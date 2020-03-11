Система слежения

В феврале Кабинет министров принял постановления №74 и 97, которыми внес изменения в порядок продажи акцизных марок на алкоголь, а также утвердил их новые образцы. Эти изменения были широко разрекламированы тогда еще министром финансов Маркаровой и министром Кабмина Дубилетом. По их словам, принятые постановления позволят внедрить систему track&trace по всей цепочке — от момента производства или импорта алкогольных напитков до момента продажи конечному потребителю.

Понимая, что сама по себе идея трейсинга товаров может быть очень полезной для борьбы с контрафактом и контрабандой, я решил подробнее изучить принятые правительством нормы. Оказалось, что постановления Кабмина, принятые под видом внедрения электронной акцизной марки, не позволят создать эффективную систему слежения за товарами, зато могут привести к серьезным бюджетным потерям.

Предыстория трейсинга

Еще в июле 2016 года правительство Гройсмана утвердило Концепцию создания и внедрения автоматизированной системы контроля над оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) "Электронная акцизная марка".

Концепция предусматривала создание и внедрение системы контроля над оборотом подакцизных товаров по всей цепочке, вплоть до реализации конечному потребителю. Основные цели, заявленные в концепции, — минимизация человеческого вовлечения в процесс администрирования (решает проблему отсутствия ресурса у налоговых органов), детенизация рынка, борьба с фальсификатом и контрабандой, упрощение документооборота и многое другое.

Основные методы для реализации этих целей согласно Концепции: нанесение на подакцизные товары уникального идентификатора, использование системы электронных акцизных накладных и внесение информации о местонахождении каждой единицы подакцизного товара по всей цепочке реализации до момента продажи потребителю.

Перед ответственными государственными органами были поставлены конкретные задачи по реализации Концепции. Предполагалось, что система полноценно заработает еще с 2019 года. Однако воз и ныне там.

Кроме этой Концепции, есть еще и решение Кабмина о внедрении пилотного проекта по маркировке и мониторингу лекарственных средств (постановление №653). Здесь уже не идет речь о введении электронной акцизной марки по объективным причинам, — лекарства не являются подакцизным товаром. В этой ситуации Кабмин предложил наносить на каждую упаковку лекарственных средств двухмерный штрих-код с уникальным идентификатором.

Пилотный проект по маркировке лекарств должны были запустить с начала 2020 года. Но реальных действий от правительства в этом направлении также нет.

"Может" или все-таки "должен"?

К сожалению, под вывеской "электронная акцизная марка" Кабмин принял совсем не то, да и начал не с той стороны.

Странно, что министры — инициаторы этих постановлений не понимают, что одними лишь постановлениями невозможно внедрить такую громоздкую систему отслеживания товаров и обязать участников рынка ее применять. Для этого требуются как минимум изменения в Налоговый кодекс, закон о РРО и ряд других законов. В идеале необходимо принять один специальный закон, которым будет утвержден скелет новой системы, а уже особенности ее реализации проводить через внесение изменений в другие законы и постановления Кабмина.

Что же принял Кабмин? На самом деле единственное новшество, которое имеет отношение к электронной акцизной марке, — это норма о том, что на новые марки акцизного налога на алкоголь будут наноситься штрих-код и QR-код. При этом КМУ не установил, что обязательным элементом этих кодов будет уникальный идентификатор товара! Единственной нормой, которая хоть как-то может свидетельствовать о системе электронной акцизной марки, — это требование о том, что QR-код может содержать в себе информацию о хеш-последовательности.

Понимаете? Не должен содержать такую информацию, а может. Не ясно, кто определяет, когда QR-код будет содержать такую информацию, а когда — нет. И самое главное, что это вообще такое — эта хеш-последовательность? Под этой формулировкой может скрываться что угодно.

В постановлениях отсутствует обязанность наносить на акцизные марки специальный уникальный идентификатор, отсутствует информация о том, как этот идентификатор производится, куда наносится и каким образом контролируется. Вообще отсутствует какая-либо информация об обязанности рынка использовать этот идентификатор, сканировать QR-код.

По сути, Минфин разместил красивую рекламную вывеску о внедрении новой системы отслеживания алкогольной продукции, но фактически никаких действий для этого не предпринял. Извините, но единственное упоминание о возможном наличии хеш-последовательности как-то не тянет на электронную акцизную марку в том понимании, как это подразумевается в Концепции.

Да, потребитель имеет возможность отсканировать QR-код и получить информацию о том, настоящая ли акцизная марка или же перед ним фальсификат. Но этим проблему не решишь, — такой QR-код без уникального идентификатора легко подделать.

Но даже если производитель фальсификата не заморачивается подделкой кода, то что в таком случае? Длительная процедура обращения потребителя в налоговую, проведение проверки точки продажи (если до этого дойдет), поиск поставщика и так далее. В общем, ничего глобально нового не произойдет.

Поэтому февральские постановления Кабмина не тянут на внедрение системы отслеживания алкогольной продукции, о которой так много говорил Минфин. В правительстве должны были сначала разработать специальный закон и подготовить изменения в другие законы, потом совершенствовать подзаконные акты. То есть сделать именно так, как это предусмотрено Концепцией Кабмина.

Неоплаченная платежка

Но есть кое-что еще более интересное. Специально так получилось или это пресловутая ошибка исполнителя, но Кабмин своими постановлениями №74 и 97 принял две крайне вредные нормы, — новые изменения могут привести к дальнейшему снижению поступлений в бюджет от акцизного налога.

Первая норма касается сокращения перечня документов, которые импортер подает в налоговую для приобретения акцизных марок. В предыдущей версии правительственного постановления, регулирующего порядок продажи акцизных марок, указано, что импортер подает в налоговую скан-копию платежного поручения об уплате акцизного налога с отметкой банка о выполнении. Здесь два основных элемента: подача скан-копии и наличие отметки банка о выполнении.

В новой версии этого постановления Кабмина (после внесения изменений постановлением №97) теперь от импортера требуется всего лишь указать реквизиты платежного документа. Разница существенная: скан-копия документа и его реквизиты. Но самое важное, что теперь не требуется наличие отметки банка о выполнении платежного поручения. Отметка банка о выполнении — это своеобразная гарантия того, что поручение компании об уплате налога выполнено. Ведь в противном случае компания может подать поручение, а банк его не выполнит, например, в связи с отсутствием необходимой суммы денежных средств на счету; или компания может вообще отозвать поручение до его выполнения.

В общем, странное изменение. Фактически норма в новой редакции дает возможность импортерам алкоголя не платить акцизный налог в принципе. Потом попробуй докажи, что реквизиты платежного поручения были ненастоящие или что это было другое платежное поручение, или что оно не было выполнено банком.

Да, после проведения проверки налоговая, может, и узнает о том, что акцизный налог фактически уплачен не был. Но зачем увеличивать нагрузку на налоговую службу, при этом реально создавая механизм уклонения от уплаты акцизного налога?

В постановлении Кабмина №74 содержится вторая вредная норма. Точнее, нужная норма в ней отсутствует, — и этим создается еще один механизм для уклонения от уплаты.

Этим постановлением Кабмин утвердил новые образцы марок акцизного налога на алкоголь. Продажа марок стартует с 25 апреля, а до 1 июня налоговая служба должна вернуть ранее проданные акцизные марки государственному предприятию "Полиграфкомбинат "Украина" для их уничтожения.

Кроме того, с 1 мая налоговой службе запрещено продавать акцизные марки старого образца. Старые образцы утверждены правительственным постановлением 2015 года, которое (внимание!) продолжает действовать.

Это значит, что с 25 апреля в Украине де-факто будут действовать два вида акцизных марок на алкоголь: по образцу 2015 года и по образцу 2020-го.

Кроме того, ГП "Полиграфкомбинат "Украина" не запрещено изготавливать акцизные марки по предыдущему образцу. Получается, что, с одной стороны, налоговым органам запрещено продавать акцизные марки старого образца, — об этом есть прямой запрет в постановлении №74, с другой — запрет печатать такие марки для ГП "Полиграфкомбинат "Украина" отсутствует.

Налоговый кодекс в пункте 226.5 устанавливает, что алкогольные напитки маркируются теми акцизными марками, образцы которых утверждены Кабмином. Если Кабмином утверждены два образца акцизных марок, но налоговой запрещено продавать один из них, то кому в таком случае достанутся марки, которые могут изготавливаться по предыдущему образцу? Вопрос риторический. Самое главное, что такие марки останутся действительными на территории Украины. Говорить здесь о борьбе с фальсификатом точно не приходится.

Если, конечно, Кабмин к 1 мая не примет отдельное постановление, которым признает предыдущее 2015 года недействительным. Но каковы шансы, что это все же сделают потом, если не сделали сразу?

Реальная система track&trace

Абсолютно убежден в ошибочности подхода к созданию отдельной системы трейсинга по каждому отдельному виду товаров. Сейчас Кабмин пытается создать такую систему под алкоголь, параллельно он будет создавать похожую, но уже для лекарств.

Кроме алкоголя и лекарств, есть еще табачная продукция, есть продукция химической промышленности (те же стиральные порошки, которые часто подделывают) и многое другое.

Немаловажно то, что система электронной акцизной марки, которую хочет внедрить Кабмин для алкоголя, не сможет применяться к табачным изделиям, не говоря уж о других видах товаров! Проблема состоит в ошибочности подхода к расположению QR-кода исключительно на марке акцизного налога. Марки на алкоголь и на сигареты отличаются как по размеру, так и по способу и месту нанесения. Если расположить QR-код в одной части акцизной марки для алкоголя, то есть вероятность того, что для сигарет систему нужно будет переделывать, — ее как минимум физически может быть невозможно считать сканером.

Гораздо более эффективно было бы наносить такой QR-код или любой другой идентификатор на саму упаковку, а не на акцизную марку. И делать это должны сами импортеры и производители, а не государство.

Задача государства — сгенерировать такой код, передать его импортеру/производителю и контролировать этот код по всей цепочке оборота товара. В момент продажи товара конечному потребителю этот код должен быть погашен и должен выбыть из системы. Если же после погашения кода система получает информацию о том, что этот же код пробивается еще в одной/десятке/сотне торговых точек, это значит, что кто-то такой код дублировал. В таком случае налоговая получает четкий сигнал с доказательством того, в какой из торговых точек произошло погашение дубликата, а также имеет возможность очень легко отследить весь путь такого товара.

Вот такая система позволила бы очень эффективно бороться с контрафактом и контрабандой. Ведь, по разным оценкам, только алкоголь сегодня на 50% находится в "тени", а это около 12 млрд грн в год недополученных государством средств от акцизного налога (а есть еще и другие налоги).

Кабмину следовало бы пересмотреть свой подход к внедрению маркировки. Рекомендую начать с разработки специального закона и уже после его принятия разрабатывать подзаконные акты по конкретным видам товаров. А систему электронной акцизной марки по алкоголю следует признать ошибочной в принятом виде и отменить нормы, создающие возможности для уклонения от уплаты акцизного налога производителями и импортерами алкоголя.Маркировка алкоголя и сигарет - Новые правила продажи акцизных марок на алкоголь и сигареты - Новости Украины