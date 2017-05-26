Глава Disney отрицает кражу хакерами пятых "Пиратов Карибского моря"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Боб Айгер заверил, что им лишь угрожали, но на самом деле "ничего не произошло".

"Пираты Карибского моря-5" никто не крал, заверили в Disney Кинопоиск

Глава Disney Боб Айгер заявил о том, что информация о краже фильмаошибочна.

"Как мне известно, никто нас не взламывал. Кто-то угрожал нам кражей фильма. Мы восприняли это всерьез, но решили не идти на поводу у людей, которые нам угрожали", - сказал он.

Айгер также подчеркнул, что "ничего не произошло", отметив, что "в современном мире кибербезопасность — на первом месте".

Ранее сообщалось о том, что хакеры похитили у Disney фильм и требуют за него выкуп. По мнению СМИ, похищенным фильмом была пятая часть "Пиратов Карибского моря", которая должна была выйти в американский прокат 19 мая. Кроме того, возможно, что хакеры похитили мультфильм "Тачки 3", старт проката которого запланирован на июнь.

25 мая пятые "Пираты Карибского моря" стартовали в украинском прокате.