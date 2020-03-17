Пять шагов Нацбанка, замедляющих экономический рост

В своей прощальной речи в Верховной Раде Алексей Гончарук среди достижений возглавляемого им правительства упомянул о "рекордно низкой инфляции", вероятно, даже не осознавая, что именно в этой "победе" кроется причина его неудач. Правительство Гончарука ушло в прошлое, даже не пытаясь оправдаться за те "провалы", которые ему были инкриминированы. Хотя имело для этого все основания.

Из выступления президента в Верховной Раде, предшествовавшего голосованию за отставку, следует, что основные претензии к правительству в экономической плоскости касались недовыполнения бюджета (в частности провала поступлений от таможни) и падения промышленного производства.

Не секрет, что у правительства Гончарука не было целостной экономической стратегии, в частности стратегии развития промышленности. Намерение продать землю и остатки государственных предприятий даже при большом желании нельзя назвать стратегией развития. Не исправила ситуацию и презентация 17 февраля набора слайдов под амбициозным названием "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", поскольку от стратегии в нем было только название.

Но могло ли предыдущее правительство продемонстрировать лучшие результаты? К сожалению, есть все основания предполагать, что даже при наличии качественной стратегии фактические результаты деятельности правительства были бы не намного лучше.

Экономическая политика, как и любая другая политика, является искусством возможного. Проблема заключается в том, что возможности предыдущего правительства (как и его предшественника) по обеспечению роста экономики были существенно ограничены влиянием монетарной политики Национального банка.

Здесь важны не только действия НБУ в период работы правительства Гончарука, — речь идет о накопленном влиянии монетарной политики на экономику в течение пяти предыдущих лет. Ведь Правление НБУ под руководством Якова Смолия является добросовестным продолжателем политики, начатой его предшественницей Валерией Гонтаревой.

Целесообразно очертить наиболее значимые этапы политики Национального банка последних лет. И первый из них — резкая девальвация гривни в феврале 2015 года, в значительной степени определившая дальнейший ход событий в экономике и характер монетарной политики НБУ.

В своем рождественском интервью глава НБУ Яков Смолий заметил: "Мы вынуждены были держать высокую учетную ставку при инфляции 30–40% в 2015 году. Единственный инструмент, который мог удорожить ресурс, — это учетная ставка".

Но пан Смолий не уточнил, что в период разворачивания девальвационно-инфляционной спирали все процентные ставки НБУ были ниже уровня инфляции, а резкое повышение учетной ставки произошло уже после девальвационного всплеска.

Пик девальвации пришелся на 24–26 февраля 2015 года (официальный курс достиг 30,01 грн/долл., курс черного рынка — 35–40 грн/долл.), а учетная ставка была повышена лишь с 4 марта (с 19,5 до 30%), когда на рынке уже сформировался тренд на укрепление курса вследствие внедрения жестких валютных ограничений (в том числе на импортные операции).

То есть детальное воспроизведение событий пятилетней давности свидетельствует о том, что в контексте процентной политики действия НБУ не только не предотвращали, а наоборот, содействовали девальвации гривни, ставшей определяющим фактором ускорения инфляции.

Вместе с тем девальвация гривни привела к резкому обострению диспропорций банковских балансов, а значит, спровоцировала системный банковский кризис.

Это подводит нас ко второму акту драмы — "большому банковскому очищению", которое креативные коммуникационщики из Национального банка призывают "понять и отпустить".

На протяжении последних шести лет количество банков в Украине сократилось с 180 до 75, — практически полностью за счет ликвидации учреждений с украинским частным капиталом (исключением являются несколько российских банков). Во многих случаях это были вполне жизнеспособные банки, испытывавшие вследствие девальвации проблемы из-за потери платежеспособности заемщиками, оттока средств с депозитов, сокращения ликвидности и т.п.

НБУ решил не тратить время на оздоровление проблемных банков и просто вывел их с рынка. Хрестоматийным в этом контексте является пример банка "Хрещатик", когда от момента признания его проблемным до введения временной администрации прошло меньше суток. В то время как Закон "О банках и банковской деятельности" и нормативно-правовые акты НБУ о выполнении плана финансового оздоровления предусматривают срок до 180 дней.

По оценкам самого НБУ, потери экономики от банковского кризиса по состоянию на лето 2017 года оценивались в 38% ВВП (в том числе 16% ВВП — потери клиентов в ликвидированных банках). Другим закономерным следствием "очищения" банковского сектора стал значительный рост концентрации с соответствующим снижением уровня конкуренции: на конец 2019 года на 20 самых крупных банков приходилось 92,2% чистых активов, в частности на четыре государственных банка — 55,2%.

Третий важный шаг — переформатирование процентной политики Национального банка, ключевым моментом которой стала привязка учетной ставки к ставке по двухнедельным депозитным сертификатам (с 22 апреля 2016 года). До этого по учетной ставке НБУ предоставлял банкам кредиты рефинансирования через тендер.

Указанное изменение правил игры в один момент сделало и без того жесткую процентную политику регулятора значительно жестче, поскольку фактически подняло нижнюю границу стоимости средств выше уровня инфляции. Таким образом, Национальный банк превратил собственные депозитные сертификаты и государственные облигации (ОВГЗ) в высокоприбыльные и безрисковые инструменты вложения банками средств.

Четвертый шаг — значительное усиление требований к оценке банками величины кредитного риска с соответствующим увеличением отчислений в резервы по активным операциям (постановление НБУ от 30 июня 2016 года №351). Повышение требований к оценке платежеспособности заемщиков и качеству залога окончательно заблокировало мотивацию банков к кредитованию реального сектора экономики, поскольку во многих случаях предусматривало формирование 100-процентных резервов по предоставленным кредитам.

С учетом вышеупомянутых обстоятельств банки сконцентрировали свою активность на вложениях в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ и потребительском кредитовании домохозяйств.

Объемы размещения Национальным банком депозитных сертификатов 2019 года превысили 5 трлн грн (!), а остатки мобилизованных средств на начало 2020-го составили 152,2 млрд. Процентные расходы НБУ по операциям с депозитными сертификатами в 2019 году достигли 9,6 млрд грн (за пять лет — 41 млрд).

Довольно показателен тот факт, что в тройку лидеров по объему доходов, полученных от вложений в депозитные сертификаты, в 2019 года вошли только иностранные банки: Ситибанк — 1,1 млрд грн, "Райффайзен Банк Аваль" — 1,0 млрд, Сбербанк (России) — свыше 0,9 млрд грн.

С учетом того, что размещение двухнедельных депозитных сертификатов является основной операцией по управлению ликвидностью, можно сделать вывод, что Национальный банк в проведении своей монетарной политики фактически опирается не на украинский, а на иностранный капитал.

Вышеописанная модель деятельности банков привела к тому, что в 2019 году кредиты нефинансовым корпорациям в национальной валюте сократились на 8,1% (впервые с 2015-го), в иностранной (в долларовом эквиваленте) — на 6%.

Пятым (заключительным) аккордом стала ревальвация гривни в 2019 году, спровоцированная притоком спекулятивного капитала нерезидентов на рынок ОВГЗ. В течение года обменный курс укрепился на 14,5% — с 27,69 до 23,69 грн/долл.

То есть Национальный банк сначала спровоцировал приток спекулятивного капитала (доходность ОВГЗ до прихода нерезидентов была тесно связана с уровнем учетной ставки), а потом своевременно не отреагировал на изменение конъюнктуры валютного рынка.

Принимая во внимание безуспешность попыток преодоления инфляции путем угнетения спроса, НБУ прибег к "более надежному" средству и снизил ее с помощью ревальвации гривни (не признавая этого публично). Но немного не рассчитал: на протяжении 2019-го годовые темпы потребительской инфляции снизились с 9,8 до 4,1%, а в феврале 2020 года — до 2,4%, в то время как целевой ориентир составляет 5% +/- 1 п.п.

Кумулятивный эффект от пяти вышеупомянутых шагов Национального банка (кроме генерирования сверхприбылей банков) отобразился в снижении деловой активности, дефляции цен производителей, падении промышленного производства и, как следствие, в резком замедлении темпов прироста реального ВВП (с 4,1% в третьем квартале 2019-го до 1,5% в четвертом квартале того же года).

По оценкам Минэкономики, в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го реальный ВВП сократился на 0,5%. Закономерным следствием указанных негативных процессов в экономике стало недовыполнение бюджета как в 2019 году, так и в начале 2020-го.

Именно эти проблемы и стали формальным поводом для отставки правительства Гончарука, несмотря на то, что ответственность за них в значительной степени лежит также на Национальном банке.

Даже если бы у предыдущего правительства была совершенная стратегия развития экономики, шансы на ее успешную реализацию были бы невысоки в связи с жесткими монетарными условиями, созданными Национальным банком.

За неделю до отставки предыдущего правительства Совет НБУ (фактически единственный орган, имеющий право официально оценивать политику НБУ) на своем заседании дал оценку деятельности Правления НБУ по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2019 году. В соответствующем решении Совета НБУ основное внимание уделено анализу динамики индекса потребительских цен и качеству макроэкономического прогноза.

Но в выводах Совет НБУ все же констатировал: "Действия Национального банка в 2019 году не в достаточной мере были направлены на усиление стимулов для кредитования банковской системой корпоративного сектора экономики и приводили к углублению деформаций финансового рынка Украины, где государственные ценные бумаги и депозитные сертификаты НБУ продолжают играть доминирующую роль".

Если учесть еще два декабрьских решения по валютно-курсовой политике и влиянию денежно-кредитной политики на состояние социально-экономического развития Украины, можно понять, что Совет НБУ в целом считает политику Правления НБУ неудовлетворительной. Но предыдущее правительство не воспользовалось "подсказкой"…

В своей прощальной речи в Верховной Раде Алексей Гончарук среди достижений возглавляемого им правительства упомянул о "рекордно низкой инфляции", вероятно, даже не сознавая, что именно в этой "победе" кроется (по крайней мере частично) причина его неудач.

Для того чтобы не повторить судьбу своего предшественника, новому правительству необходимо будет договориться с Национальным банком о том, чтобы монетарная политика наконец начала учитывать необходимость содействия экономическому развитию и потребности всего общества, а не ориентировалась исключительно на уровень инфляции и интересы финансовых посредников.

Несмотря на то, что учетная ставка вчетверо превышает текущий уровень инфляции (2,4%), решение Правления НБУ о ее снижении с 13 марта с 11 до 10% довольно противоречиво с учетом развертывания кризисных явлений.

С одной стороны, сложно понять логику снижения учетной ставки в условиях стремительного ускорения девальвационных процессов. Только за четыре дня (10–13 марта) гривня девальвировала на 4,7% — с 24,92 до 26,09 грн/долл., несмотря на продажу Национальным банком из резервов около 1 млрд долл.

С другой стороны, принимая во внимание полнейшую непрогнозируемость развития ситуации в условиях пандемии COVID-19 и разворачивания мирового финансово-экономического кризиса, нельзя исключать, что за год темпы инфляции ускорятся до более 10%. В таком случае вышеупомянутое снижение учетной ставки не будет отвечать самой логике инфляционного таргетирования.

Значительно более ответственным при таких обстоятельствах было бы сохранение учетной ставки неизменной, а также разрыв ее привязки к ставке по двухнедельным депозитным сертификатам и снижение последней (после стабилизации ситуации на валютном рынке).

Если, по мнению специалистов из НБУ, помехой для этого является избыточная ликвидность банковской системы, то ее может не стать уже в ближайшем будущем. Для этого достаточно двух вещей, достоверность которых высока: продажа Национальным банком еще нескольких миллиардов долларов (что будет приводить к изъятию гривни из оборота) и вложение банками (прежде всего государственными) средств в ОВГЗ с учетом отсутствия спроса со стороны нерезидентов.

В случае реализации такого сценария Национальному банку стоило бы взять пример с ведущих центральных банков мира и возобновить покупку ОВГЗ на вторичном рынке, что может приобрести особую актуальность в случае внедрения жестких карантинных мер.

Кроме того, Национальному банку надо проводить взвешенную валютно-курсовую политику, ориентированную на стабильность национальной денежной единицы, как того требует Конституция Украины.

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