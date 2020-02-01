"Деревянные" реформы и их последствия

По поручению правительства, с 1 февраля 2020 года вводится централизованный учет древесины. С рациональностью этой меры трудно не согласиться, ведь на самом деле в централизованном учете есть серьезные пробелы, у некоторой части лесов нет постоянных лесопользователей, а во многих регионах получают только ориентировочные данные об учете древесины. Складывается впечатление, что в правительстве наконец услышали о существовании острых проблем в лесном хозяйстве и деревообрабатывающей отрасли. Но несмотря на то, что внедрение учета древесины абсолютно логично, этот шаг может приблизить правительство к отмене моратория на экспорт леса-кругляка. О чем абсолютно однозначно можно услышать как от самого премьера, так и от его заместителя Дмитрия Кулебы, а также торгового представителя Украины Тараса Качки и других.

Для того чтобы более детально разобраться в этой проблематике, мной был проведен ряд кабинетных и полевых исследований, результаты которых приведены в этом материале.

Деревообрабатывающая отрасль остается одной из немногих отраслей отечественной промышленности, которая смогла пройти сквозь все кризисы и рецессии последних лет, значительно нарастив объемы производства.

По сравнению с докризисным 2012 годом деревообрабатывающее производство Украины по итогам 2019-го выросло на 25,9%. Тогда как индустриальное производство в целом за этот период снизилось на 21,5%. В ужасном состоянии находятся большинство секторов отечественного машиностроения, в частности производство железнодорожных вагонов и легковых автомобилей, сократившееся почти на 80% по сравнению с 2012 годом. Никак не могут выйти из рецессии пищевая и легкая промышленности (объемы производства в них до сих пор ниже, чем в 2012-м, на 14,6 и 9,5% соответственно).

Однако активное развитие деревообрабатывающей отрасли в условиях продолжительной стагнации всего промышленного сектора Украины отнюдь не случайно. Модернизация и развитие отрасли обусловлены исключительно своевременными мерами государственной политики, основой которой стало введение в 2015 году моратория на экспорт леса-кругляка.

Введение этого моратория в сочетании с криминализацией ответственности за незаконные рубки и экспорт леса существенно ограничило отток ценного сырья за рубеж. В результате получения доступа к сырью отечественные производители смогли активизировать переработку внутри страны. Такая государственная политика стала сигналом также и для европейских инвесторов, которые начали рассматривать отрасль как потенциальную сферу для запуска нового бизнеса в Украине.

Так, мораторий начал действовать 1 ноября 2015-го, а уже в 2016–2017 годах капитальные инвестиции в отрасль выросли в 1,5 раза. По состоянию на 1 октября 2019-го в деревообрабатывающую отрасль в целом поступило 414,8 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций, что на 36,3% больше, чем на конец 2016 года, тогда как совокупный приток ПИИ за этот период составил всего 11,1%.

Соответственно, отрасль начала стремительно восстанавливать свои позиции на внутреннем рынке. В частности, доля отечественной мебели в структуре розничного товарооборота на протяжении 2015–2018 годов выросла с 42,1 до 48,3%, тогда как в целом доля непродовольственных товаров снизилась с 39,3 до 31,7%.

Принципиально следует отметить, что все пошлины на продукцию деревообработки в Украине установлены на нулевом уровне, доступ на внутренний рынок полностью открыт для иностранных конкурентов. А значит, при условии стабильных поставок сырья отечественные деревообработчики в состоянии производить качественную и высококонкурентную продукцию не хуже своих иностранных конкурентов.

Более того, эта продукция может конкурировать и на внешних рынках. Экспорт товаров деревообрабатывающей промышленности в 2015–2018 годах вырос с 1,1 до 1,5 миллиарда долларов. Сейчас отрасль обеспечивает 3,2% экспортной выручки и имеет положительное сальдо торговли в более чем 1 миллиард долларов. В структуре экспорта вместо необработанных лесоматериалов основные места заняли листы для облицовки, шпоны, различные столярные и плотнические изделия, ДВП, ДСП, фанера и т.п.

Также следует отметить, что приведенные показатели могли бы быть значительно лучше. Поскольку громкие заявления политиканов о возможной отмене моратория до сих пор существенно сдерживают амбиции инвесторов, а местами загоняют в тупик. В том числе речь идет и о европейских инвесторах, которые пришли в нашу страну исключительно в расчете на существование моратория, то есть сырья в пределах Украины.

Также не последнюю роль сыграла коррупция на таможне, из-за которой, к сожалению, до сих пор существует возможность экспорта некоторого количества необработанной древесины под видом топливных дров.

Еще одним подрывающим фактором является деятельность лесхозов, которые с самого начала искусственно инициировали затоваривание на складах древесины, мотивируя этим необходимость отмены моратория. Ведь на "сером" экспорте кругляка приближенные к власти лица значительно улучшили свое материальное положение. Впрочем, усиление моратория уголовной ответственностью за незаконный экспорт подтолкнуло лесхозы к созиданию — на их базах начали появляться деревообрабатывающие предприятия.

На первый взгляд, развитие деревообработки в структуре лесхоза выглядит очень положительно — привлекаются инвестиции в оборудование, древесина обрабатывается, реализуется готовая продукция и т.п. Впрочем, такая деятельность лесхозов стала очередным барьером в доступе частных деревообрабатывающих предприятий к сырью. Злоупотребляя властными полномочиями и усилив свои позиции отменой приказа Минагрополитики, определявшего порядок реализации лесоматериалов, лесхозы создали себе все условия для получения или вообще не учтенного сырья, или по себестоимости. На сегодняшний день лесхоз выписывает себе сырье высшего качества в среднем по 600–800 гривен за кубометр. Тогда как на рынок поставляется не всегда качественное сырье по цене 2–3 тысячи гривен за кубометр.

Разумеется, в условиях отсутствия законодательного обеспечения процесса реализации лесоматериалов на этом рынке царят хаос, сплошной схематоз и коррупция. А центральная власть, наверняка получая с этого выгоду, делает вид, что ничего не происходит, усматривая ключевой реформой отрасли внедрение механизма реализации древесины через систему ProZorro. При этом доводы бизнеса о банальном отсутствии Интернета в лесу, где преимущественно, и это вполне логично, располагаются деревообрабатывающие предприятия, — не аргумент. Кроме того, стоимость доступа к сервису этой системы, по информации чиновников, выше по сравнению с обычными аукционами или прямыми договорами.

При этом, кроме внутренних неблагоприятных факторов с доступом к сырью, сегодня существуют еще и определенные внешние вызовы.

Такие вызовы в основном обусловлены острой реакцией Европейского Союза на введение Украиной моратория на экспорт леса-кругляка. Мотивация ЕС вполне понятна, — европейский бизнес ограничили в доступе к сырью. И для обжалования этого решения вроде бы есть основания.

Во-первых, мораторий был введен фактически на заре заключения всеобъемлющего Соглашения об ассоциации и создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Во-вторых, противоречивые и непоследовательные заявления украинских чиновников о возможности отмены моратория сформировали люфт для манипуляций европейских дипломатов. Понятно, что как тогдашним, так и нынешним членам правительства, взращенным на грантах, удобнее и комфортнее говорить с донорами так называемой технической помощи об успешном выполнении поставленных задач, чем отстаивать определенные позиции в интересах государства.

В этом контексте хочу напомнить, что введение в Украине моратория на экспорт леса-кругляка не является единичным и уникальным кейсом. На сегодняшний день аналогичные меры действуют в более чем 30 странах, и их число в ближайшее время, вероятно, увеличится. Ярким примером является Канада, где начиная с 1906 года действует запрет на экспорт леса. При этом очень показателен факт сохранения Канадой этого запрета даже в рамках соглашений о свободной торговли. В том числе с Украиной! Не менее интересен и факт наличия в Румынии запрета экспорта необработанной древесины даже в пределах ЕС.

Так что можно утверждать, что нормы международного права предусматривают такую возможность. В частности, системой соглашений Всемирной торговой организации — ключевой нормативно-правовой базой регулирования международной торговли — прямо предусмотрены соответствующие исключения из правил. В первую очередь речь идет о том, что в случае наступления чрезвычайных обстоятельств в любой стране власть по собственному усмотрению может вводить любые меры для преодоления кризисных явлений и защиты существенных интересов своей безопасности.

Ограничительные меры в торговле могут быть введены с целью защиты как экономических, так и экологических интересов государства, морали и культурных ценностей. Также это могут быть меры, применяемые во время войны или других чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях. Аналогичные нормы закладываются и во всех других международных торговых договорах. Включая и соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Действующему правительству следует знать и помнить, что мораторий на экспорт леса-кругляка в Украине вводился в условиях аннексии Крыма и обострения боевых действий на Востоке страны. А ключевыми мотивами его введения стало чрезвычайное увеличение неконтролируемых рубок и экспорта леса.

Также очевиден тот факт, что вслед за лесом-кругляком страну покидали профильные специалисты деревообрабатывающей отрасли. Ведь, как известно из экономической теории и практики, трудовые ресурсы концентрируются непосредственно в местах концентрации промышленного производства. Если в Украине осуществлялись только рубки и экспорт, а дальнейшей переработкой занимались в странах ЕС, то кадровый ресурс, естественно, тоже перемещался.

Соответственно, с появлением сырья в пределах страны, даже при наличии инвестиций в деревообрабатывающую промышленность, до сих пор ощущается острый кадровый дефицит.

Говоря о современном государственном менеджменте, хочу в очередной раз подчеркнуть, что успехи любой отрасли экономики напрямую зависят от эффективности государственной политики. Кейс с развитием деревообрабатывающей отрасли на фоне общеэкономического спада является ярким свидетельством этого.

Поэтому считаю целесообразным сегодня в первую очередь остановить позорные намерения правительства отменить мораторий на экспорт леса-кругляка и усилить государственную политику следующими мерами:

1. Сосредоточить усилия дипломатии и высшего политического руководства страны на убеждении международных партнеров в правомерности и экономической и экологической целесообразности сохранения этой меры.

2. Законодательно обеспечить рынок лесоматериалов, в частности в вопросе формирования цены и механизма реализации. По поводу последнего считаю оптимальным опыт ЕС, предусматривающий первоочередное и максимальное обеспечение сырьем действующих деревообрабатывающих предприятий по прямым долгосрочным договорам. А для новых предприятий и удовлетворения растущих потребностей существующих — постоянно действующие аукционы. При этом лесхозы, по моему личному мнению, должны быть равноценным участником рынка, то есть получать сырье для собственной переработки по рыночным ценам.

3. Усовершенствовать учебную базу подготовки специалистов деревообрабатывающей и лесохозяйственной отраслей. В том числе путем распространения государственно-частного партнерства в вопросе частного заказа на подготовку соответствующих специалистов с дальнейшим их трудоустройством.

4. Усилить государственные программы стимулирования производства деревообрабатывающего оборудования.

5. По моему мнению, ключевая мера — обеспечить высадку более 100 тысяч гектаров новых деревьев.

По оценкам Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики, подготовленным с использованием всемирно признанной американской системы экономического анализа GTAP, реализация комплекса указанных мер в среднесрочной перспективе обеспечит:

— сокращение промышленной вырубки лесов в Украине на 18,3%;

— удешевление отечественного лесосырья на внутреннем рынке на 20%;

— увеличение объемов производства украинской продукции деревообрабатывающей и мебельной отраслей на 13,1%, а экспорта — на 22,6%;

— рост объемов налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты на 0,02%;

— увеличение ВВП Украины на 0,05 процентного пункта;

— создание около 11, 5 тысячи новых рабочих мест.