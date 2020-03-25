Эффектно, но малоэффективно

В мире бушует пандемия коронавируса. А в Украине людям, пытающимся хоть как-то защититься от приставучего COVID-19, предлагают антисептик в комплекте из трех литровых бутылок общей стоимостью 2350 грн. Вот что по этому поводу сказал директор одного из отечественных спиртзаводов, входящего в ГП "Укрспирт": "Литр 100-процентного спирта стоит 184 грн (включая 126 грн акциза и НДС), а литр антисептика из этого спирта — 790 грн! УЖАС! И это в государстве, где 80 спиртзаводов. За неделю должны были бы пол-Европы "залить" этим спиртом, а не возить из Китая самолетами. Далеко пойдем…"

Закрыто на замок

Но вот очередной шаг правительства, сигнализирующий обывателю, что оно беспокоится о здоровье и жизни своих граждан. Представьте себе, ради них оно закрывает экспорт спирта, мол, с масками в свое время не получилось, так хоть в этом вопросе будем на коне. "Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт", — написал премьер Шмыгаль в своем телеграмм-канале 23 марта.

Поступок, конечно, эффектный. И его действительно не может не заметить обыватель. Но если немного углубиться в ситуацию, то окажется, что в данном конкретном случае эффективней (а не эффектней) было бы приложить все возможные усилия, чтобы максимально оперативно запустить дополнительные производственные мощности. Не секрет, что последних в стране в большом избытке. Ведь имеющийся в нашей стране производственный потенциал, рассчитанный на объемы потребления всего бывшего СССР (с его пьяной экономикой), может обеспечить не только ВСЕ без преувеличения внутренние потребности Украины в спирте, существенно выросшие в последние недели, но и очень выгодный его экспорт, исходя из резко взлетевших потребностей в мире.

Самое время расправить плечи спиртовой отрасли, зажатой в тесных рамках Украины, и дать дополнительный доход в иссякающий госбюджет. Вместо этого — запрет.

А ведь накануне, не ожидая запретного решения правительства, ГП "Укрспирт" само временно приостановило отгрузку спирта на экспорт. "Такое решение было принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19" — так записано в новости на сайте "Укрспирта", датированной 19 марта. Правда, эксперты сомневаются, что это решение было принято без внешнего воздействия на предприятие, для которого экспорт всегда был желанным приоритетом.

"Мы приняли государственническую позицию — в первую очередь побеспокоиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Недопустимым считаем ситуацию, когда бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его бы не было. Поэтому заботимся о потребностях нашей медицинской сферы", — официальная точка зрения и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна.

А еще, кроме приостановки отгрузки спирта на экспорт, "Укрспирт" на период с 20 марта до 30 июня 2020 года ввел упрощенный порядок приобретения спирта. Он действует в отношении покупателей (юридические лица и ФЛП), приобретающих не более 1000 литров спирта в квартал. Это также должно повлиять на доступность спирта на рынке.

А был ли экспорт?

Собирая материалы по теме, мы обратились к ряду экспертов и работников отрасли. Все они со скепсисом отозвались в отношении экспорта спирта из Украины. Мощности отрасли с такими громадными возможностями потому и простаивают, что с экспортом у нее, мягко говоря, не очень. И это с учетом того, что уже длительное время одной из приоритетных задач предприятия "Укрспирт" является развитие экспортного направления.

Даже официальные цифры экспорта особой весомостью не отличаются. Что такое 892 тыс. дал за весь 2019 год (775 тыс. за 2018 год) при задекларированном даже в презентационном видеоролике "Укрспирта" производстве 1 млн литров спирта в сутки?

И еще неизвестно, сколько из этого экспортного спирта действительно пересекло границу Украины. Ведь специалистам отрасли хорошо известно, как "экспортированный" спирт часто оказывается на внутреннем рынке Украины. В чем секрет таких трансформаций? Высокие налоги.

К стоимости спирта в 37 грн/л только акциз добавляет 126 грн на каждый литр. Зато при экспорте этого же спирта за границу налоги не так сильно кусаются. Вот и получается выгоднее "экспортировать" спирт, чтобы после реализовывать его в Украине…

Для справки: общая производственная мощность ГП "Укрспирт" — более 36 млн дал в год. Его роботу обеспечивает 41 производственная площадка. Заводы ГП "Укрспирт" также оснащены цехами по производству ликеро-водочных изделий.

Нет, мы отнюдь не лоббируем экспорт спирта в условиях пандемии. Однако очевидно, что ситуацию можно принципиально и довольно быстро исправить не запретом экспорта на целых два месяца (за это время наш спирт уже будет не нужен многим внешним контрагентам), а лишь наращиванием такого желанного производства. И, между прочим, в ГП "Укрспирт" это прекрасно понимают. Не зря же одновременно с приостановкой отгрузки спирта госпредприятие задекларировало запуск в работу четырех дополнительных заводов к десяти уже работающими.

"В целом в производственном плане на март была предусмотрена работа десяти заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода", — констатирует и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Работая над материалом, мы не получили подтверждения реальной работы (выпуска продукции) четырех вновь запущенных спиртзаводов. Не беда, функционирование на полную мощность даже действующих предприятий за несколько недель переломит ситуацию, насытив внутренний рынок. Тем более что, например, спирт для антисептиков не требует дополнительной очистки. Да и запущенные четыре предприятия рано или поздно подтянутся.

Для справки: продукция ГП "Укрспирт" известна на рынках Туркменистана, Грузии, Азербайджана, Турции, Австрии, Польши.

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Какой смысл в такой обстановке запрещать экспорт аж до июня (более двух месяцев), не очень понятно. Скорее, нужно немедленно и быстро восстанавливать внутренне производство и одновременно наращивать экспорт.

А еще нужно подумать над доступностью цен для потребителя, который и так не очень богат, внезапно оказавшись на карантине без привычных доходов. Не случайно "Укрспирт" указывает на громадные налоги и, похоже, всерьез рассчитывает на их снижение в настоящее время. Но вряд ли это хороший выход для государственной казны, которая тоже ведь сидит на карантине. Быть может, оптимальным решением этого вопроса в данной ситуации мог бы быть выкуп всего спирта, произведенного спиртзаводами, государством, являющимся собственником "Укрспирта".

Комментарий эксперта

Экс-руководитель производственного управления ГП "Укрспирт" Алексей СЕМЕНОВ:

— А разве у нас в последние годы был экспорт? Экспортировали разве что технический спирт. Насколько мне известно, "Укрспирт" сейчас запускает дополнительно несколько спиртзаводов. Этого вполне достаточно. И экспорт тут особого значения не имеет. Наши производственные мощности могли обеспечивать Советский Союз, а сейчас в основном они простаивают. Через два недели дефицита уже не будет. Только вот заниматься этим нужно было месяца два назад…

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