Если развитые экономики мира "проезжают" кризис, триггером которого послужил COVID-19, образно говоря, на новеньких брендовых иномарках, доверху набитых долларами, евро и новейшим медицинским оборудованием, то украинская экономика "подъехала" к его рубежу на стареньком авто выпуска конца прошлого века с багажником долгов.

Без финансовой подушки

Financial airbag, или финансовая подушка безопасности, — страховка на случай наступления неблагоприятного события. Увы, почти три десятилетия наша страна жила сегодняшним днем и не предоставила возможности подавляющему большинству своих граждан создать личный резерв на случай форс-мажора. Однако коронавирус это не интересует. А ведь за ним последовал карантин "методом бульдозера" с жесткими ограничениями для бизнеса и людей.

И вот уже ограничения, без разбору парализовавшие ритейл, не связанный с торговлей продуктами питания и фармацевтикой, больно бьют по ослабленной национальной экономике.

Оказалось, немного смысла в том, чтобы ограничивать торговлю товарами в малопосещаемых торговых точках, в которых и раньше за час было не больше двух посетителей, но при этом открывать крытые рынки, где даже с ограничениями концентрация людей несравнимо выше. Что уж говорить об "организации" процесса возвращения наших соотечественников домой. Когда буквально несметные толпы людей, возвращающихся из зоны повышенного риска, ночуют в чистом поле, а затем затылок в затылок, в большинстве своем без каких-либо медицинских масок и прочих предохранительных средств, штурмуют госграницу, въезжая в страну в переполненных автобусах. Разве это не перечеркнуло все титанические усилия и потери тех, кого отправили на карантин?

Пройдет время. Вирус отступит, как отступил он в Китае и некоторых других странах. И украинская экономика останется один на один с армией безработных, непомерными выплатами из фонда занятости, многими тысячами обанкротившихся за время карантина предприятий и опустошенным госбюджетом. А население окажется без средств к существованию.

И тогда чрезвычайное положение придется вводить уже в экономике...

Азбука выживания

Форс-мажор в экономике может затронуть большую часть населения страны. Не имея возможности тушить пожар деньгами, как поступают богатые страны мира, Украине придется очень взвешенно рассчитывать каждое решение по экономическому выживанию.

Азбукой выживания национальной экономики в условиях распространения COVID-19 должны стать следующие парадигмы:

1. Карантинный вопрос имеет сразу два аспекта. С одной стороны, необходимо и далее предпринимать все эффективные меры, препятствующие распространению эпидемии и способствующие амортизации ее последствий, но с другой — следует немедленно смягчить условия тех запретов, которые несут практически нулевую медицинскую целесообразность, но при этом отбирают у бизнеса прибыли, у населения — работу, а у государства — налоги.

2. В отличие от последнего экономического кризиса 2014–2015 годов, когда все государственные проблемы и все разрывы были решены за счет населения, бремя амортизации текущих проблем экономики необходимо возложить на крупный бизнес, который должен быть лишен возможности пользоваться "упрощенкой" для богатых в офшорных юрисдикциях. Все "серые" и "черные" схемы, помогающие избежать полной уплаты налогов в бюджет, должны быть немедленно перекрыты.

3. Неминуемые разрывы в госбюджете должны быть покрыты за счет не только его секвестра, но и почти необъятных внутренних резервов: а) очень значительного сокращения непомерного бюрократического аппарата, снижения личных зарплатных аппетитов госчиновников, в том числе членов наблюдательных советов госкорпораций; б) централизованной отмены минимум на год всех госзакупок предметов не первой необходимости для чиновников и служащих; в) наведения порядка на таможне.

4. Наряду с жизненно необходимой стране программой МВФ следует также в сжатые сроки начать переговоры с пулом кредиторов о реструктуризации долгов в соответствии с рекомендацией МВФ и Всемирного банка странам G20 отсрочить взыскание долгов с самых бедных государств.

Крутое пике

Пока нет однозначного ответа на вопрос: стоило ли из-за коронавируса вместо точечных ударов в нужных местах экономики сворачивать всю деловую и потребительскую активность по всей стране? Как нет ответа и на вопрос: была ли необходимость полностью перекрывать метро или закрывать мебельные салоны?

Время покажет и рассудит. Однако уже сейчас можно констатировать, что закрыты малюсенькие бутики, например ювелирные, зато остались "делать бизнес" известные строительные гипермаркеты.

В стране закрыто большинство мобильных салонов, несмотря на то, что они входят в перечень исключений, — местные власти иногда репрессируют и их, оставляя граждан в столь трудное время без связи. Результат не заставил себя ждать — крупнейший мобильный ритейл в приказном порядке закрывает почти все свои торговые точки и требует от арендодателей нулевой аренды. Одновременно подсчитывается, сколько торговых точек после завершения карантина будут ликвидированы и сколько людей будут уволены по сокращению штатов. И эти планы весьма болезненны: предполагается закрыть от 25 до 50% точек крупной сети.

Этот пример иллюстрирует не только неизбежный рост безработицы, но и повышение цен, ведь дилеры, оставшиеся на рынке, безусловно, воспользуются возможностью просто "накрутить" больше.

А еще по всей стране владельцам помещений приходят письма о невозможности платить со ссылками на форс-мажор из-за карантина либо с требованиями о нулевой арендной плате (в лучшем случае о ее снижении на 80%), либо с предупреждениями о закрытии бизнеса.

Страну ожидают вал безработицы, банкротства тысяч мелких и средних предприятий и социальная напряженность, которых не сдержать копеечными налоговыми послаблениями.

В то время как богатые страны планируют залить население и бизнес долларами и евро, у нас все ограничивается символическими вливаниями, скорее, для того чтобы отчитаться о помощи, а не помочь реально.

Понятно, что возможности совершенно разные. Так, может, и не стоило тогда катком проходиться по всему без разбора мелкому и среднему бизнесу?

И вот уже даже в действующих торговых точках начинается обвальное сокращение продаж. В еще "недобитых" мобильных салонах валовый оборот падает до десяти раз, в магазинчиках по продаже предметов гигиены — также в разы. Даже в продуктовых точках, которые в первые дни столкнулись с ажиотажем, ныне наблюдается уменьшение объема продаж зачастую в два и более раз.

У потребителей просто заканчиваются деньги, а ведь не прошло еще и половины карантинной эпопеи.

Секвестр

Если говорить о большинстве развитых экономик, то проблем с объемом денег для тушения пожара у них не будет. И доллар США, и евро являются основными мировыми валютами, и, скажем так, покупая в обменнике сотенную долларовую бумажку, мы тем самым инвестируем в экономику США, в ее скорейшее выздоровление и способность быстро справиться с кризисом.

Иначе обстоят дела у нас. Даже пресловутые деньги от МВФ, даже удвоенная порция кредитных вливаний не способны решить все наши финансово-экономические проблемы. Поэтому решение о сокращении бюджетных расходов (секвестре) безальтернативно.

Но секвестр расходов ждет не только госбюджет, но и, по закону домино, каждую украинскую семью и бизнес в стране.

Мы уже увидели предложения правительства по "обрезанию" пока только на 2020 год. Тут и дороги, и культура, и спорт, и АПК, и развитие регионов, и финансирование местных выборов, и педагоги, и школьники, и аэропорты, и капитальное строительство, и мосты, и молодежь, и природоохрана, и вузы, и реформа сокращения госаппарата, и паралимпийцы, и олимпийцы, и средства на переориентацию шахт, и театр, и выплаты малообеспеченным семьям, и даже энергоэффективность…

Хотя в первую очередь нужно сокращать не в меру громоздкий бюрократический аппарат. А это огромные и не всегда эффективно потраченные деньги из госбюджета. На зарплаты некоторых категорий управленцев и правоохранительных органов, правда, уже обратили внимание. В последние годы оклады в 100–200–300 тысяч гривен в месяц и даже в один миллион у нас перестали быть диковинкой.

Пир во время чумы должен быть прекращен без возможности применения обходных маневров через премии, материальную помощь, помощь на оздоровление и надбавки за "особо тяжелые" условия труда.

А еще нельзя допускать подобные госзакупки: совсем недавно, уже во время карантина, планировалась покупка за счет госбюджета парка автомобилей ВИП-класса — 631 автомобиль на общую сумму в 275 млн грн.

Перспектива банкротств

По оценкам официальной статистики, в Украине около 3,5 миллиона человек работали в теневом секторе. Из них в "карантинных" отраслях — около миллиона. Официально в этих же отраслях работают еще около 2,9 миллиона человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 миллионов человек. Такую оценку дал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Сохранить одно рабочее место в пять раз дешевле, чем создать новое, но карантин, введенный по принципу "бульдозера", переживут не все предприятия страны. Следствием применения не точечно выверенных, а тотальных карантинных мер будет ситуация, когда даже после окончания ограничений десятки и даже сотни тысяч предприятий, особенно микро- и малого бизнеса, могут не открыться вообще.

Долги по оплате труда, долги поставщикам, долги по налогам, долги финансовым учреждениям… Череда долговых банкротств захлестнет Украину, ведь многие "мелкие" работали на грани рентабельности в надежде на лучшие времена, которые так и не наступили.

Увы, весь информационный фон по национальной экономике — резко негативный. Минус 10% внешнеэкономического товарооборота — только за март, когда карантин еще не разорвал логистические цепочки. И это только начало. Ожидания куда более пессимистичны.

Технический дефолт основного энергопредприятия страны и приостановка выплат по купонам еврооблигаций и процентов по банковскому долгу — это лишняя канистра бензина в огонь паники в сознании внешних и внутренних кредиторов.

Настороженность вкладчиков банков, для части которых практически официально ограничили выплаты в долларах, — это еще один фактор недоверия в будущем, когда 3–6-месячные сроки депозитов истекут, и перед вкладчиками встанут два вопроса: продлевать ли и конвертировать ли свои сбережения?

Все это в совокупности с плановыми погашениями ОВГЗ в третьем квартале несет риски второй волны девальвации национальной валюты.

Падение металлургии на 7% в феврале и на 10% (ожидаемых) в марте усугубит и без того призрачные перспективы нашей промышленности и в очередной раз лишь потянет сильнее вниз индексы промышленного производства. В перспективе, если не случится чуда, темпы падения могут дойти и до 20%.

После завершения эпопеи с МВФ, если только она пройдет успешно, важнейшей задачей для страны станет договориться о более мягких условиях погашения долгов. Иначе страна не потянет свои финансовые обещания.

Но никакой МВФ даже с программой заимствований на 8–10 млрд долл. не поможет нам решить все проблемы. Например, никуда не денется безумная дыра по долгам за коммуналку, которая будет только расти. А еще никуда не исчезнет сокращенный, но все еще огромный фонд выплаты субсидий, который также, судя по всему, придется увеличивать. К 30-процентному дефициту Пенсионного фонда, покрываемому из госбюджета, следует добавить 10-миллиардную сумму обещанной пенсионерам единоразовой доплаты в тысячу гривен и дополнительные расходы по ежемесячной выплате 500 грн лицам старше 80 лет. А ведь впереди еще и анонсированная индексация пенсий…

И все это налоги и налоги…

Список пострадавших длинный:

— вся торговля, в том числе даже крупный ритейл, поскольку денег у людей в итоге будет все меньше;

— строительный сектор. Коррекция неизбежна и может привести к миниобвалу рынка жилья и рынка аренды;

— промышленность, которая валится еще с осени;

— экспорт. Снижение цен на металлы и даже риски снижения цен на зерно в будущем вследствие падения цен на нефть — лишь вопрос времени. Кроме того, многие другие украинские экспортные товары могут стать вообще неинтересными нашим торговым партнерам в нынешних условиях;

— импорт, соответственно, доходы от таможни остаются под большим вопросом;

— транспорт. Пострадают все виды транспорта, а не только авиа- и железнодорожный;

— финансовые поступления. Уже не порадуют страну 12–13 млрд долл. годовых поступлений от гастарбайтеров. Минимум пять миллиардов долларов усохнут в этом финансовом потоке. При этом появится необходимость в огромных выплатах через фонд занятости для новоприбывших безработных.

И все это налоги, налоги, налоги...

А ведь не учтены еще деньги, которые придется потратить хотя бы на частичную компенсацию простоя трудовым ресурсам и бизнесу.

Скоро мы увидим совершенно другую страну

Вспоминаются слова предыдущего министра экономики о том, что через три года украинцы смогут наблюдать абсолютно другую экономику в стране, а властям больше не придется идти к Фонду за очередным траншем. Думается, что на самом деле другую страну украинцы увидят уже после завершения карантина. Иначе из кризиса никак не выбраться.

Это должна быть страна, где крупный бизнес честно платит налоги, ведь для него должны перекрыть, наконец, все пресловутые офшорные лазейки, на которые десятилетиями закрывали глаза. Рискнем предположить, что нашествие коронавируса может заставить создавать украинскую экономику нового образца, а не имитировать реформы. Поскольку иного выхода у властей, похоже, не осталось — жить по-старому больше просто нереально.

Сказка о полезных спекулянтах — инвесторах в ОВГЗ — закончилась достаточно быстро. Еще в прошлом году мы предупреждали о том, что затея с привлечением спекулятивных денег во многом авантюрна. Теперь же деньги нам смогут одолжить лишь под конкретные реформы. И свести концы с концами можно будет, только создав европейские правила игры для крупного и среднего бизнеса и преференции с неограниченной свободой для представителей небольших предпринимательских компаний.

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