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Пятые "Пираты Карибского моря" выходят в украинский прокат

25 мая в 16:49

Бюджет фильма составил 230 млн долларов.

пираты карибского моря
Джеку Воробью придется сразиться с капитаном Салазаром
Кинопоиск
Фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" стартовал в украинском прокате.

Сюжет. Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Роли в фильме исполнили Джонни Депп, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, 
Дэвид Уэнэм, Брентон Туэйтс, Кевин МакНэлли, Джеффри Раш, Голшифте Фарахани, Пол МакКартни.

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По материалам: ZN.UA
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Тэги пираты фильм
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