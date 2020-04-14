Наука под секвестром

Вызовы, обусловленные пандемией COVID-19, заставляют руководителей многих стран пересматривать государственные расходы. В такой момент необходимо искать компромисс между чрезвычайно сложной ситуацией сегодня и картиной будущего, каким мы его хотим увидеть после шторма.

Украина тоже реагирует на складывающуюся ситуацию. Вчера проголосованы изменения в государственный бюджет на 2020 год. Непропорциональный секвестр статей расходов (и даже рост финансирования по некоторым из них) можно интерпретировать как фиксацию фактических приоритетов государства по состоянию на апрель 2020 года. Желающие легко могут узнать о них, посмотрев сравнительную таблицу в начальной версии закона и только что принятой.

Науки среди приоритетов нет. Так сложилось, что ее также традиционно нет в политической повестке дня. COVID-19 едва ли не впервые в истории Украины поставил вопрос ребром: можем ли мы как государство за счет внутренних ресурсов — производственных, инфраструктурных, интеллектуальных, человеческих — противостоять масштабной угрозе? Пандемия стала тем фактором, который сразу же не просто поставил оценку многим годам пренебрежительного отношения к "социальным" сферам образования, науки и медицины, но и показал, что это тот фундамент, который за день не возведешь и существующими в Украине ресурсами не поднимешь. Хотя, видимо, осознание факта, его причин и масштаба до сих пор неполное, учитывая заявление украинской власти о "призе" в миллион долларов разработчику вакцины или лекарства от COVID-19.

Итак, по ключевым главным распорядителям бюджетных средств на науку ситуация следующая.

Национальный фонд исследований (НФИ) — один из ключевых элементов реформы науки, который должен прозрачно и на основании независимой экспертизы распределять конкурсное финансирование, — получит 299,94 млн грн. Это означает, что конкурсы в нынешнем году состоятся, — и это очень важно! Вместе с тем их финансирование будет почти вдвое меньшим, чем планировалось. С учетом срезания под ноль (до сих пор эфемерного) Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта, в котором по крайней мере треть из 500 млн грн должна была бы идти на поддержку молодых ученых, имеем в национальном масштабе каплю прозрачного и в действительности конкурсного финансирования научных и научно-технических проектов.

Расходы на науку в текущей ситуации должны были бы существенно вырасти — и прежде всего в форме конкурсных инструментов. Ведь они позволяют, с одной стороны, четко и быстро формулировать запрос на определенную тематику исследований, а с другой — выявить лучших ученых и дать им возможность заниматься наукой в этот сложный год.

Остается надеяться, что секвестрированные свыше 225 млн грн из НФИ будут как можно быстрее ему возвращены из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и с ее последствиями. Глава Национального фонда исследований публично высказывался о готовности Фонда объявить целевой конкурс именно такой направленности. Да и принятый сейчас закон предусматривает, что средства Фонда борьбы с COVID-19 могут направляться, в частности, на восстановление расходов государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенным в связи с его созданием. Главное теперь, чтобы эти средства не потерялись по дороге.

Национальная академия наук Украины сохранила свое финансирование. Это должно было бы выглядеть вполне естественно, но в предыдущем проекте секвестра было предложение сократить почти в семь раз программу 6541230 "Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований". По иронии судьбы, из этой программы получают базовое финансирование лучшие научные группы лучших научных институтов НАН Украины, в частности и Института молекулярной биологии и генетики, в котором были разработаны и изготавливаются тест-системы для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Как правительство могло решить отменить эту программу, учитывая вышесказанное и полную поддержку программы Министерством финансов, которое помогло ее начать, можно только догадываться.

Следовательно, финансирование по этой программе будет осуществляться в полном объеме. Также в ее рамках будут профинансированы лаборатории и группы молодых ученых — рассчитанный на несколько лет проект Национальной академии наук по поддержке молодых ученых и повышению состоятельности научных коллективов, ими созданных.

Единственный сюрприз: были добавлены 15 млн грн на другую бюджетную программу НАН Украины (6541030). Довольно неожиданно. По моим данным, эти средства депутаты подарили целевым образом на парк "Софиевка" (мотивацию можно исследовать отдельно). Все мы нежно любим эту жемчужину Черкасщины, но в сложившихся обстоятельствах указанное решение не выглядит оптимальным. Будем надеяться, что эти дополнительные средства будут определены бюджетным комитетом как целевые на изготовление и (в будущем) усовершенствование тест-систем, а также на исследования по COVID-19 и связанным вызовов. Это был бы очень логичный шаг.

Кстати, отраслевым академиям наук, кроме Национальной академии аграрных наук (у них минус 1,53 млн грн), в обновленном госбюджете-2020 не порезали ничего. На фоне этого предложение предыдущего проекта секвестра по программе 6541230 выглядело просто дико. Очень хорошо, что по состоянию на сегодня эта программа сохранена в полном объеме.

Самое болезненное сокращение расходов на науку — это полный ноль на базовое финансирование научной и научно-технической деятельности в университетах. Программа 220139 "Поддержка приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в заведениях высшего образования" могла бы стать ключевым инструментом финансирования науки в высшей школе на основе оценивания качества научной деятельности за предыдущий период.

Наряду с финансированием Национального фонда исследований и программы 6541230 в НАН Украины, эта программа третья среди принципиально важных бюджетных программ финансирования науки. Хотя финансирование НФИ — конкурсное, а финансирование в рамках программ 6541230 и 220139 — базовое, это три инструмента, позволяющие поддерживать исследования лучших ученых. Следовательно, в 2020 году ученые, работающие в университетах, остаются только с конкурсным финансированием и очень неясными перспективами. Конечно, сильнейшие из них будут выигрывать конкурсы Национального фонда исследований, но их доля, вероятно, будет небольшой, да и потерю 400 млн грн они никак не смогут компенсировать.

Также среди изменений в государственный бюджет на 2020 год минус 20 млн грн на выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества. А это предполагает остановку финансирования билатеральных международных проектов.

Ноль на Фонд развития заведений высшего образования. А значит, опять под большим вопросом перспективы обновления инфраструктуры университетов.

Ноль на Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта. Хотя было бы логично перебросить хотя бы 125 млн грн из него на Национальный фонд исследований как целевые средства на проекты поддержки молодых ученых. Потому что проснемся в 2021 году не только с существенным сокращением общего количества ученых, но и с отсутствием аспирантов и ученых в возрасте до 40 лет.

Последствия вчерашнего сокращения расходов развития на науку, а также образование и культуру в действительности пугают. И отбросят нас (вместе с другими происходящими сейчас процессами) на значительно худшие траектории будущего.

Нынешняя кризисная ситуация — в который раз, но особенно остро! — показывает и отсутствие системной государственной политики в сфере науки, и отсутствие науки среди приоритетов государства (как и отсутствие видения ее развития и артикуляции фактических приоритетов, которые легко определить, посмотрев на проект бюджета).

С другой стороны, способность государства реагировать на кризис определяется, в частности, теми же факторами.

Но даже те объемы финансирования на науку, которые имеем в результате секвестра, удалось отстоять благодаря усилиям небезразличных как в Кабмине, так и в Верховной Раде. Усилия профессионального сообщества и отдельных ученых также сыграли свою роль. Благодарю всех этих людей за наш шанс выйти из нынешнего кризиса с наукой.

Теперь надо думать, как жить дальше.

В частности, это время точно можно использовать на дебюрократизацию сферы науки, анализ имеющихся инструментов государственной политики и их существенное усовершенствование, налаживание сбора информации о сфере и т.п. А также на то, чтобы подумать, какое государство мы хотим построить, что лежит в истоках его конкурентоспособности и резилентности.

Будущее создается сегодня — а значит, есть чем заняться даже в самые темные времена.

Особенно в самые темные.

Все статьи Юлии Безвершенко читайте здесь.