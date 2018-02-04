Ловушка для победителя

Президент убежден, что взаимоотношениям Украины и МВФ ничего не угрожает, хотя большую часть пунктов меморандума официальный Киев даже не пытается выполнить.

Премьер рассказывает вроде бы независимому Национальному банку, какой должна быть учетная ставка, видимо, не понимая, что ее повышение необходимо для сдерживания растущей инфляции. Правительство подготовило 35 законопроектов, которые якобы обеспечат рост ВВП в 5–7%. А там сплошные "новинки" — дерегуляция, единое окно на таможне, служба финансовых расследований, бизнес-омбудсмены, уполномоченные таможенные операторы. В общем, все то, о чем реформаторы говорят годами и что никак не снимает огромных макроэкономических рисков, с которыми мы столкнемся в последующие три года, если останемся без поддержки международных финансовых организаций.

Все это происходит и после того, как Киев получил официальные письма от МВФ и Всемирного банка, не скрывающих своего разочарования тем, как здесь проходят реформы. И после того, как директор ЕБРР в Украине публично заявил, что существенных реформ от действующего правительства там уже и не ожидают. А официальный представитель МВФ Уильям Мюррей отметил, что сейчас прогнозировать перспективы сотрудничества с Украиной достаточно сложно, и даже дата приезда миссии в Киев еще не обсуждается. Мы теряем связь с реальностью, и международными партнерами заодно.

Предвыборная гонка уже началась, первые лица, не скупясь, обещают и доступные кредиты, и рост зарплат, и отказ от повышения цены газа, и улучшение, и углубление, и Интернет в каждую школу за шесть месяцев. Осознают ли они, что лица, которые возглавят страну в 2019-м, столкнутся с огромными экономическими проблемами? Действительно ли они хотят стать этими лицами?

За три ушедших года структурные изменения в стране не произошли, и радующая всех макростабилизация роста экономики Украины не гарантирует. Сохранился и главный риск — прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом. Основной вызов ближайших лет — существенный рост госдолга и пиковые выплаты по обязательствам, приходящиеся на 2018–2020 гг. Отсутствие финансовой поддержки МВФ усложнит рефинансирование более 20 млрд долл. США суверенного и гарантированного государством долга со сроками погашения в 2018–2020 гг. А вылет из программы Фонда закроет доступ Украины на внешние рынки заимствований, не позволив найти там недостающие средства. Невозможность привлечь средства официальных и коммерческих кредиторов приведет к снижению резервов НБУ, что может снова дестабилизировать экономику.

Предложения о запуске новой программы МВФ для Украины в Вашингтоне не поддержали. Нет в МВФ уверенности, что, не справившись с задачами текущей программы, Киев будет выполнять новую быстрее и качественнее.

Напомним: в рамках действующей программы, предполагающей выплату Украине

17,5 млрд долл., получено только 8,7 млрд.

С апреля прошлого года мы не можем выполнить все условия, необходимые для получения следующего транша. НБУ оптимистично считает, что до первого квартала 2019-го, срока завершения программы, мы успеем получить еще 3,5 млрд долл. двумя траншами. Но опыт подсказывает, что и количество траншей, и итоговая сумма могут быть меньше. Если будут вообще…

Кроме 20 млрд долл. грядущих выплат по государственному и гарантированному государством валютному долгу, еще на плечи правительства ляжет выплата 5 млрд долл. по долгам государственных компаний. А еще Украина втянута в международные суды с РФ по так называемым 3 млрд долл. Януковича и с миноритариями ПАО "Укрнафта" (читай — с И.Коломойским), требующими от государства компенсации в 5 млрд долл. В суде с РФ, который с большой вероятностью затянется на долгие годы, даже в случае проигрыша мы ничего отдавать не собираемся. А вот Стокгольмский арбитраж с "Укрнафтой" близится к развязке, слушания по иску, поданному еще в июне 2015 г., состоятся 19–26 февраля с.г. И чиновники Минюста, похоже, делают все, чтобы Украина его проиграла. Не потому ли, что главе министерства интересы И.Коломойского ближе, чем государственные? А если Украина проиграет, то к нашим долгам добавятся еще 5 млрд долл. В сумме выплаты будут огромными, а уровень международных резервов НБУ на сегодняшний день составляет 18,8 млрд долл. По оценкам МВФ, противостоять внешним вызовам мы сможем, когда резервы будут порядка 30 млрд долл.

В перспективе проблему госдолга планируют решать, постепенно снижая дефицит государственного бюджета: с 2,7% ВВП в 2017-м до 2,2% — в 2019-м. С 2020 г. уровень дефицита госбюджета не должен превышать 2% от ВВП. Но это лишь замедлит рост долга, но не сократит его. Сокращение требует как утверждения профицитных госсмет, так и отказа от внеплановых займов, что в годы пиковых выплат будет невозможным, а в последующие периоды — маловероятным.

В сентябре Минфин, проведя перевыпуск евробондов, смог перенести оплату 1,68 млрд долл. на более поздний срок, это сгладило пики выплат, но не убрало рисков. Теоретически министерство может использовать эту же стратегию и найти средства у частных кредиторов, в ведомстве уже заявили о желании привлечь на внешних рынках 2 млрд долл. в текущем году, но этот сценарий будет невозможен, если официальный Киев не продолжит сотрудничество с МВФ. А найти иные источники средств не получится.

Да, кредитные рейтинги Украины растут, и спрос на активы в развивающихся странах остается высоким. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, в прошлом году мы успешно разместили пятнадцатилетние облигации на сумму 3 млрд долл., что позволило сгладить долговую нагрузку. Но в будущем, по мнению представителей НБУ, ситуация может измениться.

С одной стороны, стойкий приток капитала на рынки развивающихся стран фиксируется уже несколько лет. По прогнозам Международного института финансов, в этом году приток капитала на эти рынки может достичь 1,2 трлн долл. И если прогноз оправдается, то цены на акции достигнут докризисной стоимости. О "пузыре" говорить еще рано, но о растущей чувствительности рынков к любой негативной информации — самое время. В таких условиях Украине во что бы то ни стало следует избегать слов "дефолт" и "реструктуризация".

С другой стороны, по оценкам аналитиков НБУ, монетарная политика ключевых мировых экономик станет более жесткой. ФРС в прошлом году трижды повышала ключевую ставку и планирует несколько повышений в текущем году. Европейский центробанк в этом году вдвое, до 30 млрд евро, сократил ежемесячный выкуп активов. То есть рост их стоимости вскоре остановится. Среднесрочные перспективы Украины по их привлечению не очень радужные, даже если мы не вылетим из программы МВФ, то должны понимать, что она закончится в первом квартале 2019 г., и дальше нам придется привлекать средства на внешних рынках без поддержки Фонда. Что потребует не готовности проводить реформы, а конкретных результатов этих реформ и стабильного роста экономики.

И заплатим мы за эти займы намного больше, чем по кредитам МФО. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам МФО в 2014–2016 гг. колебалась от 1,1 до 1,6%. За взятые в 2013-м внешние займы мы платим 6,18%, за привлеченные в 2017-м — 7,3%. Если спрос на мировых рынках капитала на ценные бумаги развивающихся стран начнет падать, привлечение там средств станет еще дороже. Что в будущем лишь увеличит нашу долговую нагрузку.

Понимая, что сотрудничество с МФО и, в частности, с Международным валютным фондом в первую очередь выгодно Украине, власть глуха к требованиям кредитора, список которых сократился до приватизации, открытия рынка земли, создания Антикоррупционного суда и установления рыночной цены газа. Причем для следующего пересмотра достаточно двух последних. Власти все делают нехотя, вполсилы, считая победой принятие законов, концепций и программ, при этом отлынивая от их имплементации и практической реализации. Желание действующих политиков сохранить коррупционные потоки и схемы превышает их политические амбиции. Кажется, никто из столбовых дворян и морских владык, готовых поучаствовать в предвыборной гонке, не отдает себе отчета в том, что, выиграв ее, он останется у разбитого корыта.

Около 70% госдолга номинированы в иностранной валюте. И любые курсовые колебания будут влиять на нашу способность погашать эти выплаты. Резервы НБУ начнут таять, а дефицит валюты неминуемо приведет к дальнейшей девальвации гривни.

Прошлый год для экспортоориентированной Украины был удачным — цены на сталь в Европе достигли пиков с 2014 г., в первом квартале 2017-го росла и стоимость железной руды. Но потом цены на нее стали падать, и, по оценкам аналитиков, этот тренд продолжится в 2018-м, более того, будет снижаться и цена на сталь. В итоге экспорт агропродукции станет основным компенсатором возможного снижения валютных поступлений. Пока мировые цены на пшеницу и подсолнечное масло растут, и, возможно, нам повезет в этом году. А в следующем?

Несмотря на макростабилизацию, экономика Украины все еще чрезвычайно чувствительна к внешним шокам и противостоять им не способна. Любое потрясение на внешних рынках, при условии дефицита валюты в стране, грозит нам ослаблением национальной валюты и ростом инфляции. Не радужная картинка.

А если вспомнить о возможной докапитализации государственных банков, становится совсем грустно. В 2014–2016 гг. для увеличения уставного капитала госбанков государство выпустило ОВГЗ на 141,7 млрд грн и еще на 59,6 млрд прокредитовало Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В прошлом году докапитализация снова потребовалась — еще на 48,9 млрд грн.

По прогнозам НБУ, необходимость докапитализации может возникнуть и в текущем году. Причина — обесценивание залогов под выданные банками валютные кредиты, которые не обслуживаются. Решение проблем с такими токсичными кредитами затянулось на два года, стратегия реформирования государственных банков больше года дорабатывается Кабинетом министров, сколько времени потребуется на ее реализацию — представить страшно. За это время каждый виток девальвации национальной валюты будет требовать от государства новых вливаний в капиталы госбанков, докапитализация которых уже стала главным источником квазифискального дефицита в стране.

Национальная экономика, при отсутствии продуктивных реформ, растет очень медленно — в прошлом году ВВП увеличился на 2,2%, сохранив темпы 2016-го. В нынешнем году рост может ускориться до 3,2%, так как растет потребительский спрос, долгое время выступавший сдерживающим фактором. Однако главная причина роста потребления — увеличение минимальной заработной платы и пенсий, соответственно, социальные расходы государства растут вместе со спросом. И сиюминутная выгода может иметь неприятные последствия, бюджет этого года предполагает 20-процентный рост налоговых поступлений, а с учетом запланированного правительством дальнейшего роста зарплат это риск. Ведь будут расти и затраты предприятий на оплату труда, и инфляция, первое может негативно сказаться на восстановлении реального сектора, а второе — потребовать от НБУ еще более жесткой монетарной политики. Аналитики Нацбанка отмечают, что восстанавливается экономика неравномерно — наихудшие темпы роста показывает промышленность, быстрее всего развиваются торговля и строительство. То есть о росте валютных поступлений пока можно только помечтать.

С 2014-го по 2016 г. госдолг вырос втрое и к концу 2016-го составил 1,65 трлн грн. Конечно, в долларовом эквиваленте эта цифра менее пугающая — 60 млрд долл., но рисков это не отменяет. На конец 2013-го долговые обязательства государства составляли 32,8% ВВП, в 2014-м — уже 59,7, к концу 2015-го — 67,1, а по итогам 2016-го — 69,3%. По оценкам Международного рейтингового агентства Moody's, в 2018 г. госдолг Украины будет на уровне 72,3% от ВВП. А общий внешний долг составит 104,6% от ВВП. Потребность в заимствованиях в общий фонд госбюджета в 2017–2019 гг. в соответствии с прогнозными расчетами Минфина составляет около 214,9 млрд грн в 2018-м и 258,6 млрд — в 2019-м.

Выбор у власти невелик: либо продолжение сотрудничества с МВФ, либо дефолт. Но если создание Антикоррупционного суда никаких рисков, кроме как для коррупционеров, не несет, то повышение цены газа — это и политический риск, и экономический. В прошлом году субсидии от государства на оплату услуг ЖКХ получала половина украинских семей, и на соответствующие выплаты было потрачено из госбюджета свыше 70 млрд грн. Минсоцполитики рассчитывало, что после повышения минимальной заработной платы количество получателей субсидий сократится, но оно, наоборот, выросло — плюс 200 тыс. семей с начала этого отопительного сезона. В госбюджете-2018 на оплату субсидий предусмотрено 55 млрд грн, то есть денег не хватит, даже если цену не повышать. Если ее повысить на 18%, как предполагает формула "хаб+", то число претендующих на субсидии домохозяйств автоматически вырастет на 20%, а если повысить до рыночной цены, то субсидии в стране будет получать 90% семей. Сложный выбор, особенно в предвыборный год. И конечно, в правительстве будут петлять и юлить, пытаясь выполнить вполсилы и отложить повышение цены газа. И ничего не сделают, чтобы реформировать саму систему.

Людям, желающим победить на президентских и парламентских выборах в 2019 г., самое время засучив рукава работать, все силы тратя на минимизацию будущих рисков. Иначе следующие после сладкой победы пять лет их сильно разочаруют.