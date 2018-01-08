Информационный поединок, или Как человек в галстуке побеждает человека в тапочках

Информация правит миром потому, что от нее зависят наши решения.

Информационная война — это атака информации на информацию, в результате чего в нашей голове возникает другая картинка действительности, и мы становимся другим человеком. Человек в галстуке в этом случае побеждает человека в тапочках, который даже не замечает своего поражения.

Разные информационные потоки сегодня больше разделяют людей, чем экономические или финансовые. С последними мы смирились и не идем на штурм олигархической системы. А вот по поводу информационных представлений мы готовы на бой.

Можно объяснить это и тем, что мы в принципе более агрессивны. Постсоветского человека исследователи характеризуют как имеющего повышенную агрессивность, что объясняют хроническим стрессом, который возникает из-за непроработанности травм прошлого, хотя и сегодня причин для стресса более чем достаточно. Агрессивность, вероятно, и порождает время простых решений типа "отнять и поделить", первым вариантом которых был 1917-й.

Основным транслятором агрессивности продолжает оставаться телевидение. Оно во многом перестало сегодня быть визуальной коммуникацией, поскольку выдает бесконечное количество слов, порождаемых "телеполитологами" с экрана. Это способствует и основному сегодняшнему типу смотрения — кухонному, когда телевизор стал частью завтрака-обеда-ужина, и надо делить внимание между тарелкой и экраном.

Последние события с Саакашвили продемонстрировали, что телевидение остается у руля страны. Все сразу стали телезрителями, возникло общее для всей страны событие для обсуждения. Телевидение — это канал эмоционального заражения. В свое время перестройка заполнила эмоциями страну и повела ее в другую сторону. Оба майдана были порождением эмоций. В норме эмоции управляемы, но когда массовые эмоции выходят за рамки, в стране происходят кардинальные изменения. Известно правило, что мейнстримные медиа не могут призывать к беспорядкам.

Эмоции притягивают зрителей больше, чем информация.

Телевизионная экономика устроена таким образом, что заставляет усаживать у телевизора максимально возможное число людей, поскольку телевидение "продает" своих зрителей рекламщикам. Делать это все сложнее из-за могучего конкурента — Интернета. Процесс по созданию своего качественного продукта для собственного зрителя — долгий и затратный. Поэтому на вооружение взят другой метод — пугать зрителя страхами. По этой причине теленовости сегодня переполнены негативными событиями. Это универсальный метод, который не требует индивидуальной калибровки. Боятся одинаково все — мужчины и женщины, старики и дети. Если бы мы были еще более впечатлительными, то каждый просмотр новостей добавлял бы прядь седых волос в каждую голову.

При этом резко возрастает число "бесполезных" новостей типа рассказов о свадьбах-разводах актеров Голливуда. А новость о родившей двойню Анджелине Джоли вообще стала хитом продаж. Эти новости из далекой жизни радуют глаз, но ничего не дают. Это вариант сказок для взрослых, которыми мы готовы заполнять свое время.

Люди мониторят Фейсбук, Твиттер, смотрят в свои смартфоны, дабы не пропустить нечто важное, но что именно, они даже сами не знают. Просто это соответствует правилам прошлых времен нашей эволюции, когда следовало отслеживать опасность. Именно по этой причине негативная информация всегда была важнее позитивной. Ведь незнание позитива не столь опасно, как незнание негатива.

Человек повис на информационном крючке. 43% пользователей смотрят в свои смартфоны уже через пять минут после пробуждения. 10% пользователей смартфонов обращаются к ним 5427 раз в день. Средний же пользователь 2617 раз пытается увидеть что-то новое. У людей возник новый тип зависимости, именуемый FOMO — fear of missing out. Она состоит в боязни не узнать того, что знают другие

Однотипные процессы есть и в Фейсбуке. Человек следит за лайками под своими постами, поскольку каждый чужой лайк несет ему позитив, причем и сами лайки были придуманы, чтобы раскрепостить эмоции тех, кто их ставит. А затем информация о человеке продается и покупается, поскольку бизнес и политтехнологи научились ее использовать. Очередной американский президент Трамп был избран таким образом, как до этого дважды избирался Обама.

Объяснение поведения прильнувших к экранам людей состоит в том, что мы не можем выпадать из социальных групп. Мы не самостоятельные сущности, мы часть той или иной социальной группы, в рамках которой мы чувствуем и свою безопасность, и свою значимость.

Когда Россия "раскачивала" президентские выборы в США, она, наоборот, работала на сталкивание разных социальных групп, в ряде случаев даже выводя их на улицы друг против друга. Люди готовы драться с теми, кто нарушает их информационный мир.

Кстати, на ту же цель была направлена и внутренняя американская интернет-борьба, исходящая от фирмы Хэррис-медиа из Техаса, которая была субподрядчиком в кампании Трампа. Они однотипно увеличивали уровень беспокойства и страха. Такая атмосфера работала на избрание Трампа, поскольку его избиратели группируются вокруг лидера, когда ощущают опасность. Потом Хэррис-медиа помогли избранию правых сил в Германии, именовавшихся Альтернатива для Германии, дав им 94 места из 709 имеющихся в парламенте.

Известны эксперименты Фейсбука по распространению эмоций в сети. Фейсбук потом оправдывался, но факт остается фактом — Интернет передает эмоции, как вирус.

Сегодня мы стали менее защищенными, перейдя в общество, в котором риски стали обыденностью. Можешь бросить работу и начать свое дело. Но если останешься ни с чем — никто не виноват, это был твой выбор. Информационные потоки подталкивают нас именно к такому выбору, рассказывая о жизни богатых и красивых, которые, даже сбивая на перекрестке пешеходов, все равно выходят сухими из воды.

Государства же самоустранились от своей социальной политики. Это произошло не только на постсоветском пространстве, но является всеобщей тенденцией. Государство больше не обеспечивает нужный уровень медицины, образования, науки. Государство продает нам страхи, от которых потом само и защищает. Продает информационно, поэтому все новости построены на негативе. В ответ на эту информационную атаку мы должны сжаться в кресле и поблагодарить государство за то, что мы еще живы.

Сегодня мы стали менее защищенными не только в физическом, но и в виртуальном мире, создаваемом телесериалами для взрослых и мультиками для детей. Современный герой телесериала — это чаще всего отрицательный персонаж. Достаточно вспомнить "Карточный домик", причем Кевин Спейси оказался таким же и в реальной жизни, что заставило создателей сериала снимать шестой сезон уже без него. А странные типажи детских мультиков с нарисованными как бы из острых углов физиономиями в отличие от круглых и пушистых героев старых мультфильмов…

Современная пропаганда часто избегает прямых отображений действительности в кино. Это могут быть чисто фантастические ситуации, например, норвежский сериал "Оккупированные" про попытку вмешательства России, включая военное, в жизнь Норвегии. Или российский сериал "Спящие", где "спящие" агенты, кстати, все они — выпускники МГИМО, завербованные ЦРУ, пытаются сорвать важные китайско-российские переговоры по энергетике. Непрямое отображение ситуации важно для того, чтобы работать в самой массовой на сегодня форме — телесериалах, поскольку прямые атаки превращают все в агитку.

Кстати, современное литературоведение увидело в "12 стульях" Ильфа и Петрова прямое участие в кампании против Троцкого, осуждающей левачество. Кампанию эту вели Сталин и Бухарин. То есть вновь пропагандистские смыслы были спрятаны в художественную действительность.

Большое число фантастических телесериалов явно готовят нас к наступлению ужасного будущего, где человек человеку точно будет врагом. Добрый Винни-Пух остается в нашем далеком прошлом, сегодня он бродил бы по улице с пистолетом или помповым ружьем.

Социальные медиа и телесериалы правят миром. И те, и другие наполнены эмоциями. Образ мира в наших головах все меньше соответствует реальности, поскольку он формируется не традиционными СМИ, а социальными медиа и телесериалами, которые создают художественную действительность. И обсуждаем больше мы теперь именно эту реальность, которая даже скорее виртуальная, а не информационная. Именно отсюда растут корни фейков и постправды, поскольку эта конструируемая реальность все дальше отходит от действительности. В такой реальности хорошо заметно только то, что нам хотят продемонстрировать.

Мы зависимы от информационной картины мира, которая предопределяет все наши решения. Она создается информационными потоками, которые иногда превращаются то в волны, то в цунами. Человек в тапочках не имеет против них никакой защиты. Любое искажение картины мира ведет нас к неверным решениям, чего быть не должно ни на уровне президента, ни на уровне отдельного гражданина.