Напомним, конкурс "Евровидение 2017" прошел в Киеве 9-13 мая. По результатам голосования национальных жюри и зрителей конкурса, победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.
Перед проведением конкурса журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование о его организации. В сюжете говорилось, что компания "Артмакс Инжиниринг", получившая право на оборудования концертного зала зрительскими трибунами, якобы связаны с исполнительным директором конкурса Павлом Грицаком.
Журналистам удалось выяснить, что повторный тендер был проведен после отказа подписывать контракт с победителем первого конкурса, немецкой компанией Nussli Ltd. Это произошло после того, как процесс подготовки мероприятия возглавил Грицак. Он, в свою очередь, отрицал свою связь с "Артмакс Инжиниринг".ZN.UA , Радіо Свобода ,