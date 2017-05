Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере

Американская певица Ариана Гранде написала, что "сломлена" и сожалеет в связи со взрывом, который произошел во время ее концерта в Манчестере

"Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов", - написала Гранде в Twitter после трагедии.

В СМИ появилась информация, что певица планирует прекратить турне из-за событий в Манчестере. По данным портала TMZ, девушка отменила выступление в Лондоне, которое должно было состояться во четверг, а также решила отложить свои концерты в Европе — Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.