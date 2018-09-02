Золотое зерно

На фоне прогнозов о снижении урожая зерновых, фруктов и овощей в Европе и других регионах планеты экспорт зерна из Украины приобрел по-настоящему стратегическое значение.

Но вместе с этим возник вопрос: хватит ли нам урожая 2018 года, чтобы не только накормить соседей, но и обеспечить адекватный уровень цен на хлеб на внутреннем рынке?

Из-за неблагоприятных погодных и климатических условий аграрии во многих регионах планеты не смогут выполнить заранее определенные планы по сбору урожая. Например, на полях Европы выгорело уже около 20% пшеницы. Также в европейских странах ожидают овощной кризис, подобный которому по интенсивности в последний раз наблюдали только в 80-х годах прошлого века. Для некоторых сельхозкультур потери урожая оценивают до 40%. Даже на уровне прогнозов такие цифры уже стали предпосылкой для роста закупочных цен на аграрную продукцию. Тем более что не намного лучше ситуация в Казахстане и России, которые могут потерять от 20 до 25% нового урожая.

Что же касается Украины, то мы тоже не избежали проблем. Сначала это были жара и засуха, отрицательно повлиявшие на развитие растений. А уже непосредственно в разгар лета пошли очень интенсивные дожди. Как результат часть зерна стала просто гнить и покрываться грибком. В некоторых регионах говорили даже о вымывании пшеницы вследствие слишком обильных осадков.

Но все равно потери Украины можно оценить как относительно невысокие. По подсчетам экспертов и игроков рынка, мы можем недополучить около 8–10% нового урожая. Если сравнить с Европой или той же Россией, это намного лучший показатель. К тому же мы все еще можем превысить планы по кукурузе и сое. Это поздние культуры, и сейчас для них сохраняются благоприятные условия. То есть, если мы говорим о валовых объемах, потери зерновых могут быть компенсированы приростом по другим культурам. А с учетом будущего дефицита на мировом рынке наш относительно удачный урожай должен положительно сказаться на аграриях и валютных поступлениях в страну.

Можно ожидать, что в 2018 г. в Украине соберут 24 млн тонн пшеницы, из которых 21,7 млн тонн уже было собрано на начало августа 2018-го, когда вышла колонка первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

Важный показатель — это собственно количество продовольственной пшеницы. Дело в том, что из-за неблагоприятной погоды в Украине не сильно упал общий объем урожая, но все же снизилось его качество. И часть потенциально продовольственной пшеницы перешла в разряд фуражной. Но при внутреннем потреблении около 4,5 млн тонн в год пока планируют собрать не менее 13 млн тонн продовольственной пшеницы. Но означает ли это, что внутренний рынок будет полностью обеспечен, и нам не следует бояться роста цен на хлеб? В действительности тут есть свои подводные камни.

Украина — мировая житница

Среди украинцев часто можно услышать тезис, что наша страна является житницей Европы и даже всего мира. Мнение, конечно, правдивое, — мы стабильно входим в топ-10 мировых импортеров зерна. Но куда важнее его экономическая интерпретация.

Сегодня Украина много своей сельскохозяйственной продукции вывозит за границу. Если подсчитать, то около 40% всей экспортной выручки дает именно аграрный сектор. Соответственно, наши агрохолдинги и фермеры в большинстве нацелены именно на работу с внешними рынками. А там вследствие прогнозов о низком урожае и ряда других факторов довольно сильно растут цены на пшеницу.

Уже сегодня тонну продовольственного зерна можно продать за почти 250 долл. Даже сейчас это успело сказаться на Украине. Если месяц назад на внутреннем рынке тонна пшеницы торговалась по почти 5200 грн, то сейчас это уже от 6 тыс. грн. То есть мы видим ситуацию, когда внутренняя цена активно догоняет внешнюю. С точки зрения аграриев, они смотрят прежде всего на себестоимость своей продукции. В нее включаются затраты на посадочный материал, технику, горюче-смазочные материалы, удобрения и рабочую силу. В среднем около 60% финальной стоимости так или иначе завязано на долларе. Это означает, что в будущем сезоне цена обработки гектара станет выше, и рост, если есть такая возможность, надо уже закладывать в стоимость реализации текущего урожая.

Оценивая свои будущие затраты, а также стоимость доставки до покупателя в Украине или цену вывоза пшеницы за границу, аграрии уже решают, что им выгоднее — иметь меньше проблем и за низкую цену продавать урожай здесь или приложить еще немного усилий, но реализовать собственную продукцию дороже за границей.

В результате этого, чем больше растет цена на пшеницу в Европе или, например, в Китае, тем стремительнее увеличивается число аграриев, заинтересованных в продаже своей продукции именно на экспорт. Далее работает закон спроса и предложения. Предложение пшеницы, доступной к продаже на внутреннем рынке, снижается. Из-за этого повышается цена для внутреннего потребителя, главный из которых — хлебопекарни.

Судьба буханки

По словам экспертов и представителей отрасли, сегодня себестоимость муки составляет около 30–40% от цены буханки хлеба. Еще около 10% приходится на доставку и другие затраты, прямо привязанные к курсу доллара. Таким образом, если закупочная стоимость тонны муки вырастет, например, с 6 до 8,5 тыс. грн, и при этом гривня обесценится до 30 грн/долл., то увеличение розничных цен на хлеб может составить от 12 до 20%. То есть заявления о том, что хлеб может подорожать на 30% и более, скорее, похожи на искусственное нагнетание паники. Но и стабильными цены также вряд ли останутся.

С одной стороны, очевидно, что самыми массовыми с точки зрения производителя являются именно социальные сорта хлеба. В этом сегменте подорожание буханки на 1–2 грн уже может негативно сказаться на спросе. Часть людей просто не сможет покупать хлеб в нынешнем объеме и будет частично отказываться от продукта. С другой стороны, существует сегмент так называемого здорового питания. Там уже сегодня буханка стоит от 30 грн и даже если подорожает до 50 грн, это вряд ли отпугнет целевую аудиторию. Получается, что хлебопекарням в любом случае придется приложить немало усилий как для изучения спроса, так и для поиска ценового баланса, а, кроме того, разбить свою продукцию на категории. Так они смогут и обеспечивать не очень дорогим социальным хлебом большое количество людей, и избежать простоя мощностей и массовых сокращений сотрудников, оставив для себя ниши, в которых будут зарабатывать.

Но это не означает, что социальный хлеб не подорожает. Его цена будет расти как минимум на показатель уровня инфляции. Но в этом случае мы говорим не об +12–20% к стоимости за один раз, а о плавном увеличении цены, к которому мы уже привыкли. Только с начала 2018 г. стоимость хлеба успела повыситься на 6–8%, и до конца года прогнозируют еще по меньшей мере +3%. То есть речь идет о 12% типичного роста, или 20%, если спрос на зерно на внутреннем рынке все же превысит предложение.

Незаметная рука государства

Цена на пшеницу на внутреннем рынке будет расти вслед за мировой, так как она должна отображать альтернативную стоимость экспорта. Но вместе с тем мы видим вполне очевидные границы, выше которых стоимость тонны зерна в нормальных условиях не поднимется. Дело в том, что фермеры также понимают, что внутренний спрос на зерно и допустимая цена ограничены внутренним спросом на хлеб. А основные потребители хлеба — это люди со стабильными или медленно растущими доходами в гривне.

Тем не менее для Украины возможен еще один сценарий. Он включает в себя экспорт большего количества зерна, чем дельта между урожаем и потребностями. В этом случае мы можем столкнуться с реальным продовольственным кризисом. Его развитие довольно легко предвидеть. Если объемы экспорта будут большими, то в определенный момент хлебопекарни поймут, что зерна на все не хватит. Тогда они станут серьезно переплачивать за каждую тонну, и внутренняя цена будет расти очень быстро. Далее с рынка по одному начнут выходить игроки с самой слабой финансовой подушкой, тогда как остальные не смогут держать в определенных ценовых рамках даже социальные сорта хлеба. Подняв цену, они столкнутся с падением спроса на продукцию. После этого пекарни перестанут покупать зерно вообще, а фермеры еще больше начнут вывозить пшеницу на внешний рынок. Эффект будет похож на движение по спирали, и через несколько оборотов хлеб просто исчезнет с полок.

Такой сценарий, конечно, относится к разряду кризисных и поэтому менее возможных. Со стороны аграриев в любом случае надо говорить не только о прямых краткосрочных выгодах, но также о партнерских связях и других факторах, которые не дадут сельхозпроизводителям просто взять и вывезти столько зерна, сколько они захотят для максимизации прибыли в текущем сезоне.

Еще один фактор против такого развития событий — выход на арену Министерства аграрной политики. Уже несколько лет оно подписывает с аграриями меморандум, в котором определяет количество, в котором из Украины вывозятся зерновые. По своей сути меморандум не может быть обязательным для исполнения, но для аграриев он служит дорожной картой, позволяющей разным игрокам на рынке приблизительно понимать текущие задачи и потребности. Благодаря уменьшению влияния фактора асимметрии информации они могут приблизительно разделить сверхприбыли, ожидающие фирмы в случае экспорта, и просто прибыли, которые они получат от продажи зерна и другой продукции внутри страны.

В этом году меморандум должен быть еще более простым и включать только положение о вывозе продовольственной пшеницы. Для сравнения, двумя годами ранее в него включали и другие зерновые, а в 2017-м — всю пшеницу, а не только продовольственную.

Но меморандум уже успел напугать западные рынки. Там в день объявления информации о его существовании цена на пшеничные фьючерсы на бирже в Чикаго начала серьезно скакать, хотя потом и пришла в норму.

Также следует понимать, что Украина является членом Всемирной торговой организации. Это означает, что мы не может просто так вводить какие-либо ограничения на свободную продажу товаров за границу. Вместе с тем мы обязаны работать в рамках политики организации. Вот почему именно меморандум и подобный наполовину официальный подход — это довольно хороший способ сбалансировать интересы всех участников процесса и нивелировать панику среди производителей хлеба.

Компенсируем недополученные сверхприбыли

Еще один фактор, выступающий против вероятности начала продовольственного кризиса, состоит в том, что в действительности аграриям не придется слишком уж жертвовать своими интересами даже в том случае, если они решат поддержать внутренний рынок и будут продавать на экспорт не все свое зерно. Как отмечалось выше, поздние культуры типа кукурузы и сои могут дать хороший урожай, поскольку сегодня для них складываются благоприятные погодные условия.

Более того, что касается той же сои, то из-за торговой войны со США Китай ввел пошлину на ввоз этого популярного продукта от американских фермеров. Как результат, цена на сою в США стала падать, — сельхозпроизводителям просто никуда ее девать. С другой стороны, для Украины это хороший шанс. Если мы все же получим хороший урожай, то сможем продать его в Китай по нормальной цене, которая будет несомненно выше цены американского рынка.

В свою очередь, торговля с Китаем может стать неплохим источником сверхприбыли от экспорта для части агропроизводителей. А это означает, что даже если они где-то недополучат деньги из-за продажи зерна внутри страны, то все еще смогут серьезно заработать на других культурах, которые не настолько популярны в Украине и в основном выращивались именно на экспорт.

Следовательно, в целом существуют достаточные основания утверждать, что ситуация с зерном и хлебом на внутреннем рынке вряд ли станет критической. И тогда, даже если мы увидим рост цен хлеба в магазинах, он будет постепенным и прогнозируемым. При этом более масштабных негативных явлений Украине все же удастся избежать.