Пятые "Пираты Карибского моря" выходят в украинский прокат

Бюджет фильма составил 230 млн долларов.

Джеку Воробью придется сразиться с капитаном Салазаром Кинопоиск

Фильмстартовал в украинском прокате.

Сюжет. Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Роли в фильме исполнили Джонни Депп, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем,

Дэвид Уэнэм, Брентон Туэйтс, Кевин МакНэлли, Джеффри Раш, Голшифте Фарахани, Пол МакКартни.