Точен ли ценовой барометр?

В конце марта Кабмин пересмотрел собственный прогноз макроэкономических показателей Украины на 2020 год. В нем индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличен с учетом создавшейся карантинно-кризисной ситуации ровно на треть — с 8,7 до 11,6% (декабрь 2020-го к декабрю 2019-го). И если инфляция будет ниже, а по прогнозу НБУ, например, она составит только 6%, правительство запишет себе в актив сдерживание цен на рынке. Но в последние два месяца на показатели ИПЦ влиял ряд не совсем типичных факторов, которые следует проанализировать и, наконец, задуматься об определенной корректировке методологии расчетов этого индекса в нынешней сложной ситуации.

За январь—март ИПЦ увеличился к декабрю прошлого года всего на 0,8%. Это в три раза меньше среднемесячных цифр предыдущего майского прогноза 2019 года. Согласно новому прогнозу, за следующие девять месяцев — с апреля по декабрь 2020 года, нужно уложиться в средний прирост в 1,2%. Апрель дал прирост еще на 0,8%. Так что за первую треть этого года мы пока с приличным запасом укладываемся в новые прогнозные показатели.

Для понимания показателя ИПЦ следует пояснить, как он рассчитывается в течение месяца. В нынешнем продуктовом наборе 328 товаров и услуг. По 312 из них цены регистрируются один раз — с 1-го по 25-е число каждого месяца. В нормальных условиях цены по ним в течение месяца оставались относительно стабильными. Если исходить из их равномерной регистрации, то они будут отражать цены не на 25-е число, а на середину этого периода, то есть примерно на 12–13-й день месяца. А по 14 товарам, а это 12 продуктов питания и два вида бензина (А-92 и А-95), по формулировке ныне действующей августовской Методики расчетов этого индекса 2016 года, цены регистрируются "на протяжении полного месяца". Без дополнительных пояснений может складываться впечатление, что цены регистрируются чуть ли не каждый день. Но они регистрируются три раза в месяц — 1-го, 11-го и 21-го числа, и из этих трех регистраций определяется средняя цена, которая будет приходиться на 11-й день месяца, что даже на день-два раньше, чем по продуктам, учитываемым раз в месяц.

Нужны еще две недели на проверку, обработку, сводку по регионам для получения данных в целом по Украине. И наш ИПЦ публикуется обычно 9-го числа следующего месяца или же даже на день раньше, как апрельский индекс, если 9-е число приходится на выходные или праздничные дни.

Но психологически в нашем сознании остаются цены последних дней, которые почти на месяц отличаются от публикуемых. Поэтому возникает недоверие к ИПЦ. И на экранах ТВ, в Интернете появляются совершенно необоснованные сообщения, что цены якобы выросли на 50–60%, базируясь на ценах нескольких действительно резко подорожавших продуктов (лук, лимоны, чеснок) и экстраполируя их на все продукты. Да и большинство из нас не вникает в детали ценовых изменений, довольствуясь пробегающей в ленте новостей краткой информацией лишь об общем изменении ИПЦ.

В марте ИПЦ увеличился к февралю на 0,8% на фоне прироста в январе лишь на 0,2% и даже снижения в феврале к январю на 0,3%. Да и с мая прошлого 2019 года и близко не было такого прироста. За счет чего же сформировался мартовский прирост? 85%, или 0,7% его, обусловлены увеличением цен за месяц аж на 12,8% по одежде и обуви. Такой ИПЦ по этим товарам получается по крайне сомнительной методике расчетов, требующей отдельного рассмотрения. По ней в марте резко — примерно на треть растут, а не снижаются цены на зимнюю одежду и обувь. Она была бы вполне уместна, если бы в марте второй раз в году начиналась зима. И еще по двум продуктам произошло довольно существенное снижение цен, повлиявшее на мартовский индекс. Это цены на яйца из продуктов питания и тарифы на природный газ по жилищно-коммунальным платежам. На яйца в марте цены снизились на 22,3%, с 17,07 до 14,98 грн за десяток, а до этого еще на 17,4% в феврале. Возможности дальнейшего снижения цен на них исчерпаны, и цены в ближайшие месяцы могут лишь повышаться. А по природному газу тарифы снизились довольно прилично — на 11,6% (как и в предыдущие несколько месяцев), но остаются еще почти в два раза выше тарифов на конец 2018 года.

Однако по ряду продуктов цены взметнулись не в марте, а в январе-феврале, а то и в последние месяцы прошлого года. И их рост никак не был связан с введением карантина. Так, на гречку за прошлый год они выросли на 68%, на картофель — на 67, на яблоки — на 55, а вот по луку снизились на 53%. По гречке за два года — 2019-й к 2017-му — посевные площади сократились без малого втрое, или на 63,5%, а урожай уменьшился почти вдвое, на 52,9%. И этим объясняется рост цен на гречневую крупу. Подобное было с ценами на нее несколько лет назад.

И в первой половине марта при посещении одного из сетевых киевских супермаркетов при взгляде на табличку с ценами на лимоны, стоившие еще пару месяцев назад примерно 30 грн за килограмм, казалось, что померещилось. А в четырех сетевых продмагах цены на чеснок были от 80 до 200 (а точнее, 199,90) грн/кг!

В апреле, как и в марте, ИПЦ вырос на 0,8%. Больше всего — на 2,1% — увеличились цены на продукты питания. Так, цены на гречку поднялись за месяц на 18,0% (с 30,02 до 35,42 грн/кг), яйца подорожали на 9,4% (с 14,98 до 16,38 грн за десяток), фрукты — на 12,8% (особенно лимоны — почти на половину, на 49,2%, до 73,80 грнкг, киви — почти на четверть, на 24,5%, и яблоки — на 11,3%), картофель — на 14,4%, овощи в целом — на 4,3% (особенно лук — на 65,3%, почти на две трети, с 11,17 до 18,46 грн/кг). Цены в здравоохранении тоже выросли на 2,1%, а снизились на 3,2% по жилищно-коммунальным платежам (еще на 11,9% — на природный газ). И цена на картофель подбирается к цене на сахар (соответственно, 15,25 и 14,75 грн/кг — уже 96,7%) и будет повышаться еще несколько месяцев, как обычно, до августа.

Но в апреле с введением карантина полностью прекратилась реализация части продуктов и услуг. Под "карантин" попали 132 из 328 позиций продуктового набора. И возникала проблема, как их учитывать и отражать в групповых и в общем ИПЦ. Насколько можно судить по индивидуальным индексам, в апреле по ним были сохранены мартовские показатели. Видимо, это наилучшее возможное решение. Но карантин будет частично сохраняться, и в индексах следующих месяцев весовая структура ИПЦ этого года, которая будет использоваться для расчетов ИПЦ через год, окажется искаженной.

Это относительно простой, но необходимый для улучшения расчетов цен и индексов вопрос. Его при желании можно было оперативно решить, если задаться целью и стремиться к точности.

Выше уже упоминалось, что по 16 товарам цены регистрируются трижды в месяц для расчета среднемесячных цен. На них приходится 14%, то есть седьмая часть всех наших денежных потребительских расходов, по которым определяется ИПЦ, в том числе 14,4% приходятся на продукты питания и 2,6% — на бензин. В основном (кроме бензина) это сезонные продукты, и по ним целесообразны корректировки по четырем направлениям.

Первое: добавление к нынешним 14 пищевым продуктам еще пяти привычных для нас продуктов борщового набора. Это картофель (вес 0,698%), капуста белокочанная (0,350%), лук (0,252%), морковь (0,216%) и свекла (0,083%), вместе — 1,599%. Они входили в прежний (до 2017 года) перечень из 23 пищевых продуктов, по которым цены регистрировались трижды в месяц. И он теперь оказался безосновательно урезанным до 14 продуктов.

Второе направление: помимо продуктов борщового набора, следовало бы добавить для начала еще два вида овощей — помидоры и огурцы. В принципе они есть в супермаркетах и на рынках круглый год, хотя понятно, что больше потребляются в летне-осенние месяцы, чем зимой и весной, и цены на них летом и осенью намного ниже. Отметим, что расходы на помидоры (0,457%) уступают лишь расходам на картофель, а на огурцы (0,327%) они больше, чем на лук, морковь, свеклу, а фактически и на капусту. Ибо, кроме капусты белокочанной, в ее вес входят еще затраты на приобретение с полдюжины других видов капусты и прежде всего пекинской. В предыдущем продуктовом наборе она выделялась отдельно и составляла 18% к покупке действительно капусты белокочанной.

Третье: можно было бы сделать этот перечень более гибким, дополнительно включив в него яблоки (вес — 0,624%), лимоны (0,294%), апельсины (0,366%), бананы (0,527%) и даже злополучный чеснок, относимый классификационно не к овощам, а к прочим продуктам питания. Хотя его вес — 0,012% — мизерный и в 21 раз меньше расходов на покупку лука.

Добавление в существующий перечень еще 5–10 видов овощей и фруктов увеличит затраты времени на регистрацию цен лишь на 3–5 минут, так как они располагаются в нескольких шагах от тех продуктов, по которым цены регистрируются ныне. А места на сайте Госстата для дополнительных данных более чем достаточно.

Четвертое и, вероятно, практически наиболее сложное направление. Чтобы цены действительно учитывались на протяжении полного месяца, а не за 21 день, надо постараться добавить еще цены на 1-е число следующего месяца, и тогда будет возможность значительно точнее определять их в среднем за месяц по четырем датам.

Помимо вопросов, затронутых в этой статье, существуют три важных аспекта ИПЦ, требующих более детального рассмотрения: методика формирования цен на зимнюю одежду и обувь, параллельная разработка ИПЦ по четырем группам продуктов и сохраняющиеся масштабные несоответствия в весовой структуре жилищно-коммунальных платежей. Но это темы отдельных текстов.

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