Когда сказка стала явью

Удаленная работа, перенос рабочего места из офиса в квартиру — по нынешним временам это хороший способ сохранить работу. У многих нет и этого. Но не стоит верить восторженным рассказам о том, насколько лучше работать из дома, чем из офиса. Как показывает реальная жизнь, это зачастую оказывается даже намного хуже.

Когда пишешь статью ночью, усталый, начинаешь делать ошибки. Например, вместо "удаленная работа" пишешь "удавленная работа". А потом задумываешься: опечатка-то очень символичная. Коронакризис заставил подавляющее большинство офисных сидельцев перебраться работать в собственную квартиру. Поначалу это было воспринято нормально: все же лучше, чем увольнение, которого многим избежать не удалось. Но прошло несколько недель, и теперь выясняется, что работа из дома — вовсе не рай. А во многих случаях ровно наоборот.

Надо сказать, что многие об этом мечтали: не тратить часы на дорогу в пробках или общественном транспорте (заодно избавиться от расходов на проезд/бензин). Не одеваться и не делать каждый день макияж "по полной программе", игнорировать многочисленные офисные церемониалы и ненавистных коллег. Сюда же — мечта о гибком графике и удобных домашних условиях.

Однако теперь опросы, проводимые регулярно в разных странах, крупных городах, показывают: удаленная работа на самоизоляции устраивает всего 22–25% вчерашних офисных сидельцев. Главные недостатки — снижение эффективности, присутствие дома детей, а также страх набрать лишний вес из-за неограниченного доступа к еде.

При этом результаты исследований показывают, что люди, работающие удаленно в условиях пандемии коронавируса, постепенно адаптируются к новому формату работы. Тем не менее недостатки в удаленной работе, по данным разных опросов, видят 70–80% опрошенных. И вот важный момент: в социальных сетях негативных отзывов об удаленной работе больше, чем позитивных.

Недостатки "удаленки" для работника

Многочисленные журнальные размышления об удаленной работе уже буквально навязли в зубах, местами начиная походить больше на эротические фантазии, чем на описания рабочего дня. Вот хороший пример: "Дистанционные сотрудники менее подвержены факторам стресса, они самостоятельно планируют свой график, более свободны и счастливы, если сравнивать с офисными работниками. Поставленные задачи можно выполнять в любое время, что очень удобно для людей, которые совмещают работу с обучением, хобби или воспитанием детей. В офисе приходится имитировать бурную деятельность, ведь зоркий глаз руководителя быстро вычисляет праздношатающегося специалиста. Дистанционный сотрудник, выполнив поставленные задачи, может выйти на прогулку, вздремнуть или поиграть с детьми, ведь об этом точно никто не узнает".

Реальность, как водится, очень далека от нарисованной картины. Действительно, сегодня многим специалистам для работы необходим лишь быстрый Интернет и хороший компьютер. Речь идет о представителях профессий, которые появились или стали существовать в новых формах в XXI веке: тестировщики, программисты, разработчики мобильных приложений, фотографы, копирайтеры, операторы call-центров, администраторы групп в социальных сетях, юристы, бухгалтеры, дизайнеры, финансовые и маркетинговые аналитики и многие другие.

Однако любому человеку для нормальной работы нужны соответствующие условия. Разделение на "работу" и "дом", даже противопоставление этих понятий все же были не случайными. Когда работа переносится в дом, у слишком многих людей начинаются проблемы. Попробуем перечислить главные.

— Люди, работающие из дома, в какой-то момент замечают, что объективно работают больше и дольше, чем в офисе. Причин тому множество, особенно у ответственных и высокооплачиваемых работников. Утром по дороге из туалета на кухню присел посмотреть почту — и втянулся в рабочий процесс. Коготок увяз — всей птичке пропасть. То же и вечером: думаешь, что все равно время экономишь на поездке из офиса домой, и решаешь посидеть, закончить проект.

— Нехватка личной коммуникации и социальных связей. Специалист практически не общается с коллегами, а задачи получает по почте. Ну да, есть мессенджеры, есть видеосвязь, но все равно они не способны заменить живое общение.

— Все хлопоты и затраты, связанные с обустройством рабочего места, ложатся на плечи удаленного специалиста. Сейчас, когда украинские горожане массово переехали из офисов в квартиры, работодатели многим сами предложили забрать в пользование, например, рабочие компьютеры. Но оплачивать Интернет, потребленную электроэнергию и внепланово съеденную еду придется самостоятельно.

— Низкая физическая активность. При обычном графике мало того, что дорога на работу и с работы, так еще и раз вышел из дома, то заходишь в спортзал-бассейн. А дома себя еще нужно заставить выйти и руками помахать. У большинства не получается. Добавим сюда холодильник с едой в шаговой доступности.

— Психологические проблемы. Не у всех самодисциплина на высоте. Очень многим людям даже без отвлекающих факторов дома сложно сконцентрироваться, углубиться в работу. А уж если вы старый опытный прокрастинатор…

— Проблемы семейных отношений. Когда взрослый человек сидит дома, дети, кошки и собаки обоснованно претендуют на его внимание. А старшие члены семьи, выросшие в парадигме "работают на заводе, дома отдыхают", пристают с постоянным "ты все равно дома сидишь, вынеси мусор/сходи в магазин/забей гвоздь/ой, смотри какой мне ролик на Ютубе Галя прислала". И это, кстати, самый сильный из "проблемных" факторов. Хорошо, если есть возможность оборудовать отдельную рабочую зону, в идеале — отдельная комната для работы. Но даже в ней от домашних не запрешься, не поймут. Остается объяснять и надеяться на понимание…

Здесь надо еще учитывать, что из-за присутствия дома детей и их дистанционного обучения нагрузка на родителей возрастает, и ухудшается эмоциональное состояние всех членов семьи.

— Разрушение иллюзий. Мнение о том, что дистанционно работающий сотрудник самостоятельно планирует и соблюдает график, — это миф. Такое нечасто получается даже у тех, у кого работа сводится к выполнению определенных заданий и ориентирована на результат. Но подавляющему большинству, даже работая из дома, приходится находиться на постоянной онлайн-связи. Пожалуй, можно поставить стирку или выключить кастрюлю. Но на улицу особенно не отлучишься.

Чем плохо для работодателя

Работодатель, формирующий удаленный штат, претендует на самые разные выгоды. Он может экономить на аренде и обустройстве офиса, получить максимальный результат при невысоких затратах на услуги, делегировать задачи в любое время суток, подстраиваясь под темпы бизнеса. Главное — правильно узаконить трудовые отношения, протекающие за пределами офиса.

Но и у работодателя масса проблем с удаленными работниками. Прежде всего при резком переводе множества работников на "удаленку" (то, что мы увидели в Украине этой весной) резко возрастает риск срывов рабочего процесса. Кто-то с трудом адаптируется к работе дома, кому-то не хватает самодисциплины, кто-то просто окружен столькими домочадцами, что даже начать рабочий день не успевает…

Далее идет невозможность или большая сложность контроля за сотрудником в тех профессиях, где работу нужно оценивать не по результатам, а по ходу самого процесса. Конечно, есть огромное количество программ для удаленного контроля за работниками. Они могут и скриншоты рабочего стола делать, и удаленно камеру с микрофоном включать. Вот только такие IT-системы обычно стоят немалых денег, а их использование резонно будет трактоваться сотрудниками как слежка и авторитета боссу явно не добавит.

Отдельная большая проблема — информационная безопасность удаленного работника и предприятия. Хакерам куда проще атаковать людей, работающих из дома, а также их каналы связи с компанией. Резко возрастает риск перехвата и компрометации важных данных, особенно это касается финансового сектора, бухгалтерии, а также топ-менеджеров. Именно поэтому, кстати, удаленная работа часто напрямую запрещена в банках и финансовых компаниях.

Наконец, неочевидная, но существующая проблема — более быстрое выгорание работника. Работа в окружении семьи, соблазнов и домашних животных — испытание, выдержать которое могут не все. Уровень стресса быстро растет, ускоряя эмоциональное выгорание даже самого ценного специалиста.

Резюмируем. Многие мечтали о переходе на удаленную работу, но в целом мы оказались не готовы к такому повороту событий. Кто-то, правда, признается, что раньше скептически относился к удаленной работе, а сейчас "распробовал". Кто-то писал, что эффективности в работе даже прибавилось, так как нет отвлекающих факторов, но это, похоже, мнение дисциплинированного холостяка-интроверта. Большинство же после пары недель работы из дома уже очень хотят вернуться в офис. Но, судя по резко отрицательной динамике аренды офисных помещений, удаленная работа нам обеспечена надолго.

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