В бизнесе все построено на проектах: от создания небольшого сайта-визитки и до запуска ракеты Falcon-9. Готовят ли к этому выпускников вузов?

Выпускники университетов все чаще сталкиваются с проблемой: многое из того, что они учили, не готовит их к работе над коммерческими проектами. Причем это касается не столько технической части, сколько организационной, — в первые несколько месяцев молодые IT-специалисты тратят время на то, чтобы сориентироваться в том, как организован процесс в реальных проектных командах. Хотя во многих IT-компаниях именно "проект" лежит в основе бизнес-модели.

Студенты старших курсов развивают технические навыки, но при этом не получают прикладной опыт работы над комплексными задачами и проектами. Но если бы учебный процесс был построен на принципах, приближенных к "боевым", то начинающему инженеру было бы легче освоиться в компании, а время его адаптации существенно бы сократилось. И это лишь одна сторона медали. В этой статье мы хотели бы более детально рассказать о проектном подходе в сфере образования.

В чем заключается суть проектного подхода

Проектный подход — способ организации работы, суть которого заключается в разделении большой задачи, называемой проектом, на этапы (подпроекты или вехи/фазы). Также при этом формируются проектные команды, ориентированные на получение ожидаемого результата в срок и согласно заданным критериям качества. Так разрабатываются небольшие сайты-визитки, комплексные программные продукты, а также запускаются ракеты Falcon-9.

Способов реализации проектов при этом достаточно много, но все они имеют определенный набор процессов и практик, которые, как нам представляется, вполне реально использовать в учебном процессе. Как вариант, лабораторные, курсовые и дипломные работы можно сгруппировать в один комплексный проект. Его реализация требует правильного подхода к декомпозиции, планированию, работе в командах, проверке и демонстрации результата, а также умения презентовать результат своей работы "заказчику".

То есть с помощью внедрения проектного подхода изменяется восприятие процесса учебного "проекта". И для того чтобы его успешно завершить, необходимо следовать плану и постоянно его корректировать, демонстрировать промежуточные результаты и быть ответственным не только за свою работу, но и за обязательства, взятые командой. Давайте будем реалистами, успешная сдача реального проекта не предполагает работу в формате "начинаем учиться за две недели до сессии". Именно эти ценности мы и хотели бы привить студентам еще на этапе обучения в вузе.

По результатам исследования Международной ассоциации управления проектами (IPMA), новые подходы в управлении позволяют улучшить прогнозируемость и стабильность конечного результата. А также сэкономить до 20–30% времени и 15–20% ресурсов. Более того, если работа организована правильно, вовремя завершаются 64% проектов.

Однако, кроме организационной части, не менее важно привить выпускникам навыки командной работы. И этому тоже способствует переформатирование концепции от "один человек — одна лабораторка/курсовая/дипломная работа" до "одна команда — один продукт".

Почему проектный подход нужен в образовании

Преимущество внедрения проектного подхода — приближение учебного процесса к реальным условиям разработки программных продуктов. Таким образом, помимо уменьшения времени адаптации в IT-компаниях, могут улучшаться показатели студенческих команд: успеваемость и заинтересованность в предмете. Также такой подход помогает за более короткий срок получать больший результат. Эта методика добавляет интерактивности и приучает студентов к дисциплинированности. А для закрепления знаний по теме преподаватель инициирует учебный проект, который команды поэтапно реализуют на протяжении семестра.

Проектный метод может быть также элементом геймификации учебного процесса, то есть ученикам будет намного интереснее изучать предмет на практике и выполнять задания в команде, а не в одиночку. И тогда они проявят большую активность и будут учиться взаимодействовать друг с другом. К тому же студенты будут воспринимать преподавателя не просто как человека, выставляющего оценки, а как руководителя проекта, — а значит, не бояться обращаться за советом, рекомендацией или обратной связью.

У преподавателя, в свою очередь, появится больше времени. Вместо того, чтобы проверять одинаковые лабораторные у всех студентов, он в роли менеджера сможет принимать работу группы и обеспечивать корректирующую обратную связь, то есть больше следить за процессом. К тому же такой формат мотивирует студентов больше контролировать результаты работы всех участников еще на первичном этапе, ведь успех группы зависит от успеха каждого по отдельности. Кроме того, совместно обсуждая решения задач, студенты будут учиться друг у друга точно так же, как и в командах коммерческих проектов. И последний немаловажный фактор — результат работы команд всегда будет разным. Задача, которую нужно будет решить, может быть одна, но решит ее каждая команда по-своему. И то, как достигается нужный результат, может не один раз удивить преподавателя, — ему будет намного интереснее принимать проекты.

Проектный подход на самом деле уже практикуется в некоторых учебных заведениях. Так, Институт проектного менеджмента разработал стратегию по внедрению проектного менеджмента на уровне средней школы в 2017 году, а еще в 2006-м в итальянской начальной школе стартовала тренинговая программа по проектному подходу. После нее учителя запускали пробные проекты, привлекая к работе над ними учеников в возрасте от 7 до 11 лет. Педагоги отметили, что дети разобрались, как работать в команде и самостоятельно справляться с поставленными задачами. Ученики рассказали, что чувствовали себя более мотивированными, — им хотелось проявлять креативность, и они не боялись брать на себя ответственность за свои действия. Более того, в Украине тоже есть такая практика — проектный подход уже применяется в обучении детей младшей школы. К примеру, дочь Александра Мария учится в четвертом классе, — в ее гимназии классный руководитель использует принципы проектного подхода для таких предметов, как "Я в мире". Дети самостоятельно делятся на группы, распределяют задачи и в итоге презентуют собственный проект перед своими одноклассниками.

Каким образом внедрять проектный подход в образовании

Проектный подход можно применять частично, и, более того, с этого стоит начать. Преподаватель может поэкспериментировать с подачей материала и практическими занятиями самостоятельно. Для этого ему стоит ознакомиться с базовыми принципами проектного подхода и имплементировать некоторые практики в учебный процесс.

Также сейчас часто организуют различные курсы по проектному менеджменту, есть множество специалистов, с которыми можно посоветоваться. Но чаще всего для изменений нужна именно личная мотивация.

Начать можно с использования проектного подхода на практических занятиях. Суть в том, чтобы разбить группу студентов на команды, предложить им на выбор несколько проектов по теме предмета. При этом у каждой команды есть свой лидер, а преподаватель выступает как в роли клиента, так и, к примеру, заказчика (Product Owner). Это своеобразная эмуляция реального процесса разработки продукта в IT-компаниях.

Университеты традиционно считаются достаточно консервативными. Однако им все больше необходима обратная связь от рынка, чтобы давать актуальные знания своим студентам. Ведь абитуриенты идут на специальности, которые обеспечивают хорошую практическую подготовку. И проектный подход на самом деле относится к одной из базовых вещей современной IT-индустрии, и этому методу необходимо обучать на технических факультетах. Начинающим специалистам все же важно понимать как технические моменты при разработке, так и организационные. Таким образом выигрывают все. Университеты привлекают больше студентов, которые потом легче адаптируются к реальным условиям. Преподаватели также выступают больше как эксперты, а не просто проверяющие. Пора оптимизировать и модернизировать учебный процесс.