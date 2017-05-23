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Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере

23 мая в 09:46

Сама певица не пострадала.

Ариана Гранде EPA
Певица Ариана Гранде заявила, что "разбита и сожалеет" из-за взрыва на концерте в Манчестере
Американская певица Ариана Гранде написала, что "сломлена" и сожалеет в связи со взрывом, который произошел во время ее концерта в Манчестере.

"Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов", - написала Гранде в Twitter после трагедии.

В СМИ появилась информация, что певица планирует прекратить турне из-за событий в Манчестере. По данным портала TMZ, девушка отменила выступление в Лондоне, которое должно было состояться во четверг, а также решила отложить свои концерты в Европе — Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.

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Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. На текущий момент сообщается о 22 погибших, более 59 раненных. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв Манчестер певица концерт
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