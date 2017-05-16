Хакеры похитили у Disney фильм и требуют за него выкуп

Руководство студии отказалось платить мошенникам.

Хакеры угрожают Disney публикацией нового фильма Playbuzz

Директор студии Disney Боб Айгер заявил о том, что хакеры утверждают, что похитили фильм, который еще не вышел в прокат, и требуют за него выкуп. Как сообщает The Hollywood Reporter , в случае, если выкуп не будет выплачен, злоумышленники обещают опубликовать фильм.

Какой именно фильм был похищен, Айгер не рассказал, но сообщил, что студия отказалась платить мошенникам. На данный момент Disney сотрудничает с федеральными следователями. По словам Айгера, хакеры требуют крупную сумму в биткоинах. Они обещают опубликовать первые пять минут фильма, а затем публиковать по 20 минут до тех пор, пока выкуп не будет заплачен.

По мнению СМИ, похищенным фильмом может стать пятая часть "Пиратов Карибского моря", которая должна выйти в американский прокат 19 мая. Кроме того, возможно, что хакеры похитили мультфильм "Тачки 3", старт проката которого запланирован на июнь.

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы".

6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

27 декабря сообщалось, что фильм установил рекорд по скорости кассовых сборов: за первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.

В первый уик-энд в Украине "Звездные войны" собрали 26 с половиной миллионов гривень, а посмотрели фильм 326 тысяч зрителей.