Новые буксирные

В Украине происходят большие перемены, и Одесский порт – не исключение. После позорной взбучки, которую Президент устроил руководству порта и Одесского АМПУ, казалось бы, все схемы должны быстро закрыться. Как бы не так.

Руководство порта попросту стало чуть более аккуратно следить за фамилиями учредителей, которых можно увидеть в открытых источниках. Длинный список буксирных фирм-прокладок пополнился новым названием: государственные деньги из ОМТП теперь "зарабатываются" с помощью ООО "Навигейт". А к Марисову, гражданину РФ с криминальным прошлым (Факты ICTV: "… был арестован в 2002 году во время операции Паутина, которую итальянская полиция проводила против русской мафии), который с приходом винницкой команды стал буквально контролировать Одесский рынок буксирных услуг, добавились люди с не менее одиозной биографией – Анатолий Шестаковский и его сын Александр.

Их связь очевидна хотя бы потому, что новый буксирный оператор намерен оперировать двумя буксирами: "Австралией", печально известной всему рынку, так как судну пришлось участвовать во всех прокладках Марисова. И буксиром "Александрия", который ранее назывался EMS Boxer. Оба буксира принадлежат Марисову и Шестаковским.

ООО "Навигейт" зарегистрировано чуть больше года назад, изначально у него было два учредителя – Евгений Чернышенко и Владислав Мушенко. Последний — уроженец Винницы, и это важно. Начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук и и.о. директора ОМТП Виктор Войтко – тоже выходцы из этого города. Поскольку ранее они занимали руководящие должности в госпредприятии "Укрпочта", в Одессе их прозвали "винницкими почтальонами".

Мушенко убрали из состава совладельцев после громкого скандала, в который попало ООО "Навигейт" этим летом. Фирма обратилась к Виктору Войтко с намерением взять в аренду государственные буксиры. Речь шла о восьми судах из портофлота ОМТП: "Пурга", "Труженик", "Стивидор", "Ударник", "Новатор", "Бугаз", "Кентавр" и "Сфинкс". Издание delo.ua опубликовало статью-расследование, где выразило сомнение, что аренда пройдет на условиях прозрачного конкурса.

И вот, в конце июля, после журналистского расследования, состав учредителей ООО "Навигейт" изменился. Теперь тут нет винницкого учредителя, остался только Евгений Чернышенко – по информации портовиков, управляющий менеджер компании, который не имеет реальной доли в бизнесе Шестаковских. Все, что известно про Чернышенко – пару лет назад он недолго поработал в украинском офисе крупной контейнерной линии ZIM.

БЫЛО:

СТАЛО:

А вот новые бизнес-партнеры винницкой команды, которых нельзя увидеть через открытые реестры, но невозможно скрыть в ежедневной операционной работе компании с клиентами, гораздо интереснее Чернышенко.

Семья Шестаковских особенно хорошо известна 14 украинским морякам, которые уже третий год сидят в Ливийской тюрьме из-за ареста нефтеналивного судна "Рута" по подозрению в контрабанде нефтяных продуктов. "Руту" старший Шестаковский взял в бербоут-чартер у государственного порта довольно давно, и вскоре за судно перестали платить фрахтовые платежи. По этим фактам есть судебные решения, но они Шестаковского никак не впечатлили, впрочем, мало повлияло на него и то, что в 2017 году судно арестовали у берегов Ливии.

Могла ли команда "Руты" самостоятельно заниматься контрабандой нефти?

И тем не менее, уже два года экипаж сидит в тюрьме и дальнейшая его судьба абсолютно непредсказуема. Семьи моряков обивают пороги чиновников, рассказывая, что их родных содержат в нечеловеческих условиях. А Александр Шестаковский тем временем развивает новый буксирный бизнес в Одессе.

Фирма Шестаковских Manchester Shipping S.A., зарегистрированная в оффшорной Либерии, взяла в аренду у Одесского порта не только "Руту", но и судно "Инженер Вальчук".

В 2013 году прекратили платить фрахтовые платежи по обоим судам, продолжая их использовать для своих целей за пределами Украины. Судебные решения и обращения ОМТП к высшим лицам государства попросту игнорировались.

После долгих споров "Инженер Вальчук" в 2018 г. все же вернули госпредприятию, но в разукомплектованном состоянии и с многомиллионными долгами.

Почему семья Шестаковских решила вернуться в Одессу и заняться буксирным бизнесом именно сейчас? Очевидно, потому что "винницкий клан" теряет свою силу, а Марисову нужна поддержка. Экспедиторы рассказывают, что Марисов буквально за руку водит Евгения Чернышенко по клиентам и использует все возможности, чтобы завести "Навигейт" в порт.

Напомним, в решении Шевченковского районного суда Киева №81967344 от 7 мая 2019 г. зафиксировано, что с 2014 г. гражданин Российской Федерации Андрей Марисов, "получив задание от спецслужб РФ, осуществляет действия, направленные на финансирование действий неустановленных лиц с целью организации массовых беспорядков на территории Одесской и других областей Украины".

Суд объяснял, что свою деятельность Марисов ведет, "заручившись поддержкой должностных лиц ГП "ОМТП", Черноморского межрегионального управления Госслужбы морского и речного транспорта Украины и используя подконтрольные ему коммерческие предприятия". По данным следствия (уголовное производство №22017000000000235 от 12.06.2017), фирмы Марисова выступали посредниками при эксплуатации государственного портофлота. После проведения обысков в офисах этих компаний и у ряда их учредителей Марисов начал их перерегистрацию на подставных граждан Украины.

Народный депутат Сергей Лещенко заявил в телеэфире 24 канала о том, что начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук занимается махинациями с государственными буксирами ОМТП, из-за чего государство теряет десятки тысяч долларов ежедневно.

Весной 2018 г. прокуратура Одесской области открыла уголовное производство №42018160000000277 против руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот". Официальных заявлений о результатах расследования с тех пор не было. А 11 февраля нынешнего года под офисом АМПУ в Одессе прошел митинг работников ОМТП и общественных активистов против "буксирной мафии".

Тем временем, Одесский порт по итогам 2018 г. опустился со 2-го на 3-е место среди украинских портов по объемам грузооборота. За минувший год перевалка в ОМТП составила 21,7 млн тонн при проектной мощности 40 млн тонн.

Тему "винницких почтальонов" поднимал президент Владимир Зеленский на совещании в Одессе. "Доходы в 2015 году – 1 млрд грн, в 2018-м – 421 млн грн, чистая прибыль в 2015 г. составила 397 млн грн, а в 2018 г. – уже 19,2 млн грн. Зарплата директората очень интересна: в 2015-м – 14 тыс. грн, а в 2018-м – 192 тыс. грн. Может, вы скажете, что все нормально? Но мне кажется, что-то не то", – сказал президент.

После долгих лет разграбления и коррупции на восстановление репутации Украины как морской державы понадобятся долгие годы и колоссальные усилия. Ликвидация буксирных схем, а ещё лучше – реальные аресты причастных к ним лиц могли бы стать хорошим стартом для новой власти.