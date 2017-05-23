Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере

Сама певица не пострадала.

Певица Ариана Гранде заявила, что "разбита и сожалеет" из-за взрыва на концерте в Манчестере

"Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов", - написала Гранде в Twitter после трагедии.

В СМИ появилась информация, что певица планирует прекратить турне из-за событий в Манчестере. По данным портала TMZ, девушка отменила выступление в Лондоне, которое должно было состояться во четверг, а также решила отложить свои концерты в Европе — Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 травня 2017 р.

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Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. На текущий момент сообщается о 22 погибших, более 59 раненных. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.