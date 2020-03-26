Надежда vs коронакризис

Менее чем за два месяца коронакризис заставил пересмотреть, а потом пересмотреть еще раз все экономические прогнозы. И даже пересмотренные прогнозы сегодня уже наверняка неадекватны. Никто не знает, как долго продлится вспышка болезни, когда в разных странах, в том числе в Украине, снимут карантин, когда восстановятся межгосударственные и внутренние перевозки. Наш экспортный потенциал, по сути, определяет нашу состоятельность пережить эту гнетущую неопределенность.

Кризис, связанный с распространением коронавируса, продлится как минимум до конца года. Об этом 24 марта заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери. По его мнению, людям придется перестроить "социальную жизнь и трудовую деятельность" до тех пор, пока не будет разработана вакцина.

Ранее в немецком Институте Роберта Коха заявили, что пандемия коронавируса может продлиться два года, а инфекция будет распространяться волнами.

Все это уже привело к обрушению мировой экономики. По самым осторожным прогнозам, мир оказался отброшен в своем экономическом развитии на два десятка лет назад. Не из-за самого заболевания COVID-19, а из-за мер, которые государства принимают, чтобы от него защититься.

В этой ситуации важно понять, как себя будут чувствовать две основные украинские экспортные отрасли: сельскохозяйственная (АПК) и горно-металлургическая (ГМК). Спойлер: первая еще более-менее, ведь люди могут обойтись без новой машины или смартфона, но есть три раза в день все равно не перестанут. А значит, спрос на украинские продукты будет. Второй отрасли сложнее. Пока нет четкого понимания, на сколько рухнуло мировое машиностроение, и когда оно начнет "отрастать" обратно. Поэтому нельзя сказать, как глубоко упадет и когда начнет восстанавливаться спрос на украинский металл.

Аграрный сектор

Еще до вспышки коронавируса нынешний сезон как для производителей, так и для экспортеров зерна оказался совершенно не похожим на все предыдущие. Валютная турбулентность и длительное укрепление гривни заставили аграриев придерживать урожай, а трейдеров — искать возможности для того, чтобы сделать производителям интересные ценовые предложения.

Рынок не ожидал такой тенденции. Однако в целом экспорт зерна идет успешно: по состоянию на начало февраля Украина экспортировала более 16 млн тонн пшеницы и около 17 млн тонн кукурузы.

Когда в марте мировые товарные и сырьевые рынки начали рушиться, цены на продовольствие, на зерно, сою и т.д., сперва упали совсем незначительно (на 1–5%), после чего стали расти. Мир, опасаясь голода, который нередко следует за любой эпидемией, начал закупаться продуктами.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) уже заявила, что блокировки поставок и потребительская паника массовых закупок продуктов питания в связи с пандемией коронавируса могут вызвать мировую продовольственную инфляцию. Мировой эталонный чикагский фьючерс на пшеницу вырос на минувшей неделе на более чем 6%. Это стало самым большим недельным приростом за девять месяцев, в то время как цены на рис в Таиланде, втором по величине в мире экспортере зерна, поднялись до самого высокого уровня с августа 2013 года.

Французская зерновая промышленность изо всех сил пытается найти достаточное количество грузовиков и персонала, чтобы обеспечить работу заводов и портов. Панические закупки макарон и муки совпадают с ростом экспорта пшеницы.

По словам представителей сельскохозяйственной отрасли, карантинные ограничения, введенные некоторыми странами ЕС на их границах с другими государствами-членами в ответ на пандемию, также подрывают поставки продовольствия.

Тем не менее, согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA), мировые запасы пшеницы в конце маркетингового года в июне вырастут до 287,14 млн тонн по сравнению с 277,57 млн год назад.

"В США содержится около 140 млн тонн кукурузы для производства этанола. Часть этих запасов можно использовать для производства продовольствия, так как они не понадобятся для топлива, учитывая падение цен на нефть", — комментирует ситуацию директор консультативной службы брокерской компании IKON Commodities Оле Хоу.

Украинские аграрии решили воспользоваться оживлением спроса. С 14 по 20 марта украинские морские порты экспортировали 1,18 млн тонн основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее. Больше всего выросли поставки пшеницы — на 284 тыс. тонн, или на 67% больше, чем на прошлой неделе. Кукурузы было экспортировано 835 тыс. тонн, или на 26% больше. Ячменя было отгружено 59 тыс. тонн, или на 40% меньше. В тройку основных направлений поставок украинского зерна вошли Египет (272 тыс. тонн), Южная Корея (110 тыс.) и Китай (91 тыс. тонн).

Неудивительно, что в этой ситуации Владимир Зеленский уже предложил ограничить экспорт сельхозпродукции. Но тут можно вспомнить 2008 год. Тогда основной удар пришелся на товарный экспорт. Из-за падения мирового спроса Украина потеряла 26,1 млрд долл. США только по товарам, — падение на 41,2% год к году. Рухнул весь экспорт, кроме аграрного. Экспорт агропродукции в 2009-м сократился лишь на 10%. И с тех пор доля агроэкспорта в общем экспорте Украины выросла с 25,6% в 2009 году до 48% в 2019-м. Можно ожидать, что и на этот раз экспорт сельхозпродукции станет защитой от новой волны финансового цунами.

Похоже, в правительстве это понимают. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка уже заявил, что запрет на экспорт зерновых, мяса птицы, подсолнечного масла и других ключевых экспортных позиций в связи с карантином вводиться не будет ни при каких обстоятельствах.

"По нашим экспортным товарам запретов не будет. С другой стороны, мы анализировали товары, в отношении которых возможна нехватка на внутреннем рынке, то такие товары, как хлеб, гречка и сало, у нас фактически не экспортируются. Поэтому на сегодняшний день нет смысла вводить запрет на экспорт", — отметил замминистра.

По его словам, вопрос наличия продукции на внутреннем рынке будет решаться путем диалога с производителями и ритейлерами. "Все основные производители говорят о том, что они готовы усиливать поставку к местам реализации продукции, чтобы избежать какого-либо недостатка продуктов питания", — сказал Тарас Качка.

Более того, нынешняя ситуация может стимулировать развитие животноводства в Украине. Еще в конце 2019-го, перед ситуацией с коронавирусом, эксперт Rabobank по животноводческому сектору Нан-Дирк Малдер представил свой прогноз по птицеводству в Евросоюзе. По его словам, на рынке ЕС должен был вырасти сегмент премиальных продуктов с более высоким коэффициентом роста в странах с развивающейся экономикой. Но как только пандемия достигла Европы, этот прогноз резко изменился.

"Что касается рынков, мы ожидаем большего потребления домашней птицы и увеличения продаж непродовольственных продуктов из птицы. Проблемы с наличием рабочей силы и логистикой, вероятно, повлияют на предложение в ближайшие месяцы. Коронавирус также затронет глобальные поставки продуктов птицеводства, таких как кормовые добавки и продукты для здоровья животных", — считает Нан-Дирк Малдер.

Однако президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса отмечает: "Последствия (эпидемии) коронавируса для украинского сельского хозяйства, как и для всей украинской экономики, являются абсолютно непредсказуемыми. О результатах карантина языком цифр можно будет говорить только тогда, когда будет понимание, когда он закончится".

По его словам, одно дело, если это 3–4 апреля, и другое, если меры безопасности по нераспространению коронавируса в Украине продлятся до мая. "По моему прогнозу, именно так и будет, поэтому можно только предположить, что молочнотоварное производство, а также небольшие фермерские хозяйства по производству овощей, фруктов, ягод окажутся на грани выживания, некоторые обанкротятся из-за снижения внутреннего спроса", — отметил Алекс Лисситса.

Горно-металлургическая отрасль

Здесь все очень противоречиво, и пока сложно строить прогнозы. Если смотреть на Китай, то там очень сильно упало использование металла в промышленности и строительстве. Собственное китайское производство металлов всех видов тоже снизилось, но в меньшей степени. Результат — перенасыщение рынка сырьем.

Однако экономика Китая уже начала восстановление, и баланс там к концу года может выровняться, пусть и на более низком уровне, чем в 2019-м. Для Украины не менее важно, что прямо сейчас рушится промышленность ЕС и США. А значит, и потребление металла. И когда этот спад начнет отыгрываться назад, никто не берется сказать.

В ЕС металлургический сектор в существенной мере связан с автомобилестроением, на которое приходится 20% потребления стали. Остановка автомобильных заводов уже привела к сокращению производства стали на европейских заводах, не останавливавших производство.

Украинские металлургические заводы продолжают выпускать продукцию. Но уже понятно, что негативные последствия для отрасли будут сильнее, чем во время кризиса 2008-го. Хотя производство стали в Украине по итогам первых двух месяцев года выросло на 0,4%, составив в феврале 1,696 млн тонн (данные ОП "Укрметаллургпром"). Это полностью соответствует февралю прошлого года. Динамика производства за два месяца 2020 года на 0,4% лучше, чем в минувшем году. То есть первый квартал для отечественных производителей обещал быть достаточно успешным.

Но быстрое распространение эпидемии коронавируса и меры карантина по его сдерживанию приведут к существенному падению всех показателей отрасли в ближайшие два квартала. Судя по прогнозам инвестиционных компаний, международных финансовых организаций, падение индустрии металлов во втором квартале превысит аналогичный показатель четвертого квартала 2008 года, когда потребление стали снизилось на 30%, а в первом квартале 2009-го — на 50% год к году.

По данным Gmk.center, уже ко второй половине марта украинские производители металлопродукции ощутили падение цен на мировом рынке. Цена заготовки — 350–360 долл. США FOB, слябов — 370–380 долл. США FOB Черное море. Это практически уровень октября 2019-го, когда отрасль резко сократила объемы производства. При текущих ценах на железорудное сырье такие цены на готовую продукцию неприемлемы для украинских производителей. Но это еще только начало.

На стальные котировки повлияло снижение цен на лом в Турции, испытывающей трудности с экспортом. Если неделей ранее лом стоил 270 долл. за тонну, то на этой — 250 долл. При этом ожидается дальнейшее снижение: склады в ЕС переполнены ломом. Если не возникнут трудности c доставкой, то цены на лом упадут еще на 20–30 долл., что будет означать пропорциональное снижение цен на готовую продукцию.

Ценовая война на рынке нефти вместе с COVID-19 убила спрос на трубы для нефтегазовой отрасли. Продажи в этом сегменте будут крайне затруднительны. Для восстановления рынка нужно новое соглашение ОПЕК. Некоторые участники рынка сходятся в том, что оно будет достигнуто достаточно быстро. По опыту прошлой ценовой войны, для восстановления цен потребовалось больше года.

Из-за падения цены на нефть фрахт стал дешевле, что теоретически сделало возможными для отечественных производителей поставки в страны Азии. Это сейчас единственный регион, где спрос начинает восстанавливаться, — в прочих регионах наоборот. Этими возможностями активно пользуются наши конкуренты: турки и россияне. Последние повысили свою активность на экспортном рынке после ослабления продаж внутри страны. Безусловно, это повышает конкуренцию и создает давление на цены.