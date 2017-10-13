В отопительный сезон 2017–2018 гг. мы входим без малейшего понимания цены газа, количества граждан, претендующих на субсидии, а также объемов средств, которые государство должно выделить на их погашение.

Спокойствия потребителям не добавляют и постоянные изменения правил начисления и перерасчета госпомощи. Изменения вносятся не только в порядок начисления субсидий, но и в порядок предоставления льгот на приобретение твердого топлива. При этом обещанная монетизация остатков коснулась менее 20% получателей, а монетизация для теплокоммунэнерго стартует лишь с января 2018-го, да и то в переходном режиме. Мы попытались разобраться, что же будет с получателями субсидий и сколько потребуется государству на их выплаты, а заодно выяснили, действительно ли реформа энергоэффективности — приоритет правительства Гройсмана.

Бюджетный год, к величайшему огорчению Минфина, не совпадает с отопительным сезоном. Даже долгожданное среднесрочное бюджетирование не способно справиться с тем, что каждый новый бюджетный цикл мы начинаем с долгами за субсидии, выплаченные в предыдущем году. Так, в текущей госсмете на субсидии для населения было выделено 47 млрд грн, 26 млрд из которых сразу пошли на оплату задолженностей предыдущего года. В итоге уже летом пришлось искать дополнительные средства для финансирования субсидий — нашли еще порядка 14 млрд грн, то есть общие траты на субсидии в нынешнем году уже составляют 61 млрд. Из них, по данным Госказначейства, на 1 октября с.г. уже было перечислено 56 млрд грн. А отопительный сезон, то есть пиковая нагрузка на систему, еще даже не стартовал. Начнем ли мы новый бюджетный год с долгами по субсидиям — вопрос риторический. Более того, по словам директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, начать новый год без долгов мы сможем только в том случае, если в ближайшие два месяца объем финансирования субсидий будет увеличен еще на 10 млрд грн. То есть фактически на оплату субсидий в текущем году требуется свыше 70 млрд грн.

Бюджет будущего года предполагает, что на субсидии из госказны потратят 55 млрд грн. О том, насколько оправдана данная цифра, судить сложно. Во-первых, мы до сих пор не знаем, какой будет цена газа, а значит, и стоимость отопления. Во-вторых, мы до сих пор не знаем количества людей, которые будут претендовать на получение субсидий в грядущем отопительном сезоне.

Пока в Минсоцполитики могут озвучить лишь примерные цифры. По их оценкам, реальный рост доходов населения составил в уходящем году 35%, поэтому количество получателей субсидий должно уменьшиться приблизительно на 10%, до 5–5,5 млн семей. Расчет на повышение минимальной зарплаты до 3200 грн, который произошел во втором полугодии прошлого года. Правда, тогда Минсоцполитики рассчитывало, что количество домохозяйств, получающих субсидии, уменьшится на треть, а не на 10%. Но итоговую цифру называли ту же — 5 млн домохозяйств.

И очень странно, что даже в отношении нынешнего количества получателей расчеты приблизительные и условные, хотя считают буквально по головам. На 1 января 2017 г. (в пик прошлого отопительного сезона) получателей субсидий было 7,5 млн домохозяйств, сейчас Минсоцполитики, отвечая за запрос ZN.UA, озвучивает цифру в 6,6 млн, чем противоречит свежим данным Госстата, по которым их все еще 7 млн семей.

При этом система начисления субсидий изменилась. Теперь субсидия назначается, исходя из среднемесячного совокупного дохода всех зарегистрированных в жилом помещении, и не за четыре предыдущих квартала, как было ранее, а за два. То есть расчет субсидии на грядущий отопительный сезон будет проводиться на основании анализа доходов за первый-второй кварталы текущего года. Ранее чиновники уверяли граждан, что все, кто уже оформил субсидии, автоматически их получат и в текущем отопительном сезоне. Но это не так. Проверки идут, и они масштабные. Фискальная служба браво рапортует, что в день проверяет свыше миллиона запросов органов соцобеспечения о доходах физлиц, и с начала сентября фискалы уже проверили 13,5 млн украинцев, претендующих на получение субсидий в этом отопительном сезоне.

Мы поинтересовались у Минсоцполитики, успеют ли органы соцобеспечения провести пересчет до начала отопительного сезона, но утвердительного ответа не получили. Нам просто сообщили, что "розпочато роботу". Что ж, и на том спасибо.

Естественно, не зная точного количества получателей и не понимая, какая сумма потребуется для выплат, мы не знаем, хватит ли средств на погашение задолженности за отопление. Ситуация парадоксальная: уровень оплаты населением услуг ЖКХ за январь—август — 104%, за центральное отопление и горячую воду — 115%. При этом задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) на 1 сентября с.г. составила

13 млрд грн, 7,4 млрд из которых — плата за отопление и горячую воду, 3 млрд — задолженность за содержание домов, 2 млрд — долг за водоснабжение. То есть, даже переплачивая, люди копят долги.

Еще хуже ситуация с задолженностями теплокоммунэнерго (ТКЭ) — конечных поставщиков тепла населению. Долг ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на январь с.г. составлял

27 млрд грн, а к 1 октября, несмотря на уровень оплаты относительно потребления в 132%, сократился всего до 20,7 млрд. Упрощая, мы накапливаем задолженность быстрее, чем оплачиваем услуги, и даже переплаты нас не спасают, ведь на любую задолженность насчитываются штраф и пеня, которые на сегодняшний день составляют уже 27% от всех долгов ТКЭ.

Правительство считает победой решение о реструктуризации задолженности ТКЭ в 6,2 млрд грн, но при таком катастрофическом финансовом планировании подобные реструктуризации нужно проводить ежегодно. Но где в таком случае взять деньги на энергетическую модернизацию, если куда ни глянь, везде бесплатный сыр?

При действующей системе, когда государство не может четко определить количество необходимых средств, не доверяет выставленным счетам и требует сверок по факту, когда расчеты с ТКЭ — это клиринг, предполагающий не живые деньги, а взаимозачеты и подпись совместных протоколов. Естественно, следующий год мы снова рискуем начать с долгами, соответственно, к середине года сформируется дефицит, потребуется выделение дополнительных средств и ситуация повторится. И это не вопрос нехватки денег, это вопрос дефицита грамотного финансового планирования.

"По состоянию на начало сентября, сумма общих протоколов по факту оказанных услуг составляла 59 млрд грн. На конец сентября мы практически исчерпали весь объем субсидий. Каждый год повторяется ситуация: предприятие должно купить газ, поставить тепло и выставить счет — это 1,5–2 месяца. Плюс совместные протоколы подписываются еще через 1–2 месяца после поставки тепла. В следующем году мы обнаружим, что из 55 млрд грн субсидий больше половины денег будет потрачено в первые месяцы года, и начнется та же ситуация. Пока не изменится система начисления и расчетов, мы будем ежегодно вести дискуссию о долгах и их реструктуризации", — убежден эксперт по энергосбережению Святослав Павлюк.

И представьте, как усугубится проблема, если цена газа будет пересмотрена. По словам эксперта по энергосбережению Татьяны Бойко, если сейчас субсидии получают 40% семей, то в случае роста цены газа на 18%, в соответствии с формулой "хаб+", их количество вырастет до 60%, а если цена газа будет рыночной, то получателями субсидий будут 90% украинцев. Что объясняет, почему правительство сопротивляется требованию повысить цену, но не объясняет, почему оно не стремится снизить риски в системе финансирования. Ведь энергобезопасность — один из наших главных приоритетов. И заключается она не в накоплении ресурса, а в возможности купить этот ресурс в любое время при необходимости, что в нынешней ситуации недостижимо.

Обещанная монетизация субсидий, то есть переход на расчет живыми деньгами, движется катастрофически медленно. Монетизация остатков для населения, призванная стимулировать экономное потребление, коснулась в этом году лишь

2 млн граждан, из которых за выплатами обратились 1,7 млн, остальные то ли волокиты побоялись, то ли не поверили, что сэкономленную часть субсидии действительно можно получить на руки. Но по сравнению с общим объемом трат госбюджета на субсидии монетизированные остатки — это капля в море, людям совокупно выплатят чуть больше 1 млрд грн из 60 млрд, выделенных на субсидии в нынешнем году.

К настоящей монетизации, то есть выплате денег на руки всем получателям субсидий, мы не приблизимся еще долго. До этого момента необходимо решить проблему клиринговых расчетов на уровне поставщиков тепла и провести монетизацию субсидий на уровне ТКЭ. Разговоры об этом идут больше года, но пока успехи весьма скромные.

Текущая модель клиринговых расчетов основывается на подписании совместных протоколов, является непрозрачной, сроки на проведение таких расчетов не установлены, исполнители услуг фактически привязаны к "Нафтогазу", поскольку клиринговый расчет за субсидии возможен только с ним, а сами субсидии начисляются не по фактическому потреблению получателей, а по социальным нормам.

Фактически непрозрачность текущей схемы расчетов — основная причина необходимости проведения изменений в системе субсидий. Действующая система расчетов приводит к тому, что предприятия — исполнители услуг не имеют средств для своевременной оплаты за энергоносители и накапливают долги, штрафы и пени перед НАК "Нафтогаз Украины" и облгазами.

Монетизация на уровне ТКЭ — это первый этап, без которого монетизация на уровне граждан невозможна. Но даже этот первый этап начнется не с начала отопительного сезона, а только с января 2018-го.

"По новой схеме, расчет за субсидии будет проводиться непосредственно казначейством без каких-либо протоколов. Кроме того, будут четко установлены сроки осуществления расчетов — до 24-го числа каждого месяца, что будет гарантировать своевременность оплаты. Важно, что субсидии будут начисляться за фактически потребленные объемы услуг. Это сделает невозможными ситуации, когда исполнители получают больший объем субсидий, чем потребили домохозяйства. Таким образом, будут эффективнее использоваться бюджетные средства, — прокомментировал ZN.UA запуск нового механизма вице-премьер-министр Геннадий Зубко. — Кабмин должен проголосовать за монетизацию субсидий до конца осени. Сейчас регуляторный акт обнародован (изменения в ПКМУ №256. —Ю.С.) для обсуждения на сайте Министерства финансов. Механизм монетизации будет запущен с января 2018 г. До января фактически продлится переходный период для ТКЭ и других предприятий, задействованных в системе".

Общую потребность в средствах монетизация не изменит, но эффективность их использования должна повыситься, ведь оплата будет проводиться ежемесячно и только за потребленные объемы. Но это в теории. На практике проблемы могут лишь усугубиться. При том качестве бюджетного планирования трат на субсидии, о котором написано выше, высок риск того, что в какой-то момент средств на оплату субсидий в госбюджете просто не будет. Еще хуже ситуация с учетом потребления. Если в столице счетчиками оснащены 93% домов, то в регионах этот показатель намного ниже, 100-процентным учетом тепла не может похвастаться ни один населенный пункт. Более того, по словам Татьяны Бойко, объективных статистических данных тоже нет, потому что цифры регулятора рынка, областных администраций и Министерства регионального развития не совпадают. Одни считают общее количество счетчиков, другие — лишь введенных в эксплуатацию, третьи — прошедших поверки. В публичное пространство выдают среднее арифметическое — 75% домов в Украине оснащены приборами учета тепла, о работоспособности этих прибором молчат, как и о том, что делать с учетом в оставшихся 25% домов.

Но если предположить вариант 100-процентного учета, ситуация станет еще хуже. И вот почему. "На сегодняшний день существующий алгоритм не позволяет предприятию, заключившему прямые договоры с потребителями, получать средства на свои счета. Деньги идут на специальные счета в Ощадбанке и в соответствии с постановлением №217 расщепляются на оплату поставщику, оператору распределительных систем и "Укртрансгазу". И только остаток идет напрямую ТКЭ. В последние месяцы этот остаток составлял от 0,1 до 5%", — объяснил ситуацию вице-президент "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло.

Действительно, если сравнить объемы, заложенные ТКЭ в тарифы, с фактически потребленными, то разница в среднем по Украине будет порядка 30%. Но иначе ТКЭ просто не могут покрыть те задолженности, которые они накопили в предыдущие периоды. А грядущая реструктуризация коснется лишь 6,2 млрд грн из 20,7 млрд. И если рассчитываться с ТКЭ начнут только за потребленные услуги, за счет чего они будут покрывать остальные долги?

В итоге мы вступаем в отопительный сезон без четкого понимания того, каким он будет, каких трат потребует от госбюджета, какое количество семей будут нуждаться в поддержке правительства, а главное, с какими вызовами придется столкнуться тепловикам и потребителям. Присовокупите к этому неразбериху с рыночной, но не рыночной ценой газа, формулами ее определения "в ассортименте", скандалом вокруг независимого наблюдательного совета "Нафтогаза", и станет очевидно, что если технически мы к отопительному сезону готовы, то финансово — нет. И лишь потому, что не готовились.