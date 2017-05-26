Глава Disney отрицает кражу хакерами пятых "Пиратов Карибского моря"

Боб Айгер заверил, что им лишь угрожали, но на самом деле "ничего не произошло".
"Как мне известно, никто нас не взламывал. Кто-то угрожал нам кражей фильма. Мы восприняли это всерьез, но решили не идти на поводу у людей, которые нам угрожали", - сказал он.
Айгер также подчеркнул, что "ничего не произошло", отметив, что "в современном мире кибербезопасность — на первом месте".
Ранее сообщалось о том, что хакеры похитили у Disney фильм и требуют за него выкуп. По мнению СМИ, похищенным фильмом была пятая часть "Пиратов Карибского моря", которая должна была выйти в американский прокат 19 мая. Кроме того, возможно, что хакеры похитили мультфильм "Тачки 3", старт проката которого запланирован на июнь.
25 мая пятые "Пираты Карибского моря" стартовали в украинском прокате.ZN.UA , Игромания ,