Сквозь гендерные стереотипы к звездам

Карантинные ограничения существенно увеличили число безработных как в Украине, так и в мире. Многие семьи на собственном печальном опыте убедились, насколько важна для финансовой состоятельности семьи занятость не только мужчин, но и женщин. От пагубной практики экономической зависимости женщины от мужчины теряет и государство, поскольку не может в полной мере использовать существующий человеческий ресурс в экономике. Поэтому гендерный вопрос с началом кризиса приобретает еще большее значение.

Одна из самых знаменательных социальных революций ХХ века — это расширение прав и возможностей женщин в глобальном масштабе: миллионы женщин во всем мире, ранее экономически зависящих от мужчин, боролись, чтобы иметь возможность исключительно самостоятельно контролировать свою судьбу.

Тогда были сняты ограничения на возможность голосовать, ходить в школу и работать в различных экономических сферах, — согласно принципу равенства, который обычно предоставляется в конституциях.

И все же, невзирая на заметный прогресс в некоторых сферах, ни одна страна мира — богатая или бедная — не достигла гендерного равенства.

Слишком часто женщины подвергаются дискриминации в сфере здравоохранения, сфере занятости, ухода и пенсий, образования, на рынке труда — с негативными последствиями для себя.

Несмотря на то, что в Европейском Союзе большинство женщин получают высшее образование, в среднем они зарабатывают на 16% меньше мужчин, и только 8% генеральных директоров крупнейших компаний ЕС — женщины. Согласно Deloitte Global's Women in the Boardroom report установлено, что женщины занимают только 16,9% мест в правлениях по всему миру.

Вот пять шагов, расширяющих возможности женщин-предпринимателей.

Шаг первый: нормативное декларирование международных обязательств, среди которых есть и вопрос обеспечения гендерного равенства

Наше государство выбрало евроинтеграционное направление, подписало Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, программу сотрудничества Украина—НАТО, взяло на себя обязательства по ратификации Стамбульской конвенции, выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1325, Целей устойчивого развития и т.п.

Этот вопрос также поддерживают лидеры политических сил, международные и общественные организации, органы власти. В частности, в мае правительство проголосовало за присоединение Украины к международному "Партнерству Биарриц" по установлению равенства женщин и мужчин. Но поддержка и многочисленные лозунги, часто приуроченные к известным "женским" праздникам, не решают проблемы, а иногда и искажают понимание принципа равенства, разжигая вражду и конфликтность в этом вопросе. Соблюдение норм этих документов и постоянный мониторинг выполнения заявленных обязательств по обеспечению гендерного равенства являются важными факторами их выполнения.

Шаг второй: четко сформулировать информационные кампании и законодательные изменения, направленные на устранение социальных и структурных препятствий

Важно устно или письменно декларировать соблюдение требований гендерного равенства на предприятиях разной формы собственности и в секторах экономики, органах власти.

Одним из вариантов законодательных изменений может быть принятие национальной стратегии, с помощью которой правительство будет осуществлять действия по продвижению прав женщин и девушек и обеспечению их полноценного участия в развитии общества.

Например, Европейская комиссия 5 марта 2020 года представила стратегию равенства между женщинами и мужчинами в Европе. Чтобы устранить эти пробелы и позволить Европе достичь полного потенциала в бизнесе, политике и обществе, стратегия включает:

— прекращение гендерного насилия и стереотипов;

— обеспечение равного участия и возможностей на рынке труда;

— достижение гендерного равновесия в принятии решений и политике.

Такая стратегия сейчас подготовлена и ожидает дальнейшей участи, но акцент на ней делается ситуативно "от праздника к празднику", "от события к событию", что делает невозможным четкое планирование дальнейших взаимосвязанных шагов всех механизмов поддержки гендерного равенства.

Шаг третий: учесть результаты исследований

Многочисленные исследования указывают, что в среднем компании, в руководящих органах которых представлены женщины, достигают лучших финансовых результатов, что полностью соответствует интересам государства. Во многих случаях с этой целью обеспечивается представительство в руководящем органе не менее трех женщин, что формирует "критическую массу", необходимую для принятия решений с соблюдением баланса интересов. Также считается, что женщины более склонны соблюдать кодекс этики и нормы этического поведения, что обеспечивает защиту капитала инвесторов от злоупотреблений. Отдельные исследования выявили связь между улучшением и снижением риска мошенничества.

В 2016 году Институт мировой экономики Петерсона, проанализировав 21980 компаний в 91 стране, обнаружил, что у компаний, в которых 30% и более руководителей — женщины, на 15% выше чистая рентабельность, чем у компаний, где нет женщин в топ-менеджменте. Гендерный баланс позволяет руководящим органам лучше понимать потребности рынка и обеспечивает более качественный процесс принятия решений.

На первом месте в рейтинге Global Gender Gap Index 2020 (индекс гендерного разрыва) оказалась Исландия, в тройке — Норвегия и Финляндия. Украина в рейтинге занимает 59-ю позицию — после Гондураса и перед Хорватией, и хотя мы поднялись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом, нас на десятки пунктов обогнали такие страны, как, например, Никарагуа и Руанда, находящиеся в первой десятке. Постоянно анализируя эти данные и динамику снижения гендерного разрыва, Всемирный экономический форум оценивает, что он не будет закрыт целых 217 лет!

Учет таких исследований является еще одним серьезным шагом повышения эффективности бизнеса. И один из успешных примеров этого — Технический университет Эйндховена, где с июля 2019 года открыты вакансии для женщин-ученых. Ректор университета в своем решении полагается на исследования, которыми доказана гендерная предвзятость при принятии на работу научных работников женского пола, и в Эйндховенском технологическом университете уже давно самая низкая доля среди всех университетов страны по этому показателю. Теперь каждой новой работнице выделяется 100 000 евро (90 000 фунтов стерлингов), которые будут израсходованы на их наставничество и исследования, таким образом планируют увеличить количество женщин-ученых университета на 25% на протяжении пяти лет.

Шаг четвертый: поддержка занятости женщин на рынке труда и обеспечение большего количества руководящих должностей для женщин

По данным программы развития ООН, в Украине всего 38% женщин-предпринимателей. Поэтому надо поддерживать занятость женщин на рынке труда. Доказано, что увеличение участия женщин на рынке труда до уровня мужчин повысит ВВП на 21% в Италии, 19% — в Испании, 9% — во Франции и Германии и на 8% — в Великобритании.

Тенденция по увеличению числа работающих женщин, скорее всего, изменится в последующие десятилетия: именно в Европе женщины заполнили шесть из восьми миллионов созданных новых рабочих мест за последние 15 лет, и в среднем 12,5% мужчин и 7,7% женщин являются самозанятыми лицами. Единственной страной в ЕС, в которой преобладает самозанятость женщин (5,9%), является Люксембург, — доля мужчин, имеющих собственное дело, составляет 5,1%.

Пример успешной реализации национальной стратегии показывает Ирландия, принимавшая законодательные изменения на 2017–2020 годы. Она должна стать страной, где все женщины получают равноправие с мужчинами и могут реализовать свой потенциал, наслаждаясь безопасной жизнью.

Хотя общая занятость женщин в компаниях может быть близкой к паритету, они недостаточно представлены на более высоких должностях. В мире только 21% женщин являются работодателями и 12% — топ-миллиардерами мира.

Поэтому важно обеспечить возможность большего количества руководящих должностей для женщин. Например, в ЕС планируют достичь 40-процентного присутствия недопредставленного пола среди неисполнительных директоров компаний, наблюдательных советов предприятий, имеющих более 250 сотрудников и ежегодный оборот свыше 50 млн евро.

Компании, в которых менее 40% женщин среди неисполнительных директоров, членов наблюдательных советов, будут обязаны назначать на эти должности на основе сравнительного анализа квалификации каждого кандидата, применяя четкие и нейтральные и однозначные относительно пола критерии. Учитывая равную квалификацию, приоритет должен предоставляться недостаточно представленному полу. Этот принцип должны применять около 5000 компаний, зарегистрированных в ЕС. Как следствие, страны — члены ЕС начали процесс внедрения на законодательном уровне требования к руководящим органам компаний. Так, 11 государств-членов (Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Португалия, Дания, Финляндия, Греция, Австрия и Словения) внедрили юридические инструменты для содействия гендерному равенству в наблюдательных советах компаний.

Шаг пятый: наличие механизмов для развития и масштабирования бизнеса женщин

Наличие механизмов для развития и масштабирования бизнеса женщин является весомым фактором, поддерживающим их в борьбе за место на рынке. Их можно найти в программах разных международных организаций. Одним из направлений поддержки являются гранты, финансируемые в Украине многими программами и проектами. Среди них Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", предоставляющая гранты для МСП, которыми руководят женщины, Программа ООН — предоставляет гранты для разработчиков бизнес-продуктов и услуг, ориентированных в поддержку МСП, и поощряет заявки, направленные на покрытие специфических потребностей женщин в бизнесе, Центр "Женские перспективы" и Проект "Я смогу" объявили конкурс грантов для получения минифинансирования в расширении возможностей женщин.

Индивидуальные грантовые программы для бизнеса можно получить через Программу Эразмус для молодых предпринимателей, а кредитные программы предоставляются Программой кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства в Украине (Немецко-Украинский фонд). Также есть отдельно созданные консультационные центры — Офис по продвижению экспорта, Программа для менеджеров Fit for partnership with Germany, Канадско-Украинский проект поддержки торговли и инвестиций (CUTIS), Европейская сеть предприятий (EEN) и т.п.

Не менее важную роль должно играть государство. Женщины-предприниматели во всем мире систематически исключаются из экономического участия и сталкиваются с многими барьерами в ведении бизнеса. Эти женщины должны получать более активную поддержку правительств, считает профессор по вопросам предпринимательства и инноваций в Оксфордском университете, учредитель Глобальной коалиции бизнеса для экономического расширения возможностей женщин Линда Скотт. В частности, в статье приводится кейс по поддержке правительством продаж продукции женщин-предпринимателей в сети супермаркетов Walmart. Автор подчеркивает, что у женщин, как правило, меньший опыт производства, продвижения и сетевых контактов для консультаций по техническим вопросам при осуществлении деятельности, а также отмечает весомое влияние коррупционной составляющей при логистике и экспорте продукции.

Но самым существенным фактором, сдерживающим развитие женского предпринимательства, являются стереотипы, укорененные в обществе, да и иногда у самих женщин. Речь идет и об эффекте самозванки, и об обесценивании собственных успехов, и о занижении самооценки и навыков, и о "поиске" недостатков, и о мнении, что работающие женщины подвергаются большему давлению, чем работающие мужчины, поскольку считают себя обязанными достигать такого же успеха и в семейных делах. Женщины менее склонны к коллаборациям и партнерству в бизнесе, чем мужчины, если отсутствуют общие интересы сторон или четко не прослеживается эффективность такого сотрудничества. Виртуальная социальная среда вследствие кризиса, вызванного COVID-19, усиливает это несоответствие, и женщины, вероятно, зацикливаются только на официальных каналах информации и рабочих онлайн-отношениях, поскольку загружены домашними обязанностями. Все эти стереотипы и "самобичевание" мешают развитию лидерства и использованию всех возможностей, встречающихся на пути у женщин. Согласно опросу в исследовании "How Successful Women Manage Their Networks" женщинами-лидерами становятся те, кто не боится сотрудничества, просит о помощи и поддерживает в ответ, кто является активной участницей разных комьюнити и профессиональных объединений. Поэтому весомым шагом расширения возможностей женщин-предпринимателей является пересмотр общественных и корпоративных практик, чтобы женщинам и мужчинам предоставлялась равная поддержка в возможностях собственного развития на любом уровне и в любой сфере.

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