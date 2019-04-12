Эффект добавленной стоимости

Мы оказались в компании таких третьих стран, как Бразилия, США, Китай и Аргентина. Однако процентное соотношение Украины (4%) к остальным сельхозэкспортерам в ЕС заставляет задуматься о структуре нашего экспорта в Европейский Союз, так как согласно этому же отчету Украина стремительно выходит в лидеры по наращиванию сельхозимпорта из Евросоюза (+16%).

Не случайно в Специальной записке Всемирного банка по результатам международной торговли за 2018 г. отмечается неиспользованный нами огромный потенциал для увеличения экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Одним из приоритетов создания Европейского Союза были общие рынки и правила торговли, которые бы сделали прибыли и взаимные выгоды внутри этих рынков максимальными. Страны ЕС — образец для Украины, ведь даже в период стагнации их экономики стабильны, а уровень благосостояния их жителей — стабильно высокий. И структура как внутреннего производства, так и внешней торговли играет в этом ведущую роль.

Германия — самая мощная экономика Европы и четвертая по величине в мире. Свыше 66% немецкого экспорта направляется в другие европейские страны. Общий объем экспорта в 2018 г. составил 1,557 трлн долл., что соответствует примерно 19400 долл. на каждого жителя Германии (из расчета 80,5 млн жителей).

В приоритетах экспортных товаров с добавленной стоимостью Германии специализированное машинное оборудование Siemens, интегральные схемы и компьютеры, транспортные средства, электрооборудование. Медицинская оптика, приборы от Fresenius и препараты, фракции крови и сыворотки от Merck. Причем фармацевтика представляет наиболее быстрорастущую часть среди десяти ведущих экспортных категорий, увеличившись на 14,6% с 2017-го по 2018 г. За ними следуют химикаты от BASF и Bayer. Далее — космические и летательные аппараты. Но основной, ВВП-образующей, продукцией Германии остаются автомобили, автозапчасти и аксессуары от Volkswagen Group, Daimler, BMW Group.

Безусловно, сырье Германия тоже продает, в том числе и пшеницу, но что продает Германии Украина, кроме зерновых и курятины?

Аналогично Франция импортирует украинские яблоки, клубнику и подсолнечное масло. Но ее основные экспортные продукты — самолеты (концерн Airbus) и космические корабли (французское космическое агентство CNES лидирует в ЕС). И это самая быстрорастущая категория экспорта Франции в период с 2017-го по 2018 г. Хотя рост показывают и автомобили (продукция концернов Peugeot и Renault), и медикаменты, и косметическая продукция (L'Oreal Group). С меньшими показателями, но также в группу лидеров французского экспорта входят электрооборудование Schneider Electric и международный бренд одежды и аксессуаров HermПs International.

В пятерку сырьевого экспорта Франции входит пшеница с долей мирового рынка 9,3%. Французская кукуруза (продажей которой во Францию гордится Украина) составляет 5,7% доли на мировом рынке. Потом эта кукуруза возвращается в Украину в консервах от компании Bonduelle.

В Бельгии топовые экспортные товары — лекарства, медикаменты, алмазы и кофе. В Швейцарии — автомобили и грузовики, телекоммуникационное и электронное оборудование. Мы продаем шведам преимущественно яблоки.

В лидерах поставок углеводородов в ЕС остается Норвегия. Нефтепродукты составляют 52,6% всего экспорта страны, включая очищенную нефть (прирост — 3,6%). Страна занимает десятое место в мировом рейтинге поставок сырой нефти с долей в 3,3% на мировом рынке, которая стоит 678 млрд долл. в год. Притом, что нефть — второй экспортный продукт в мире. Экспорт норвежского нефтяного газа держится на уровне 23%. Ну и конечно рыба и рыбное филе из Норвегии составляют главные поставки морепродуктов в ЕС — 35% мирового рынка.

Однако есть у "сырьевой" Норвегии и товары с добавленной стоимостью. Это пассажирские и грузовые суда Yara International и Kongsberg Gruppen — мировых лидеров в производстве полностью автономных судов с контейнерами.

Италия и Испания конкурируют между собой не только в поставках сырьевых цитрусовых, оливкового масла и помидоров, но и на рынках готовой одежды и обуви, сантехники, автомобилей. Например, в Италии товары с высокой добавленной стоимостью составляют свыше 30% ее ВВП. Испанские SEAT и Santana Motor сражаются за среднего европейского потребителя наравне с итальянскими Alfa Romeo Fiat и Ferrari. Последняя показала сильный рост с 2017 г. по декабрь 2018-го благодаря увеличению общей стоимости активов на 30,4%. В эти две страны Украина поставляет традиционно подсолнечное масло, зерно, клубнику и кукурузу.

В Словакию, Венгрию, Румынию, Чехию мы отправляем шоколад, яблоки, курятину и клубнику. В Польшу — еще и зерновые с подсолнечным маслом.

В то же время Польша, которая так же, как и Украина, активно продает на рынки ЕС пшеницу и свинину, кроме этого, еще поставляет круизные лайнеры, грузовые корабли, баржи, тракторы, фармацевтику, косметику, парфюмерию, удобрения, автозапчасти, автомобильные покрышки, готовые продукты питания, одежду и обувь.

Даже условно экономически слабая Румыния экспортирует металлообрабатывающие станки, электротехнические изделия, оборудование для нефтяной отрасли. Деревообрабатывающая промышленность выпускает паркет, фанеру, древесину, мебель, сборные дома. Легкая промышленность — обувь, трикотаж, ковры. Пищевая промышленность — вина, соль, консервы, сыры, мясные изделия. А оптическая и медицинская аппаратура — самые быстрорастущие направления среди экспортных товаров с высокой добавленной стоимостью Румынии за последние два года.

Экспортируемые товары и услуги Венгрии составляют 94,1% от общего объема производства в ее ВВП. Наиболее ценными экспортными продуктами являются автомобили, двигатели, автозапчасти, аксессуары, лекарственные смеси в дозировке, упакованные медикаменты, мобильные телефоны, компьютеры, интегральные схемы. Наиболее быстрорастущей продукцией с высокой добавленной стоимостью стали фармацевтика (рост на 15,7%) и органические химические вещества (38,6%).

В Словакии, к сожалению, рост экспорта транспортных средств замедлился. Но автомобили и автозапчасти (26,4% от общего объема экспорта) продолжают входить в топ экспортных товаров высокой степени переработки. К ним же относятся машинное и радиооборудование, включая компьютеры (12,1%), изделия из пластмассы (3,1%), резина, каучук (2,9%), изделия из железа и стали (2,3%), мебель и сборные дома (2%). Казалось бы, немного, но одновременно это 80,5% от общей стоимости словацкого мирового экспорта. И 91,1% словацкого экспорта в ЕС.

Конкурирует со Словакией Чехия. К ее экспортным товарам с высокой добавленной стоимостью относятся автомобили (20,3% от общего объема экспорта), машинное оборудование, включая компьютеры (19,9%), электрические машины, оборудование (18%), изделия из железа или стали (3,7%), пластмассы, изделия из пластмассы (3,5%), мебель, постельные принадлежности, освещение, вывески, сборные дома (2,8%), оптические, технические, медицинские приборы (2,1%). И, помимо экспортной "классики", чешские разработчики сегодня продвигают на рынки программное обеспечение, компьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. В Брно есть своя кремниевая долина. Лидерами в этой сфере стали такие чешские производители, как Avast Software, Sonet, AVG Technologies.

Пока удивить своей продукцией мы этих соседей сможем едва ли. Украинский экспорт сконцентрирован в металлах и зерновых, а доля экспорта, интегрированного в глобальные цепочки создания добавленной стоимости (GVC), остается низкой. Это 5,7% в Украине по сравнению с 27% в Польше, 38% в Румынии, 38% в Турции.

В аналитике Всемирного банка отмечается, что не рост сырьевых поставок, а увеличение экспорта с более высокой добавленной стоимостью и создание глобальных цепочек с добавленной стоимостью — главная возможность для Украины использовать свой особый доступ на рынок ЕС. Как пример приводится экспорт автомобильных комплектов проводов зажигания, произведенных в Украине, который вырос с 21 млн долл. в 2000 г. до 1,217 млрд долл. в 2017-м и стал одной из самых быстрорастущих категорий экспортных товаров в последние годы. Увы, других примеров успешного экспорта украинских экспортных товаров с высокой добавленной стоимостью в аналитике Всемирного банка не нашлось.