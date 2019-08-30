Кризис национального рынка труда: стагнация и трудовая исчерпаемость

В системе мер по их ускорению ВБ отмечает необходимость увеличения участия населения в рабочей силе.

Для Украины выполнение такой задачи как сейчас, так и в долгосрочной перспективе осложнено из-за масштабных потерь трудового потенциала вследствие аннексии Крыма, оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей, эмиграции, неформальной занятости и социально-трудовой эксклюзии.

На фоне неблагоприятных демографических тенденций, дефицита квалифицированного трудового потенциала происходит увеличение социального содержания, и это усиливает нагрузку на работающее население и социальные фонды. Среднесписочная численность штатных работников в 2017 г. составляла 7,68 млн человек при численности населения Украины на 1 января 2018-го

42,39 млн (по данным Государственной службы статистики). То есть один работающий содержит более пяти человек.

В этом контексте хотелось бы обратить внимание на тот факт, что, несмотря на безработицу и миграционный кризис, развитые страны рассматривают рабочую силу как ключевой ресурс ускорения темпов экономического роста. В 2018 г. в Евросоюзе численность занятых составляла 227,96 млн человек при уровне занятости 73,2% (по данным Eurostat) и одновременном росте производительности труда, и это — рекордные показатели. Среди стран-лидеров стоит упомянуть Исландию (86,5%), Швецию (82,6), Швейцарию (82,5), Германию (79,9), Нидерланды (79,2), Норвегию (79,2), Великобританию (78,7), Литву (77,8), Данию (76,9), Латвию (76,8), Словению (75,4), Португалию (75,4), Мальту (75%).

Такие показатели стали результатом миграционной политики и системного подхода при проведении целого комплекса реформ, касающихся защиты труда, налогообложения, социальных гарантий, социальных пособий, заработной платы, рабочего времени, производительности труда и мобильности.

Важность и актуальность аспектов, связанных с эффективным использованием трудового потенциала, определяются необходимостью выхода Украины из экономического кризиса и обеспечения уровня занятости в соответствии с требованиями стратегии развития "Европа-2020", согласно которой социальным ориентиром в европейских странах стала норма 75% (Europe 2020 strategy).

Для сравнения, уровень занятости в Украине — 57,1%. По нашим расчетам, для достижения экономического роста необходимо увеличить занятое население примерно до 18–20 млн человек с последующим постепенным его повышением этого показателя при государственной политике стимулирования создания и сохранения рабочих мест с высокой производительностью труда и достойной оплатой.

Однако анализ национального рынка труда показывает признаки не только стагнации, но и трудовой исчерпаемости. Так, в 2010 г. резко увеличилась численность экономически неактивного населения с некоторым дальнейшим уменьшением на фоне сокращения экономически активной его части (что негативно сказывается на показателях нагрузки работающего населения неработающим, лицами пенсионного возраста и трудовой состоятельности рынка труда в целом). Отсутствие взвешенной экономической, миграционной политики и политики занятости населения оказывает негативное влияние на такие показатели рынка труда, как демографическая нагрузка, нагрузка занятого населения экономически неактивным и т.п. (см. рис.). Особенно хотелось бы обратить внимание на показатель "нагрузка штатных работников экономически неактивным населением", значение которого увеличилось по сравнению с 2009 г. почти вдвое (!).

На сегодняшний день в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров. Остаются значительными масштабы неформальной занятости. В 2017-м почти 3,7 млн (или 22,9%) наших граждан были неформально заняты. Характерная особенность национального рынка труда — высокая дифференциация уровня неформальной занятости: от 9,7% в Киевской области до 49,8% — в Черновицкой. Согласно отчету о работе Пенсионного фонда Украины, его ориентировочные потери в результате неформальной занятости за 2017 г. составляли 30 млрд грн, что могло бы покрыть дефицит ПФУ на 53,47%.

Вопрос эффективного функционирования отечественного рынка труда осложняется из-за масштабных потерь трудового потенциала вследствие трудовой эмиграции. По данным Госстата, за 2015–2017 гг. количество трудовых эмигрантов составляло 1,3 млн, что на 10,3% больше, чем в 2010–2012 гг. (1,18 млн человек). Причем в их структуре выросла доля лиц с образованием, особенно профессионально-техническим, на которых в Украине в последние годы наблюдается наибольший спрос со стороны работодателей. Наиболее привлекательны для украинцев Польша (граждане которой, в свою очередь, ищут работу в европейских странах), РФ, Италия, Чехия, США, Беларусь, Португалия, Венгрия, Израиль, Финляндия, Германия (страны перечислены в порядке уменьшения количества трудовых мигрантов).

Согласно прогнозам Economist Intelligence, Украина входит в пятерку стран мира после Японии, Германии, Таиланда и Южной Кореи, которые больше всего потеряют в рабочей силе на долгосрочную перспективу до 2050 г. (заявление президиума Федерации профсоюзов Украины).

Среди существенных причин отъезда, отмечаемых 84,3% трудовых мигрантов, — низкий уровень оплаты труда в Украине. Следующими причинами являются отсутствие подходящей работы, соответствующей полученной квалификации (8,16%), и неблагоприятные условия труда в Украине — 3,57% (по данным Государственной службы статистики).

В то время как в Украине средняя заработная плата в апреле 2019 г. составляла около 345 евро (конвертировано по данным НБУ на 24 июня 2019 г.), в Польше она равнялась 1216 евро, Португалии — 1808, Венгрии — 1152, Германии — 4224, Испании — 2544 евро.

По словам экс-министра социальной политики Андрея Ревы, для прекращения оттока рабочей силы средняя заработная плата в Украине должна составлять 15 тыс. грн, или около 537 евро (конвертировано по данным НБУ на 28 июня 2019 г.). По сравнению с размером оплаты труда в европейских странах такой заработной платы вряд ли будет достаточно для уменьшения трудовой эмиграции. В то же время хотелось бы обратить внимание на результаты исследований американских психологов, доказывающих необходимость для человека иметь для счастья в среднем в мире 95 тыс. долл. в год, а для эмоционального равновесия — 60–75 тыс. Следует отметить, что размер доходов для счастья несколько отличается по странам мира. Так, для Восточной Европы он существенно ниже — 45 тыс. долл. Однако даже по сравнению с восточноевропейскими показателями уровень доходов среднестатистического гражданина Украины еще долго будет оставаться за пределами не только счастья, но и эмоционального равновесия, а политика доходов и достойной оплаты труда является одним из ключевых элементов в направлении достижения сбалансированного использования трудового потенциала в стране.

Сейчас в Украине наблюдаются признаки институциональной ловушки дальнейшей потери рабочей силы в результате трудовой эмиграции, которая проявляется в недопроизводстве добавленной стоимости, что уменьшает инвестиционный потенциал для развития производства. Сокращение производства приводит к уменьшению стоимости рабочей силы и покупательной способности, сбережений, что подрывает производственную сферу, сферу услуг, в том числе финансовую. Это, в свою очередь, приводит к сокращению рабочих мест и высвобождению. Поиски работы в таких условиях усиливают трудовую эмиграцию.

Одна из основных причин институциональных ловушек — разная направленность векторов кратковременных и долговременных целей экономических субъектов. Так, в краткосрочной перспективе решается ряд социальных вопросов на национальном рынке труда за счет снижения нагрузки на одно рабочее место, увеличиваются денежные переводы. По данным Всемирного банка, Украина — крупнейший получатель денежных переводов в регионе. При этом решение вопросов занятости за счет пассивной политики в сфере трудовой эмиграции не способствуетинновационному развитию и формированию конкурентных преимуществ национальной экономики на глобальном рынке. Согласно расчетам директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академика НАН Украины В.Гееца, утраченная чистая выгода для экономики страны из-за трудовой эмиграции достигает 40 млрд грн в год.

Вызывает беспокойство тот факт, что далеко не все трудовые мигранты намерены вернуться в Украину. По данным опроса трудовых мигрантов в рамках проекта "Исследование и диалог о политике в сфере миграции и денежных переводов в Украину", планируют вернуться 60%, в то время как 21% респондентов не планируют, а 19% — не определились.

Развитые страны уже давно подсчитали эффект от привлечения иммигрантов, который проявляется не только в увеличении рабочей силы, но и в содействии приросту ВВП. Андрей Гайдуцкий в своих публикациях постоянно поднимает вопрос трудовой миграции и ее последствий для Украины, акцентируя внимание на выгодах для экономики стран, принимающих иммигрантов. Помимо решения демографических проблем и обеспечения увеличения рабочей силы, иммигранты способствуют росту ВВП. Так, он приводит данные министерства по делам иммигрантов Канады, согласно которым в 2017 г. иммигранты обеспечили 8% прироста ВВП, а к 2023 г. планируется 23%, к 2040 г. — 33%. За счет привлечения иммигрантов пытаются решить вопрос снижения нагрузки работающих граждан лицами пенсионного возраста.

Но стоит напомнить о том, что и европейскому рынку труда также присущи проблемы, связанные с безработицей, политическим и миграционным кризисом. Среди проблемных вопросов остаются потоки нелегальных мигрантов, что сопровождается социальными конфликтами, необходимостью обеспечить рабочими местами местных граждан.

Необходимость в масштабном соглашении по поводу беженцев с целью предотвращения политического кризиса отмечала канцлер Германии Ангела Меркель.

Масштабные миграции и проблемы рынка труда вызывают беспокойство правительства Украины и формируют научно-политическую дискуссию о политике занятости населения, сохранении и накоплении человеческого капитала. В инаугурационной речи президента В.Зеленского среди других первоочередных задач прозвучал призыв к реэмиграции украинцев со всего мира. Несмотря на такие призывы, в состоянии ли сейчас Украина обеспечить качественную социально-трудовую инклюзию? Да, вследствие некоторого оживления нашей экономики, приведшего к увеличению ВВП за последние три года, численность экономически активного и занятого населения в 2018-м несколько увеличилась. Однако изменение объема ВВП в 2017–2018 г. на 2,5 и 3,3% малоощутимо для среднестатистического населения. Поскольку доля фонда оплаты труда в ВВП остается незначительной — на уровне 39,2% в 2017 г. (в 2012 г. она составляла 50,2%). В то время как социальным ориентиром считаются 60–70%.

Не удалось достичь и предкризисных показателей занятости населения (напомним, в 2013 г. уровень занятости составил 60,2% при численности занятого населения 19314,2 тыс. человек, тогда как в 2018-м — 57,1% при численности 16360,9 тыс. человек) (по данным Государственной службы статистики).

Следует также добавить, что доля домохозяйств, которым средств хватало и которые могли делать сбережения, с годами снижается (с 12,7% в 2008 г. до 8,7% в 2018 г.). Зато в 2018-м увеличилась доля домохозяйств, постоянно отказывающих себе в самом необходимом, кроме питания, и достигла 40,2%, что соответствует значению в кризисном 2009 г. (согласно самооценке уровня доходов домохозяйств, данные Государственной службы статистики). Поэтому, когда мы говорим о развитии, следует анализировать не только реальный располагаемый доход, который в большинстве случаев проедается, но и накопления и сбережения населения, что говорит о том, начало ли население ощущать экономический рост, повысилось ли доверие к власти и стали ли среднестатистические граждане участниками формирования ВВП и инвестиционной составляющей экономического роста.