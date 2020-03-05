Виртуальная реальность, игры и роботы

Ежегодно в конце зимы в Дубае проходит одна из крупнейших в мире образовательных выставок — GESS Dubai Education Exhibition and Conference. В этом году участники из 68 стран представили свыше 550 уникальных учебных решений: от основ 3D-моделирования с помощью виртуальной реальности до нескольких десятков моделей стульев для классной комнаты, на которых можно посидеть и выбрать самый удобный.

Итак, какое же оно — образование будущего? Давайте разберемся с главными тенденциями GESS-2020.

Тренд №1 Обучение в игровой форме

Геймификация, то есть метод использования игровых практик в неигровых контекстах, появилась еще в начале 2000-х, но в сферу образования начала внедряться относительно недавно. Она решает одну важную проблему — обучение перестает быть скучным. Вместо этого появляется заинтересованность в процессе и драйв. В таких условиях информация усваивается лучше.

Например, британская компания Mighty Writer разработала методику развития речи для дошкольников.

Все, что нужно, — коврик с липучей поверхностью, который можно повесить на стену или положить на пол. В комплект также входит много наклеек с вводными словами, пунктуацией и знаками для обозначения разных частей речи (существительных, глаголов и т.п.). Ребенок лепит наклейки на коврик, на ходу придумывая предложения и разворачивая целую историю.

Garvestone Primary School

Эта на первый взгляд простая методика получила британскую премию Educational resource award 2018 — своеобразный "Оскар" в сфере образования. Доказано, что обучение по Mighty Writer улучшает структуру речи ребенка на 78%. Поэтому ее уже ввели 820 школ в 39 странах мира.

Кстати, хорошими игровыми продуктами смог похвастаться и украинский стенд компании ENSOF. В частности наборами для тестирования и работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

Разработки украинских методистов позволяют полностью оборудовать инклюзивно-ресурсные центры. Это вызвало немалый интерес у посетителей, поскольку зарубежные аналоги предлагают скорее точечные решения, а не комплексные, как у украинского производителя.

Тренд №2 Обучение для будущего

Школьное образование в Украине, к сожалению, до сих пор работает на запоминание. Но что именно должен запомнить ребенок после занятия? Просто формулу, написанную на доске? Современная школа должна формировать навыки, которые человек будет использовать в будущем, например критическое мышление, коммуникацию, логику и воображение. Больше того, детей нужно готовить к миру, в котором они будут жить.

Например, компания из ОАЭ Madar farms предлагает на уроках биологии выращивать растения, не выходя из классной комнаты. Этакое садоводство в условиях ограниченного пространства, на вертикальных поверхностях. Идея заключается в том, что это не только ознакомит детей с основами ботаники, но и объяснит тему экологических проблем, производства пищи, обращения с водой и отходами в ХХІ веке.

Unique World Robotics

Другой пример — компания Flat Stan, которая предлагает материалы для тренировки у детей правильного поведения в чрезвычайных ситуациях и предоставления первой медпомощи. Курс разработан для детей разного возраста, начиная с учеников начальной школы.

Тренд №3 Рόботы, рόботы и еще раз рόботы

В этом году на выставке наблюдалось буквально засилье всякой робототехники. Например корейская компания Woosun предлагала наборы, позволяющие ученикам собрать и запрограммировать собственную конвейерную линию или даже маленькую ветровую электростанцию.

Другая компания, Unique World Robotics, представила роботов с искусственным интеллектом, индустриальных роботов и один интересный прототип для обучения — модель Inker Alton. У этого робота прозрачный корпус, чтобы ученики могли видеть, как все устроено у него внутри.

Unique World Robotics

Как видим, жизнь роботизируется, поэтому следует учить детей технологиям еще сызмала.

Но главный тренд современного образования заключается в том, что зубрежка ушла в прошлое. Теперь важно не только то, какую информацию мы даем детям, но и то, как мы это делаем. Технологии стремительно развиваются, и образование не может игнорировать этот факт.

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