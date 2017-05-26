Топ Новости
<
>

Глава Disney отрицает кражу хакерами пятых "Пиратов Карибского моря"

26 мая в 11:52

Боб Айгер заверил, что им лишь угрожали, но на самом деле "ничего не произошло".

пираты карибского моря
"Пираты Карибского моря-5" никто не крал, заверили в Disney
Кинопоиск
Глава Disney Боб Айгер заявил о том, что информация о краже фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" ошибочна.

"Как мне известно, никто нас не взламывал. Кто-то угрожал нам кражей фильма. Мы восприняли это всерьез, но решили не идти на поводу у людей, которые нам угрожали", - сказал он.

Айгер также подчеркнул, что "ничего не произошло", отметив, что "в современном мире кибербезопасность — на первом месте".

Читайте также: В японском трейлере "Пиратов Карибского моря 5" показали Киру Найтли

Ранее сообщалось о том, что хакеры похитили у Disney фильм и требуют за него выкуп. По мнению СМИ, похищенным фильмом была пятая часть "Пиратов Карибского моря", которая должна была выйти в американский прокат 19 мая. Кроме того, возможно, что хакеры похитили мультфильм "Тачки 3", старт проката которого запланирован на июнь.

25 мая пятые "Пираты Карибского моря" стартовали в украинском прокате.

По материалам: ZN.UA , Игромания ,
Читайте также
Тэги фильм пираты Disney похищение хакер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...