Какая промышленная политика необходима Украине для перехода к Индустрии 4.0?

Уже продолжительное время представители промышленных компаний выступают с призывами о необходимости государственной поддержки развития национальной промышленности, и с ними солидарны часть украинских политиков.

Пока что эти призывы не были успешными: правительство два года работало над разработкой Стратегии развития промышленности, но перспективы принятия такого документа все еще туманны. В связи с этим возникает ключевой вопрос: какая в действительности требуется господдержка промышленности в Украине? При этом важно помнить, что у нас действует ряд ограничений по предоставлению государственной помощи субъектам хозяйствования, определенных членством нашей страны в ВТО и Соглашением об ассоциации с ЕС. Возможным путем стимулирования развития промышленности без нарушения международных обязательств может быть переход к Индустрии 4.0.

Важна ли промышленность для развития Украины?

Уровень развития промышленности можно оценивать, например, через ее вклад в ВВП. В 2017 г. перерабатывающая промышленность сформировала 23% ВВП, а другие ее отрасли (добывающая промышленность, электроэнергетика, производство и распределение газа и воды) составляли еще более 10% экономики. Доля перерабатывающей промышленности в ВВП превысила уровень 2012 г. (22%), но не достигла уровня 2007-го.

В целом роль промышленности в формировании ВВП является высокой по сравнению с рядом стран ЕС. В европейских странах доля перерабатывающей промышленности колебалась от 9–10% в Великобритании и Греции до 18–22% в Германии, Ирландии и странах Центральной Европы (Словении, Словакии, Польше, Чехии, Румынии, Венгрии). Важное уточнение: приведенная доля промышленности в ВВП (см. рис.) рассчитана с учетом налогов на производство и импорт, уплаченных промышленными предприятиями по данным таблицы "Затраты-выпуск". Чаще считают ее долю в валовой добавленной стоимости (ВДС, то есть в ВВП за вычетом налогов), потому что эти данные появляются на девять месяцев раньше. Поскольку на промышленность приходится 75% от общей суммы налогов на производство, учитывающихся в ВВП, ее доля в ВДС существенно ниже и, по нашему мнению, не полностью отображает вклад промышленности в экономику.

Впрочем, роль промышленности в Украине была меньшей, чем в Китае, Корее и некоторых других азиатских странах. К тому же ВВП в промышленности формируется преимущественно в низкотехнологических отраслях, как, например, пищевая промышленность и горно-металлургический комплекс. Машиностроение в Украине по вкладу в экономику отстает от большинства стран ЕС, а в абсолютном измерении сформированный в этой отрасли ВВП сравним с аналогом машиностроительной промышленности в такой небольшой стране, как Словения. Поэтому с учетом в целом значительной роли промышленности в национальной экономике, для приближения уровня жизни в Украине к нашим западным соседям и сохранения конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке необходимо существенно повысить производительность и качество промышленного производства.

Какая поддержка сейчас?

Пока в Украине господдержка промышленности является ограниченной. Часть соответствующих мер были введены еще в 1990-х и 2000-х годах. Например, до сих пор получают поддержку из бюджета государственные угледобывающие шахты. Также опосредованно бюджетная поддержка промышленности предоставляется путем возмещения 25% стоимости оборудования и вагонов украинского производства сельскохозяйственным производителям. Госбюджет на 2019 г. предусматривает свыше 2,5 млрд грн на поддержку государственных угольных шахт (средства на реструктуризацию угольной отрасли, ликвидацию шахт и горноспасательные мероприятия на шахтах) и 0,9 млрд — на возмещение стоимости сельскохозяйственной техники. Также сохранены налоговые льготы судостроительной и самолетостроительной промышленности (по уплате налога на прибыль предприятий, акцизов на горючее и НДС).

В последние несколько лет депутаты регулярно регистрируют законопроекты, призванные поддержать различные сектора экономики через налоговые льготы и преференции или прямые госсубсидии. Часть депутатских предложений были приняты. Верховная Рада повысила экспортную пошлину на металлолом для поддержки металлургической промышленности и ограничила экспорт древесной продукции для поддержки деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Другие меры поддержки включали рассрочку по уплате НДС на импорт производственного оборудования, что призвано содействовать развитию отечественной промышленности. Также правительство в пределах Стратегии регионального развития до 2020 г. приняло Программу регионального развития "Инновационная экономика и инвестиции" и за средства ЕС профинансировало

17 проектов регионального развития в этой сфере на общую сумму свыше 67 млн грн.

Какие существуют ограничения?

При формировании промышленной политики правительства необходимо учитывать существующие внутренние и внешние ограничения. Внутренние ограничения — это прежде всего ограниченные ресурсы государства. Решение о поддержке промышленности следует принимать с учетом больших потребностей в средствах на реформу образования, здравоохранения, правоохранительных органов и Вооруженных сил, на развитие инфраструктуры. В то время как налоговые льготы приводят к снижению бюджетных доходов, прямые субсидии оказывают непосредственное влияние на расходы бюджета.

Внешние факторы промышленной политики — это международные обязательства Украины. Например, в рамках Соглашения об ассоциации Украина обязалась ограничить госпомощь субъектам хозяйствования аналогично странам ЕС, а в рамках многостороннего Соглашения о государственных закупках в рамках ВТО участники обязались предоставлять равный доступ к ним компаниям других стран-участниц.

Поэтому государственная промышленная политика естественно должна сосредоточиваться на тех направлениях поддержки, которые требуют сравнительно небольших бюджетных расходов, и на проектах, где возможная отдача по вложенным средствам наибольшая (или есть полное либо частичное финансирование внешних доноров). При этом внедренные меры не должны искажать условия торговли и конкуренцию.

Меры, направленные на консервацию "старой" промышленности, как правило, не принесут достаточной отдачи, чтобы оправдать господдержку. Государственная политика не должна сохранять отставание промышленности, а вместо этого должна стимулировать повышение технологического уровня производства в Украине. В частности, это возможно благодаря поддержке внедрения Индустрии 4.0.

Что такое Индустрия 4.0?

История понятия "Индустрия 4.0" ведет свое начало с 2011 г. с промышленной ярмарки в Ганновере. Именно там впервые публично заговорили о более широком сочетании современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с промышленным производством и применили этот новый термин. Индустрия 4.0, подобно своей "предшественнице" (третьей промышленной революции), базируется на ИКТ. Поэтому ее иногда рассматривают только как следующий этап третьей промышленной революции, внедрение которой до сих пор продолжается во многих странах мира (в т.ч. в Украине). Но если Индустрия 3.0 предусматривала обычную компьютеризацию и автоматизацию, то среди важных элементов нового типа производства — кибер-физические системы, big data, искусственный интеллект, 3 D-печать и т.д. Даже больше, речь идет также об эволюции и самих моделей работы бизнеса. Именно поэтому можно говорить об изменении парадигмы в производстве и о новой промышленной революции.

Индустрия 4.0 постепенно может повысить производительность, гибкость и скорость производства, улучшить качество товаров именно за счет использования современных технологий. Это будет содействовать повышению конкурентоспособности производителей. Собственно, необходимость сохранения конкурентоспособности промышленности стимулировала немецкое правительство включить Индустрию 4.0 в Хай-тек стратегию 2020.

В более широком контексте применяется термин "четвертая промышленная революция" как новый этап развития общества и экономики. Индустрия 4.0 изменит традиционное понимание трудоустройства, обычные бизнес-модели. Изменения касаются не только технологий и производства, но и общества, культуры и ряда других сфер. Соответственно, успех может быть гарантирован тем странам, которые первыми смогут подготовиться к таким новым вызовам.

В течение последних нескольких лет четвертая промышленная революция является одной из горячих тем Всемирного экономического форума. Главной темой последней ежегодной встречи в Давосе (в январе 2019-го) стала "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". Фактически для Украины это резонное напоминание о том, что готовность к Индустрии 4.0 является важным аспектом безопасного будущего.

Каково место Индустрии 4.0 в промышленной политике ЕС?

Четвертая промышленная революция является новым вызовом для всех стран мира. Конечно, есть такие страны-первопроходцы, как Германия, где впервые прозвучал термин "Индустрия 4.0" и были разработаны планы развития нового уровня промышленности, хотя отдельные инициативы по развитию Индустрии 4.0 были начаты лишь в последние несколько лет. Большинство европейских стран, как и Украина, только начинают работать над развитием Индустрии 4.0. Но стартовая точка Украины отстает от Европы. По оценке Всемирного экономического форума, Украина еще не созрела для четвертой промышленной революции.

В ЕС переход к Индустрии 4.0 имеет особое значение в контексте планов реиндустриализации. Производственный сектор ЕС обеспечивает свыше 80% экспорта и 80% частных исследований и инноваций. Принимая во внимание уменьшение вклада промышленности в экономику, в 2012 г. Европейская комиссия поставила цель роста доли промышленного производства в ВВП до 20% в 2020 г. Такая задача довольно амбициозна, и ЕС пока мало приблизился к ее выполнению. Но потенциально Индустрия 4.0 может помочь приблизиться к установленным целям и выполнить их в будущем. Достичь этого можно благодаря росту производительности производства и повышению конкурентоспособности в странах (регионах) с дорогой рабочей силой.

В 2015 г. Еврокомиссия презентовала Стратегию единого цифрового рынка для Европы (A Digital Single Market Strategy for Europe), которая, в частности, должна стимулировать использование новых технологий и переход к Индустрии 4.0.

Отдельные страны ЕС запустили собственные программы развития Индустрии 4.0 (см. табл.). Проведенный анализ позволил сделать несколько наблюдений, важных в контексте дискуссии о планировании поддержки государства для ее развития в Украине:

— программы (меры) обычно включены в более широкие стратегические документы (в Германии, Франции и Венгрии развитие 4.0 — часть промышленной политики);

— фокус программ в основном не зависит от определенных секторов или сфер, хотя обычно главными бенефициарами являются компании с высоким технологическим уровнем производства;

— акцент на развитии сотрудничества между заинтересованными сторонами. Например, в Германии и Австрии были запущены платформы Индустрии 4.0, объединяющие органы государственной власти, научно-исследовательские учреждения и бизнес;

— инициативы предусматривают привлечение как государственных, так и частных источников финансирования.

Михаил Палинчак

Что у нас?

Индустрия 4.0 в планировании промышленной политики Украины

Сегодня в Украине отсутствуют действующие стратегические документы, которые бы определяли подходы к промышленной политике. В течение последних нескольких лет принятие промышленной стратегии постоянно оставалось (по крайней мере формально) среди основных задач правительства (в его ежегодных планах приоритетных действий в 2016–

2018 гг.). Но создание и принятие соответствующего документа фактически повисло в воздухе. В апреле 2018-го правительство обнародовало для обсуждения проект Стратегии развития промышленного комплекса Украины до 2025 г., но она до сих пор не принята. Более того, стратегия отсутствует в приоритетных планах правительства на 2019 г.

На первый взгляд, проект Стратегии развития промышленного комплекса предусматривал только несколько мер для поддержки развития Индустрии 4.0:

— аудит инфраструктуры;

— популяризация и продвижение технологий;

— внедрение международных стандартов в области промышленного производства;

— привлечение финансирования программы "Горизонт 2020";

— поддержку просветительских мер и разработку перечня новых профессий.

Проект Стратегии также определял ряд общих мер, являющихся ключевыми как для развития промышленности в целом, так и для Индустрии 4.0. Речь идет прежде всего о создании кластеров, стимулировании инноваций, смарт-специализации и т.п. Такой подход в целом отвечает ситуации во многих других странах, где развитие Индустрии 4.0 является дополнением к промышленной и инновационной политике. Однако в проекте отсутствуют меры по налаживанию диалога заинтересованных сторон, а также инструменты финансовой поддержки (льготы, кредиты и т.п.).

Необходимо обратить внимание на то, что в план правительства на 2019 г. включена разработка предложений по дальнейшему развитию Индустрии 4.0 (ответственные за выполнение Минэкономразвития и Министерство образования и науки). Поэтому, возможно, в будущем появятся новые проекты стратегических документов.

Другие стратегические документы

Только в виде проекта существует Стратегия инновационного развития Украины на период до 2030 г., представленная общественности для обсуждения осенью 2018-го. Инновации являются предпосылкой перехода к новому производству. Однако документ не содержит ни одного упоминания о четвертой промышленной революции, хотя и представлен на обсуждение позже промышленной стратегии. Это отражает недостаточность координации в стратегическом планировании.

В январе 2018 г. была утверждена Концепция развития цифровой экономики и общества Украины на 2018–2020 гг. Фактически это единственный действующий стратегический документ, определяющий меры для перехода к Индустрии 4.0. Несмотря на узкий фокус (на диджитализацию экономики), воплощение концепции важно для повышения готовности страны к четвертой промышленной революции. Отдельные меры поддержки инноваций (например, информирование о программах ЕС, активизация трансфера технологий и др.) включены также в Стратегию развития МСП. Таким образом, в действующих и запроектированных стратегических документах только спорадически присутствуют меры, которые могут способствовать развитию Индустрии 4.0.

Движение "Индустрия 4.0 в Украине"

На сегодняшний день миссию популяризации Индустрии 4.0 взяли на себя украинский бизнес и гражданское общество. В частности, Ассоциация предприятий промышленной автоматизации Украины (АППАУ) стала основателем национального движения "Индустрия 4.0 в Украине". Эксперты ассоциации и движения 4.0 (при поддержке координатора ОБСЕ в Украине) разработали проект национальной стратегии Индустрии 4.0, которая была направлена на рассмотрение в КМУ. Документ определяет главные направления стратегического развития: от создания инновационной системы и цифровизации ключевых секторов экономики до интернационализации бизнеса. Стратегия имеет отношение и лежит на пересечении промышленной и инновационной стратегий. По мнению представителей АППАУ, отдельные части разработанного документа могут быть включены в проекты промышленной и инновационной стратегий. Документ, в частности, предлагает проекты для институционализации 4.0 на государственном уровне, развития инновационной экосистемы, интернационализации.

Выводы и рекомендации

Для развития промышленности важно продолжать основные реформы и прилагать усилия по улучшению инвестиционного климата. Но это не препятствие для внедрения более точечных мер по развитию промышленности и внедрению индустрии 3.0/4.0:

— Первоочередной задачей является завершение работы над формулированием промышленной политики правительства. Это можно сделать путем принятия Стратегии развития промышленного комплекса или другого документа, который сформулирует позицию правительства по промышленной политике. Другие программные документы правительства (действующие и проекты) следует согласовать с этой концепцией государственной политики.

— Государственную промышленную политику необходимо сосредоточивать на улучшении правил игры не только промышленности, но и экономики в целом. Это традиционный набор реформ, таких как борьба с коррупцией, реформа судов, обновление образовательной системы, развитие финансового сектора, улучшение инвестиционного климата путем снижения регуляторной нагрузки на бизнес и внедрения прозрачных и равных правил игры.

— Основная инициатива должна исходить от промышленников, но при поддержке государства. Необходимо создать национальную и региональные платформы 4.0 по примеру стран ЕС, которые бы объединяли государственные учреждения, бизнес и ученых. Старт для этого уже дало национальное движение "Индустрия 4.0 в Украине".

— Учитывая ограниченность бюджетного финансирования, следует воздержаться от внедрения больших новых программ госпомощи промышленным предприятиям в виде налоговых льгот или прямых субсидий. Вместо этого незамедлительно нужно проанализировать эффект от уже существующих льгот и сделать выводы об их целесообразности. При существующем положительном эффекте государственной помощи на развитие отрасли помощь нужно предоставлять согласно следующим принципам: она должна поступать своевременно, на определенный период времени и адресно.

— Предоставленная государством помощь субъектам хозяйствования должна отвечать международным обязательствам: она не должна искажать конкуренцию и условия внешней торговли.

— Нужно работать над расширением источников финансирования для инновационных проектов в промышленности. Сегодня недостаточно используются существующие механизмы льготного финансирования (например в рамках программы "Горизонт-2020"), поэтому следует проанализировать возможные узкие места процесса.

— Необходимо поддерживать создание новых предприятий и технологическое обновление промышленных МСП. Это направление может быть перспективным для привлечения донорских и государственных средств, например, на проведение технологического аудита МСП и поддержку стартапов. Впрочем, конечная ответственность за повышение производительности своего производства возлагается на самих предпринимателей.

— Образование, наука и промышленная политика — развитие промышленности в целом и инноваций, в частности, требует тщательного пересмотра системы образования в Украине. Технические вузы должны стать неотъемлемым элементом инновационного сектора в стране с тесными связями с промышленными предприятиями. Большое значение приобретает реформа профессионально-технического образования, которое призвано готовить квалифицированные кадры для промышленных предприятий (тогда как сейчас существует значительный разрыв навыков, полученных выпускниками ПТУ и требуемых работодателями).

Статья подготовлена в рамках проекта "Общественная синергия" при содействии Евросоюза и Международного фонда "Відродження". Содержание этой колонки является исключительной ответственностью авторов и необязательно отражает точку зрения ЕС и МФ "Відродження".