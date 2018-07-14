"Озеленение" Европы

Контрабанда — это парный вид спорта: если кто-то пытается что-то нелегальное продать, он ищет того, кто готов рискнуть и это нелегально купить.

В Украине регулярно пишут о незаконных вырубках леса, отвечая лишь на вопрос "откуда дровишки?" и не задаваясь вопросом, а куда их собственно везут? Кто готов идти на риск и участвовать в нелегальных схемах экспорта леса, трепетно выстраиваемых в Украине?

Британская неправительственная организация Earthsight, изучающая проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, в течение последних двух лет исследовала проблему нелегальных лесозаготовок в Украине. Представленные результаты позволяют проследить всю цепочку от незаконной вырубки деревьев в Украине до конечного потребителя продукции из украинской древесины в странах ЕС. Названо исследование однозначно — "Соучастие в коррупции. Как ЕС стимулирует безудержную незаконность в украинских лесах". Обвинения серьезны, впрочем, как и последствия замалчивания ситуации. Во время действия моратория на вырубки леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 г. И по оценкам исследователей, 40% этого леса были вырублены или проданы незаконно.

В течение двух лет исследователи Earthsight проводили полевые исследования в Украине, изучали таможенные документы, судебные дела, опрашивали источники в правительстве и отрасли, даже представлялись несуществующей компанией-экспортером украинского леса, чтобы выйти на покупателей в Евросоюзе. Экспертов Earthsight прежде всего волнуют вопросы экологии, сохранности лесных массивов и темпов их возобновления, а нас — еще и возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

Санитары леса

Начинали свое исследование эксперты Earthsight с развенчания популярного в Украине мифа о том, что вырубки леса — это дело рук "черных лесорубов", под покровом ночи нелегально рубящих карпатские леса и оленьими тропами вывозящих древесину в другие страны.

Нет, такие, конечно, тоже есть, но по данным исследования, их вклад в общее дело по уничтожению украинских лесов намного меньше, чем государственных лесохозяйственных предприятий. "Наши данные говорят о том, что сотни государственных компаний принимают участие в систематическом, сознательном нарушении широкого круга правил во время заготовки леса. И нет ничего более губительного, чем незаконная "санитарная рубка", — говорится в исследовании. По данным экспертов, почти 60% вырубок нарушают установленные украинским законодательством ограничения, чаще всего, под надуманным предлогом санитарных рубок, которые оправдывают необходимостью предотвращения распространения болезней.

Даже ужесточение законодательства в 2016 г. не изменило ситуацию. Исследование 18 лесозаготовительных участков в четырех крупнейших лесозаготовительных регионах Украины, проведенное по заказу Earthsight, показало, что от 67 до 78% рубок являются неоправданными и, следовательно, незаконными.

Если данный результат экстраполировать на национальный уровень, получается, что незаконная санитарная вырубка составляет на данный момент 38–44% от общего производства и экспорта леса. Полевые исследования Earthsight эти результаты подтвердили, а также выявили другие виды нарушений в сфере лесозаготовки государственными органами.

Бывший глава Гослесагентства Виктор Сивец, ныне скрывающийся от следствия где-то в РФ, построил целую схему передачи "санитарного" леса напрямую рыночным компаниям через сеть офшорных юрисдикций. Аналитики Earthsight утверждают, что схема, работавшая с 2011 г., действует по сей день. Спросить не с кого, с мая 2016-го Гослесагентство без руководителя. Там, как и во многих других госструктурах, кто-то где-то выполняет какие-то обязанности. Контроль соответствующий. По данным Earthsight, даже если лесохозяйственные предприятия продают древесину не напрямую, а в соответствии с законом на аукционах, те часто проходят непрозрачно, и большая часть продукции в итоге попадает на "теневые" лесопилки, которых, по оценкам исследователей, в Украине уже свыше 12 тыс. Именно там из "санитарного" леса производят пиломатериалы на экспорт, да в таком количестве, что, по данным исследования, экспорт пиломатериалов превышает их легальное производство в стране на 75%. По сути, Украина ежегодно продает другим странам 1,2 млн кубометров пиломатериалов, материализовавшихся из воздуха, не существующих ни в одном официальном документе о производстве. Так, если сравнивать данные Госстата и Евростата по поставкам леса из Украины в ЕС, то данные Евростата стабильно будут превышать национальные в среднем на 5%. И дело не в разных методологиях. Просто часть леса появляется в документах лишь на том этапе, когда пересекает границу Евросоюза.

Был бы спрос, товар найдется

Именно на страны Евросоюза приходятся 70% украинского экспорта древесины. Как же найти покупателя на нелегальный или условно легальный товар в законопослушном ЕС? И тут исследователи развенчивают другой миф — о жестких и однозначных регуляциях европейцев. В Евросоюзе с 2013 г. действует Регламент ЕС, устанавливающий критерии экспорта древесины на рынок стран ЕС, — EUTR. Он прямо запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, а еще требует от импортеров проводить юридические проверки "с надлежащей осмотрительностью" для минимизации риска попадания незаконной древесины на внутренний рынок Союза. Эти нормы касаются как незаконно срубленной, так и незаконно проданной или ввезенной древесины. Производители обязаны убедиться, что купленное ими сырье было легально получено и законно продано. Однако исследования Earthsight показывает, что этот закон не работает, и древесина незаконного происхождения систематически попадает на рынки ЕС.

Более того, среди покупателей этой древесины не полулегальные "шараги", а крупные фирмы, в том числе три крупнейших производителя деревянных панелей в мире, крупнейшая в мире бумажная компания и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе. До введения в Украине моратория на экспорт леса-кругляка, по данным Earthsight, основным покупателем древесины из Украины (70% всего экспорта в ЕС) был австрийский лесопильный гигант Holzindustrie Schweighofer, а точнее, ее румынская "дочка" Schweighofer Group, географически находящаяся недалеко от границы с Украиной. Компанию неоднократно обвиняли в использовании нелегальной древесины из Украины, Румынии и других стран. Вот только дальше обвинений дела не двигались. Действующий де-юре регламент де-факто никого ни к чему не обязывает.

Остальная часть украинского леса также направлялась в Румынию, на местное дочернее предприятие компании JAF Group — одного из лидеров Центральной Европы по оптовой продаже древесины. После введения моратория ситуация несколько изменилась. Нет, объемы вывозимого из Украины леса не сократились, а продолжили расти, изменились лишь покупатели. На первом месте среди импортеров украинского дерева теперь, по данным Earthsight, компания Egger, второй в мире по объемам производитель деревянных панелей, ее два ближайших конкурента — Kronospan и Swiss-Krono, а еще польская целлюлозная фабрика, входящая в крупнейшую в мире бумажную корпорацию International Paper. В исследовании отмечается, что, несмотря на нормы EUTR, требующие подтверждения законности поставляемой древесины, все эти компании продолжали систематически покупать украинский лес у государственных лесозаготовительных компаний даже в те моменты, когда против украинских чиновников открывались расследования по подозрению в коррупции, незаконной вырубке, нелегальных поставках и прочем. Это прямо нарушает нормы EUTR, так как в подобных случаях поставки должны прекращаться, но санкций нет, и бизнес продолжает процветать.

Кроме того, в ЕС поступает не только незаконно вырубленная, но и незаконно экспортированная древесина, в том числе и тот самый лес-кругляк, экспорт которого у нас под мораторием. Таможенные органы ЕС, по данным Earthsight, только в 2017 г. зафиксировали ввоз свыше одного миллиона кубометров кругляка из Украины, классифицированного на нашей таможне как "топливная древесина". За первое полугодие 2018-го только в одну Румынию пытались ввезти партию кругляка под видом "топливной древесины" стоимостью свыше миллиона долларов. По данным Earthsight, на кругляк в ЕС покупатель тоже находится быстро, хотя все знают об украинском моратории на его экспорт, и положения регламента EUTR на этот счет однозначны — покупать такой товар нельзя. Тем не менее исследователями зафиксированы поставки украинского кругляка чешскими целлюлозными заводами, один из которых принадлежит транснациональной корпорации Mondi (производящей бумажную упаковку), а другой — производителю вискозного волокна компании Lenzing.

Все вышеупомянутые компании при личном общении с исследователями отрицали возможность покупки нелегальной древесины из Украины и заверяли, что тщательно проверяют происхождение каждой поставки. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, исследователи Earthsight, представляясь украинским поставщиком, предлагали им поставки нелегальных пиломатериалов и кругляка. И три компании всерьез заинтересовались сотрудничеством после того, как их заверили в том, что с украинской таможней вопрос "решен". Видимо, плавали и знают, что главное в этом деле — пересечь границу.

"Несмотря на размеры этих компаний, в ЕС их названия мало кто слышал. Но большинство европейских потребителей купит продукцию, произведенную из поставляемого ими сырья. Древесина румынской фабрики Schweighofer используется для производства товаров, которые продаются в Ikea. Egger, Swiss-Krono и Kronospan не только являются поставщиками Ikea, но и поставляют большую часть пиломатериалов, деревянных плит и полов, которые продаются сетями DIY Wickes и Homebase в Великобритании, компаниями Hagebau, Obi и Hornbach в Центральной Европе и французскими сетями Leroy Merlin и Castorama, — заключается в исследовании. — International Paper выпускает бумагу для HP, Canon и Xerox, которая продается в супермаркетах по всей Европе... Одежда, произведенная из волокна Lenzing, продается в большинстве сетевых магазинов одежды ЕС, включая H&M". Впрочем, предъявлять претензии конечным производителям неправильно, ведь они фактически являются заложниками того, что заградительные нормы ЕС, призванные уберечь их от покупки нелегального сырья, попросту не работают.

На основании проведенных расследований Earthsight поручили своему исследователю пересмотреть глобальную оценку объемов ввезенной в ЕС незаконно добытой древесины, и результаты обновленной оценки ужаснули — из Украины в страны ЕС импортируется незаконного дерева больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Больше, чем из любой другой страны мира.

И, несмотря на то, что систематическое нарушение законов, безнаказанность и коррупция в Украине порождают незаконные вырубки леса, по мнению аналитиков Earthsight, если бы страны ЕС не обеспечивали стабильный спрос на эту продукцию, масштаб проблем был бы меньше, да и решить их было бы проще.

Но уже упомянутый регламент EUTR не может сократить спрос на незаконную древесину частично из-за несовершенства самого документа, частично из-за различных возможностей его интерпретации. Проблема заключается в том, что закон применим только к компаниям, указанным в таможенных документах. Несмотря на то, что древесина доставляется сразу на заводы, многие из крупнейших покупателей украинской древесины использует посредников-импортеров, что позволяет избежать быть пойманными за руку. Эти фирмы-посредники, как правило, небольшие и непрозрачные, зачастую работающие из домашнего офиса. Исследование Earthsight показало, что в тех редких случаях, когда такие фирмы были пойманы, а их груз был конфискован, их владельцы просто закрывали эти компании, начиная тот же бизнес уже под новым названием.

Ведущая мировая сертификационная организация — Лесной попечительский совет (FSC), призванный помогать потребителям идентифицировать происхождение древесины, в последние годы существенно снизила стандарты своей работы. Реальных и качественных проверок законности древесины там не проводят, зато сертификаты выдают исправно. На сегодняшний день 90% лесов, находящихся под контролем Гослесагентства Украины, сертифицированы FSC. Включая упомянутые исследователями в отчете участки незаконной санитарной вырубки. В беседах с исследователями Earthsight чиновники лесозаготовительных предприятий Украины не делились — хвастались тем, как легко обойти проверки FSC и получить их сертификат как минимум стандарта "контролированная древесина", а то и выше.

Но главная проблема в том, что правительства отдельных стран ЕС, по странному совпадению, именно тех, в которые экспортируется украинская древесина, до сих пор не торопятся внедрять нормы EUTR на уровне местного законодательства, даже не стараясь установить в действительности происхождение импортируемой древесины. Мы не пытаемся оправдать украинскую сторону, но согласны с тем, что если бы страны ЕС не поддерживали стабильно растущий спрос на украинскою древесину нелегального происхождения, темпы роста коррупции и схем в лесозаготовительной отрасли были бы однозначно ниже. "Если ЕС действительно хочет помочь, он просто обязан не тратить все силы на принуждение украинского правительства отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, а сосредоточится на обеспечении того, чтобы государства — члены Союза выполняли собственные законы", — резюмируют исследователи, и с ними сложно не согласиться.

С полным текстом исследования можно ознакомится по ссылке.