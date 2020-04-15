Кто ищет, тот всегда найдет

Потеря работы — один из самых значительных кризисов в жизни любого человека. К сожалению, в ситуации обвала экономики из-за коронакризиса пережить потерю работы уже довелось или скоро доведется очень многим нашим соотечественникам. Мы попробовали разобраться, как вести себя, оказавшись в этой сложной ситуации.

Как показывают разные социсследования, из-за карантина в Украине временно приостановили работу 29–35% компаний, а от 6 до 11% — полностью закрыли свой бизнес. Заметно больше других пострадали заведения общественного питания: по некоторым оценкам, закрылись полностью или будут вынуждены это сделать более 60% кафе и ресторанов. Также совсем без доходов остались компании развлекательного бизнеса, туристического, транспортного и многие другие.

Даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников. Более трети владельцев бизнеса (преимущественно малого и среднего) уже заявили о падении доходов с начала карантина на 50–70%. Они же уволили от 30 до 50% сотрудников. Потери доходов крупных предприятий составляют 10–35%, там прогнозируется сокращение штата на 25%. Одновременно уменьшается и количество вакансий: число компаний, приглашающих сотрудников, сократилось на четверть.

Что еще хуже, первыми рабочие места теряют наиболее незащищенные люди: они либо не трудоустроены официально, либо на позициях, не требующих специфических квалификаций и приносящих небольшие доходы. Сбережений у этих людей, как правило, тоже немного. Увы, но в любой кризис бедные становятся еще беднее, да и условный средний класс может очень быстро оказаться у черты бедности, если доходов лишается единственный кормилец в семье.

Первые меры

Итак, что делать, если вы узнали, что больше не работаете на прежнем месте? Как ни странно, но первое, что настоятельно рекомендуется сделать, — пойти спать. Да, вы расстроены, рассержены, обижены, находитесь на взводе. Выпейте успокоительное или немного алкоголя и идите спать. Вообще, если вы житель крупного города, и ваша работа была связана с постоянными стрессами и недосыпами, спите, не останавливаясь, быть может, и три-пять дней. Сами удивитесь, насколько другим человеком вы себя почувствуете после этого.

Но долгий сон — это только начало. Не хватайтесь за поиск работы сразу. Дайте себе неделю отдыха. Сделайте уборку, пересмотрите все фильмы, на которые не хватало свободного времени, позвоните родителям, пообщайтесь с друзьями.

Эта неделя нужна не только для отдыха, в этот период нужно еще и осознать новую реальность, заняться психологической самопомощью. Потому что многие — особенно часто это амбициозные и очень неглупые молодые женщины или мужчины — впадают в депрессию, накачивая себя мыслями о том, что "все пропало". Если это сразу не остановить, то потребуется месяца два-три на конечное осознание того, что произошло, и на поиск новой работы. А вот этого времени в нынешних условиях у многих наверняка нет.

Надо постараться с самого начала устранить такие вещи, как внутренняя усталость и эффект "сбитого летчика". Тут психологи советуют думать только о себе. Не о бывших коллегах, подчиненных, прошлых конфликтах, — они сами разберутся. Ваша задача — уйти, максимально сберегая себя, и начать новую жизнь.

Подумайте, какой путь в поиске работы для вас оптимальный, можете ли вы, и целесообразно ли это, обращаться в государственный центр занятости. Они упростили условия подачи документов. Но перед тем как их подать, советуем ознакомиться с вакансиями, которые зачастую предлагают эти центры, чтобы не терять времени, если вас они не устроят.

Если вы были оформлены на предыдущем месте работы как ФЛП, оцените, надо ли вам останавливать деятельность, и можете ли вы воспользоваться льготами для мелких предпринимателей, которые предлагает правительство.

Также очень важно не мыслить в категориях "я проиграл, я неудачник". Даже если проиграли, это повод проанализировать и идти дальше. Пока вы живы — вы не неудачник, это лишь некий небольшой этап в вашей жизни. Будете размышлять о своих неудачах, новой ступеньки в карьере может и не появиться, — никто не любит возиться с чужой депрессией. И работодатели за это не платят.

Так что голову надо очистить от тараканов. И лучше в это время заняться чем-то интересным. Знающие люди советуют некоторое время поработать волонтером. Во-первых, это позволяет наладить новые социальные связи. Во-вторых, близкое знакомство с чужими проблемами позволяет переоценить собственную жизнь.

Если человек сможет убедить себя в том, что этот период безработицы будет временным, то психологическое воздействие увольнения не будет таким уж разрушительным.

Беспокойство и размышления о своей судьбе — злые близнецы, которые сопровождают период безработицы. Такие реакции характерны для любого увольнения, не говоря уже о глобальной пандемии вируса, которую мы не совсем понимаем. Скажите себе: "Конечно, я волнуюсь, все волнуются. Я имею право беспокоиться". Но как только вы это сделаете, есть еще один вопрос, который вы должны задать себе: "Мое волнение приведет к каким-либо продуктивным действиям?". Вместо того, чтобы мучить себя "что, если", поищите какой-то конкретный шаг, который вы можете предпринять, чтобы смягчить определенные проблемы.

На первый взгляд кажется, что мир вокруг рухнул, но это лишь специфика нашего восприятия ситуации: человек всегда фокусируется на негативе больше, чем на позитиве. Часть бизнеса все равно работает, многие, адаптируясь к новым условиям, ищут новых сотрудников, несмотря на кризис. Ваша задача — быть открытым для предложений и готовым сменить сферу деятельности, освоить новые навыки или найти применение забытым старым. Карантин не остановил наем сотрудников, компании продолжают проводить собеседования онлайн. Будьте к этому готовы, настройте хотя бы одну, а лучше несколько, на выбор работодателя, программ для интернет-конференций, проверьте качество звука и видео, найдите нейтральный фон для беседы с потенциальным работодателем. И будьте готовы побороться за место под солнцем: на сайтах поиска работы с середины марта количество резюме удвоилось, причем в большинстве случаев работу ищут сотрудники со стажем шесть и более лет, то есть люди с опытом. Подумайте, чем вы выгодно отличаетесь от других соискателей, и дерзайте!

Статус: "ищу работу"

Директор Американского института когнитивной терапии в Нью-Йорке психолог Роберт Лихи называет два единственных приоритета для человека, который остался без работы: ищите работу и, что еще важнее, берегите себя. Исследования показывают, что большинство людей находят работу через свои связи, не в последнюю очередь — через онлайн-общение.

Часто разные "карьерные" коучи рекомендуют после увольнения не браться за первую попавшуюся работу. В том смысле, что нужно найти если не работу мечты, то хотя бы следующую ступеньку в карьере. А для того чтобы ее найти, надо понять, что именно вы ищете, и выбирать осознанно.

Вот только совет этот хорош для идеального мира. В наши дни, по крайней мере в ближайшие полгода-год, хороша будет любая работа. Потому что, скорее всего, вас уволили не из-за ваших ошибок в построении карьеры, а из-за плачевного состояния экономики в целом.

Но есть другой совет от тех же коучей, к которому стоит прислушаться: ограничьте время, расходуемое на поиски новой работы. Когда вы живете в карантине, часы и дни сливаются, и становится очевидным, что время — иллюзия. Именно в такой ситуации нам всем сейчас нужна мощная конструкция времени, чтобы построить каркас новой стабилизирующей рутины.

Это особенно верно для людей, которые потеряли якорный ритм рабочего дня. И хотя это может показаться неотложным делом, поиск работы должен занимать лишь некоторую часть вашего нового графика, возможно, три-четыре часа в день. Ведь это занятие обязательно сопровождается отказами и разочарованиями. А это делает его, вероятно, "худшей частью дня", объясняют психологи. Выясните, что будет наиболее продуктивным, будь-то общение с коллегами или поиск работы в Интернете, делайте это, а затем переходите к следующему делу, не связанному с поиском работы. Например, к повышению квалификации онлайн или самообразованию.

Еще один важный момент: пересмотрите свои ожидания от жизни. Меня коронакризис застал ровно посередине ремонта в только что купленной квартире. Остававшиеся сбережения ушли на то, чтобы привести в божеский вид две комнаты и коридор, оставались третья комната, кухня, ванная, ну и мебель (на 80%). Хорошая зарплата позволяла нам с женой рассчитывать все доделать к июню, а к концу года купить машину. И как раз в этот момент оказалось, что зарплаты больше не будет.

Голод нам, конечно, не грозил, но планы пришлось кардинально пересмотреть. И смириться с тем, что в ближайшие месяцы нашу квартиру так и будут освещать свисающие с потолка лампочки, оставленные строителями.

Человеческая способность мыслить абстрактно о прошлом или представлять будущее часто может быть проблемой, удерживая нас в ловушке ностальгии, тоски или страха. Однако после увольнения это также может быть активом, если вы сможете воспринять период безработицы как творческий отпуск или время между последней работой и следующей. "Это не вся твоя жизнь, — скажите себе. — Это просто период".

И на этот период важно признать для себя, что у нас будут периоды отсутствия работы, и наш доход будет колебаться. Особенно в ситуации, когда без работы сразу оказались миллионы людей. В этом контексте безработица в течение 12 недель или сокращение заработной платы уже не покажется изменяющим жизнь обстоятельством. Попробуйте вспомнить, какой была жизнь до того, как вы получили работу, или в период, когда ваш доход был ниже. Поверьте, поможет.

Прочие факторы

Есть еще одна очень важная вещь: период безработицы не стоит затягивать, даже если у вас есть накопления, которые позволяют его пережить. Чем дольше человек не работает, тем больше вероятность того, что у него появятся более серьезные проблемы с психическим здоровьем, включая депрессию. Практика кадровых агентств, как и мои личные наблюдения показывают: крайний срок — полгода. Если человек не находит работу за полгода, то очень высок риск того, что он не найдет ее уже никогда. То есть находить что-то он будет постоянно, но не сможет там закрепиться. Его собственная психология уже не позволит.

Впрочем, есть альтернатива: начать учиться. Если проблема голодной смерти через месяц не стоит, то увольнение в период тотального кризиса — хорошая возможность наконец освоить что-то новое: профессию, специальность, навык, язык. Это повысит вашу личную востребованность в неизбежно последующий период экономического роста.

Наконец, можно загодя оборудовать дома рабочее место. Тем более что удаленная работа, кажется, надолго вытеснит офисную. Благо, многим специалистам для работы необходим лишь скоростной Интернет и хороший компьютер. Речь идет о представителях профессий, которые появились или стали существовать в новых формах в XXI веке: тестировщики, программисты, разработчики мобильных приложений, фотографы, копирайтеры, операторы call-центров, администраторы групп в социальных сетях, юристы, консультанты, бухгалтеры, маркетологи и многие другие.

"Домашний офис" поможет и для организации удаленной работы, и в том случае, если вы захотите (или придется) уйти на фриланс.

На прощание — немного философии. Сегодняшнее возвращение места работы в пространство личного жилища ("удаленка") — это тоже Новое Средневековье. В то время ремесленник работал на дому, теперь специалист возвращается из офиса в квартиру.

Заодно видим и умирание практики индустриальной эпохи — "зачисление в штат". Все чаще креативных работников (и не только их) работодатели стараются оформить как частных предпринимателей, то есть без всех социальных обязательств со стороны работодателя. И это тоже уход в доиндустриальную архаику. Демонтаж государства модерна продолжается.

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