Как мы живем

Среди публикаций отечественного Госстата, помимо годовых и квартальных обследований доходов и расходов домохозяйств, немало пищи для размышлений и анализа дают и результаты дополнительных выборочных обследований.

В частности, сравнительно недавно опубликованные данные по использованию нашими соотечественниками Интернета и их обеспеченности товарами длительного пользования.

Интернет

Данные о том, как у нас пользуются Интернетом, Госстат публикует по результатам обследования условий жизни домохозяйств (см. табл. 1). Эта информация "Доступ домогосподарств до Iнтернету" представлена на сайте ведомства.

Соответствующую информацию начали собирать с 2010 г. Тогда глобальной информационной сетью пользовалась еще очень небольшая часть населения — всего 22% (28,9% в городах и совсем мало в селах — лишь 7,5%). Но уже к началу 2015-го ее услугами пользовалась уже почти половина населения (48,9%), а в 2017-м показатель увеличился до 58,9% (данные за 2018 г. будут опубликованы в июле 2019-го). Доступнее Интернет, конечно, в городах, где им пользуются уже более двух третей домохозяйств (67,7%, в том числе в больших с населением свыше 100 тыс. — 72,2%, малых — 61,3%), тогда как в селах — 41,7%.

Если сравнить с европейскими странами, то в Украине в 2016 г. Интернетом пользовалась примерно такая же часть населения (58,7%), как в Болгарии (59,8), Румынии (59,5) и даже Италии (61,3%). Но, например, в соседних Польше и Венгрии охват ощутимо внушительнее (73,3 и 79,3% соответственно). А самые высокие показатели в Люксембурге (97,5%), Норвегии (97,3) и Дании (97,0%). Чуть ниже они в Великобритании — 94,8%, ФРГ — 89,6 и Франции — 85,6%. Выходит, что по Интернету у нас отставание от Европы несравнимо меньше, чем по душевому ВВП.

Как и следовало полагать, активнее Интернетом пользуются более обеспеченные слои населения. Если в целом им пользуются 58,9% домохозяйств, то в трех наименее обеспеченных децильных (10-процентных) группах — 43,1%, в трех наиболее обеспеченных — почти в 1,8 раза больше (75,9%), а в наиболее обеспеченной десятой — 84,6%.

Весьма любопытны показатели пользования Интернетом в зависимости от возраста и пола. Им начинают пользоваться с детских лет: это половина детей (50,2%) в возрасте до 15 лет, а среди подростков 15–17 лет — уже 91,1%. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. В более старших он начинает понемногу снижаться: 89,6% в возрасте 18–24 лет, 87,6% — 25–35 лет. В 36–59 лет уже ощутимо меньше — 65,1%. Ну, а в двух старших возрастных группах пользование глобальной информационной сетью резко уменьшается (до 26,5% среди 60–74-летних и только 6,1% — в возрасте 75 лет и старше).

Примечательно, что в возрастных группах до 59 лет доля женщин, пользующихся Интернетом, даже несколько выше, чем у мужчин. Среди мужчин пользователей глобальной сети немного больше, чем среди женщин, только в возрастной категории свыше 60 лет.

В отношении приводимых в табл. 1 показателей будут полезны дополнительные пояснения (особенно по целям пользования).

Степень распространения — независимо от места пользования (дома, на работе). По частоте пользования нужно было дать ответ по одному из трех вариантов: не менее раза в день, не менее раза в неделю (но не каждый день) и до раза в год. В этом блоке сумма трех показателей дает 100%. А в двух других сумма приводимых показателей превышает 100%.

По месту пользования приводился перечень восьми таких возможных мест. И если параллельно пользовались Интернетом не в одном, а в нескольких местах (например, дома и на работе), то нужно было указать не более трех таких наиболее часто используемых мест. И в среднем по всем домохозяйствам выходит 1,52 места пользования.

Поскольку Интернет используется с очень широким спектром целей, респонденты должны были выделить пять основных целей из 13 потенциально предложенных. Следует добавить, что этот целевой перечень приведен с учетом рекомендаций женевского Международного союза электросвязи. И сумма приведенных ответов дает 366%, то есть в среднем примерно используют 3,7 разных целей.

Электронная почта — отправление и получение.

Образование — как обычное, так и дистанционное, включая он-лайн.

Чтение газет, журналов — платное или бесплатное чтение или скачивание газет, журналов в режиме он-лайн, сайты новостей.

Скачивание (не он-лайн) фильмов, музыки, телепередачи или видео, как платное, так и бесплатное.

Игры или их сканирование он-лайн, также платно или бесплатно.

Телефонные переговоры по Интернету: Интернет/Volp (Skype, iTalk, через Web-камеру).

Общение (хобби) — сообщения или другая информация на сайтах, в блогах, новостных, онлайн-форумах, мгновенный обмен сообщениями.

Здоровье — лекарства, медицинские услуги, советы по питанию.

Эта информация полезна не только пользователям, ее следует серьезно анализировать и интернет-провайдерам.

Товары длительного пользования: общая характеристика

Выборка проводимого раз в два года выборочного обследования "Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування" (146 стр.) составляет 8,2 тыс. домохозяйств Украины. Данные приводятся в двух аспектах. Первый — наличие и характеристики по двум десяткам товаров длительного пользованиям (ТДП). Второй — обеспеченность ими городских и сельских домохозяйств, а также различных социально-демографических групп.

Следует отметить, что в обследовании учитывались товары длительного пользования независимо от сроков эксплуатации, источников поступления (купленные, подаренные, унаследованные), состояния (как исправные, так и временно неисправные, находящиеся в ремонте или в его ожидании).

Данные выборочного обследования распространены на все постоянное население Украины на начало 2018 г. Это 38,53 млн человек в 14935 тыс. домохозяйств, в среднем 2,58 человека в домохозяйстве. Из постоянного населения исключены институциональные группы (военнослужащие срочной службы; лица, находящиеся в местах лишения свободы; постоянно проживающие в домах-интернатах; домах для лиц преклонного возраста; бездомные). У них нет собственных доходов, они содержатся за государственные или благотворительные средства.

Приведенные в обследовании показатели характеризуются в двух аспектах — их наличие на 100 домохозяйств и процент последних, в которых такие товары имеются независимо от их количества. Примеры. На 100 домохозяйств — 100,7 холодильника (при этом ими располагают 98,2% домохозяйств), 116,3 цветного телевизора (94,7%), 203 мобильных телефона (они есть в 97,4% домохозяйств).

Начиная с 2008 г. такие обследования проводились уже в шестой раз. Так что можно анализировать и динамику изменения показателей (см. табл. 2). Обеспеченность одними товарами растет (причем далеко не одинаковыми темпами), тогда как по другим — уже почти не меняется. А по швейным машинам, фотоаппаратам, которые еще 20–30 лет назад были во многих домохозяйствах, сокращается.

По холодильникам, стиральным машинам, цветным телевизорам и мобильным телефонам достигнут, видимо, оптимально необходимый уровень обеспеченности, и по ним не следует ожидать более-менее значительного увеличения. Скорее всего, будет происходить замена относительно старых моделей более современными новыми. А вот что касается морозильников и посудомоечных машин, то нельзя сказать, что они больше уж совсем не нужны или излишни. В домохозяйствах западных стран их намного больше. Но в нашей стране даже при наличии средств на приобретение их зачастую просто некуда втиснуть из-за очень маленького размера кухонь (и не только в прежних "хрущевках"). Не говоря уж об очень популярных в Европе, США и Канаде сушилках белья и одежды.

Сразу отметим, что большинство товаров длительного пользования в наших домохозяйствах — импортные. Отечественных больше всего велосипедов (50,1%), автомобилей (17,9%, к их числу относятся "запорожцы" и авто, собираемые в основном в Закарпатье на "Еврокаре" из импортных узлов) и еще холодильников (15,0%). Отечественная техника (а она вся выпуска прежних лет) эксплуатируется преимущественно в сельских семьях, где ее в три-четыре раза больше, чем в городских. А вся более современная техника — только импортная.

Подробнее остановимся на характеристиках нескольких наиболее значимых товаров длительного пользования.

Холодильники. По два и больше их имеют 2,5% домохозяйств, причем в селах показатель в три раза выше, чем в городах (4,6% против 1,5). Холодильники исправно работают по много лет (менее 5 лет — 21,8%, 5–10 лет — 48,6%, более 10 — 42,5%).

Стиральные машины. Больше одной используют лишь 0,7% домохозяйств. Сроки эксплуатации: до 5 лет — 21,6%, 5–10 лет — 47,1%, более 10 лет — 31,3%.

Микроволновые печи. Практически всем достаточно одной. По две — лишь в 0,2% домохозяйств. По срокам эксплуатации: до 5 лет — 28,8%, 5–10 лет — более половины, или 52,9%, более 10 лет — 18,3%.

Цветные телевизоры. По одному — у 79,6% домохозяйств, два — у 18,0%, три — у 2,4%. Работают до 5 лет — 22,9%, 5–10 лет — 43,7%, более 10 лет — 33,4%.

Автомобили. По госстатовским данным, в декабре 2018 г. средняя цена на нихбыла386,5 тыс. грн, в том числе 393,7 тыс. — на импортные (ЕС,Япония, США) и в 1,9 раза меньше на псевдоотечественные — 200,0 тыс. По одному автомобилю — в 96,3% домохозяйств, два и больше — в 3,2%, причем в селах — у 4,1%, в городах — у 2,6% семей. Приобретенными новыми и б/у были 50,6 и 49,4% соответственно. Сроки эксплуатации: до 5 лет — всего 12,4%, 5–10 лет — около трети (29,3%), более 10 лет — 58,3%. Примечательно, что по этому критерию (средний срок эксплуатации) между городом и селом почти нет различий.

Велосипеды.Один имеется в наличии в 77,0% домохозяйств, два — в 19,1%, три — в 3,9%. Используются: до 5 лет — 19,7% (в городах больше — пошла мода на дорогие импортные), а свыше 10 лет — более половины (55,1%).

Мобильные телефоны.По одному у четверти (25,5%), два — в 41,0%, три и больше — у трети (33,5%) домохозяйств. Преобладают новые смартфоны. По срокам эксплуатации: до 5 лет — 61,6%, 5–10 лет — 33,5%, больше 10 лет пользуются достаточно редко — всего 4,9%.

Наличие значительной части ТДП зависит от размеров домохозяйств. Особенно по морозилкам. В домохозяйствах из одного человека они используются лишь в 9,2% домохозяйств, а из пяти и более — уже в шесть раз больше (в 57,1%). Чаще всего это сельские семьи. Цветные телевизоры — по одному даже не во всех домохозяйствах из одного человека (92,9%), а из пяти и более — их уже 147 на 100 семей. И по автомобилям: в домохозяйствах из одного человека — только в 4,8% домохозяйств, а из пяти и более (при среднем 24,6% на 100 семей) — в 8 раз больше (40,2%).

Следует отметить, что в описываемое исследование впервые включен новый показатель — уровень обеспеченности домохозяйств базовым набором ТДП (процент домохозяйств, которые имеют все три таких товара — цветные телевизоры, холодильники и стиральные машины, см. табл. 3). Это своего рода аналог 25 социальных продовольственных товаров и двух видов топлива для автомобилей. Его методика была утверждена совместно президиумом НАНУ и тогдашним Госкомстатом еще в 2012 г. Но потребовалось несколько лет на его разработку.

Из табл. 3 видно, что этот довольно скромный набор ТДП имеют еще далеко не все наши домохозяйства. Особенно в группах домохозяйств без детей и работающих из одного человека. А это преимущественно пенсионеры.

Естественно, что наличие в домохозяйствах ТДП в немалой степени определяется уровнем их материального благосостояния, доходами. Если все домохозяйства разделить на десять равных по численности 10-процентных (децильных) групп, то в 1–3-й группе с меньшими доходами они по всем товарам ниже, чем в трех группах с высокими доходами (см. табл. 4).

Такие различия прослеживаются почти по всем товарам. Наименьшие различия наблюдаются лишь по холодильникам и велосипедам, а наибольшие — по кондиционерам (5,7 раза), посудомоечным машинам (5,0 раз) и кухонным комбайнам (3,2 раза). Возможно, настораживает относительно небольшое различие по спутниковым антеннам. Но в селах, где нет Интернета, без них попросту не обойтись, телевизором не воспользуешься.