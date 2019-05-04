Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует провести проверки около пяти сотен госслужащих.

Под прицелом оказались должностные лица, которые занимают ответственное или особо ответственное положение, находятся на должностях, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков, или относительно которых появлялись разоблачительные материалы в СМИ. Проверки затронут также всех чиновников, в отношении которых НАПК по результатам мониторинга их образа жизни установило несоответствие уровня жизни задекларированным имуществу и доходам. Не посчастливится и тем, в чьих декларациях были арифметические ошибки или примечания "член семьи не предоставил информацию".

Перечень лиц, подпадающих под проведение полной проверки деклараций, оказался достаточно разнообразным. В него вошли как народные депутаты, министры, судьи, так и некоторые местные руководители. В соответствии с решением НАПК, за каждым из них назначено ответственное лицо Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни, а также уполномоченное лицо Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, которые будут непосредственно осуществлять полную проверку деклараций.

На сегодняшний день большинство проверок деклараций завершается составлением административного протокола и направлением дела в суд, или направлением представления в правоохранительные органы. НАПК не хочет брать на себя ответственность за принятие окончательных решений по результатам проведенных проверок. Следовательно, в скором времени материалы почти всех проверок окажутся в судах.

Как это работает?

Процедура проверки достоверности задекларированных сведений состоит из нескольких этапов. Сначала проводится полная проверка декларации уполномоченными лицами НАПК: декларанту будет направлено письмо с предложением предоставить объяснения с копиями подтверждающих документов. Об окончании проведения полной проверки декларации НАПК письменно сообщит и пришлет декларанту решение о результатах проведения такой проверки.

Указание в декларации заведомо недостоверных сведений может повлечь за собой дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Поэтому в случае выявления нарушений НАПК будет составлен и направлен декларанту административный протокол. В некоторых случаях НАПК сразу направляет представление в правоохранительные органы о наличии в действиях лица признаков уголовного правонарушения.

Административная ответственность предусмотрена статьей 172-6 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации об имуществе или другом объекте декларирования, имеющем стоимость, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов (на сегодняшний день это от 192 100 до 480 250 грн).

Статьей 366-1 Уголовного кодекса (УК) предусмотрена уголовная ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации. При этом ответственность по этой статье за предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации об имуществе или другом объекте декларирования, имеющем стоимость, наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 250 ПМ (свыше 480 250 грн).

В случае предоставления заведомо недостоверных сведений об имуществе или другом объекте декларирования, имеющем стоимость, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму менее 100 ПМ (менее 192 100 грн), к субъекту декларирования может быть применена дисциплинарная ответственность.

Судебная практика

Несмотря на то, что обязанность по предоставлению чиновниками электронных деклараций появилась относительно недавно, количество решений в судебном реестре на сегодняшний день достигает около десяти тысяч (совокупно по административным и уголовным делам).

Анализ судебной практики в Едином государственном реестре судебных решений свидетельствует, что подавляющее большинство приговоров по ст. 366-1 УК (предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации или умышленное непредоставление субъектом декларирования указанной декларации) являются обвинительными. Основная проблема при признании лица виновным по ст. 366-1 УК заключается в обязательности назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, что означает увольнение с должности. Самым распространенным основным наказанием являются общественные работы, значительно реже суды применяют штраф и лишение свободы. В случае осуждения к лишению свободы обычно применяется освобождение от отбытия наказания с испытанием (или так называемое условное осуждение).

Как свидетельствует судебная практика, для постановления обвинительного приговора достаточно доказательства факта совершения лицом действия в виде непредоставления, несвоевременного предоставления декларации или предоставления недостоверных сведений в декларации, при этом суды, как правило, не исследуют, преднамеренно или неосторожно действовало лицо, презюмируя наличие именно умысла, хотя далеко не всегда лицо преднамеренно совершает вышеупомянутые действия.

Как свидетельствует наша собственная практика обжалования решений НАПК, претензии со стороны проверяющих могут быть абсолютно необоснованными и надуманными. Например, когда НАПК пытается доказать факт совместного проживания лиц, в действительности не проживающих с декларантом, или когда НАПК обвиняет декларанта в том, что он не указал в декларации имущество, которое якобы, по мнению НАПК, находится у него в пользовании.

Часто причинами неправильного заполнения деклараций является не умысел, а непонимание законодательства о предотвращении коррупции, которое действительно достаточно сложное. Кто-то не помнит своих расходов по банковским картам, кто-то упомянул о получении дохода, превышающего 50 прожиточных минимумов, только при заполнении ежегодной декларации, хотя об этом необходимо было известить путем представления сообщения о существенном изменении имущественного состояния на протяжении десяти дней с момента получения дохода. Примеров можно привести немало.

Поэтому в деятельности НАПК пока есть немало вопросов, по которым отсутствует однозначное понимание, поэтому любого госслужащего потенциально могут привлечь к ответственности. Это требует от чиновников активной и своевременной позиции по защите своих прав.