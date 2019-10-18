Цифровая экономика: как тебе служится?

Сейчас в мире происходит новая промышленная революция — развитие цифровой экономики (ЦЭ), являющейся императивом современного глобализованного мира. Страны, которые этого не понимают и ничего не делают в этом направлении, останутся на обочине мирового экономического развития.

Цифровая экономика обеспечивает конкурентные преимущества инновационного развития экономических систем разных уровней. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и искусственный интеллект стали двигателями социально-экономического роста и формирования нового качества жизни.

Бостонская консалтинговая группа (The Boston Consulting Group) прогнозирует, что объем цифровой экономики к 2035 г. может достичь 16 трлн долл. Львиная доля этой стоимости производится в крупнейших экономиках мира: 35% — в США, 13 — в Китае, 8 — в Японии и около 25% — в европейском экономическом пространстве. Глобальная цифровая экономика быстро растет и постоянно развивается. Она росла в 2,5 раза быстрее, чем глобальный ВВП за последние 15 лет, и почти вдвое — с 2000 г.

Однако цифровые дивиденды получают лишь страны, способные создать прочный аналоговый фундамент: нормативно-правовую базу (динамичную деловую среду, позволяющую компаниям в полной мере использовать цифровые технологии для конкуренции и инноваций); весомый человеческий капитал (использование возможностей, появляющихся в цифровом мире); специальные институты электронного управления.

Основные тенденции развития цифровой экономики в мире и Украине представлены в совместном Докладе Huawei Technologies Co и Oxford Economics Ltd, посвященном проблемам измерения настоящего влияния ЦЭ. Было смоделировано влияние технологических инвестиций на ВВП на протяжении трех десятилетий. Установлено, что полное влияние на экономику было намного больше того, которое можно было ожидать от прямых прибылей инвесторов. Это дополнительное влияние обусловлено цифровым перенесением: каждый вложенный в цифровые технологии доллар за последние три десятилетия добавил в среднем 20 долл. к ВВП. Цифровые технологии ускоряют передачу знаний, инноваций в бизнесе и улучшают производительность в каждой компании, между цепочками поставок и между отраслями, что крайне важно для достижения экономического роста и устойчивого развития. Стоимость, которую генерируют компании, зависит от принадлежащих им цифровых активов, а не от суммы затрат на нее.

Цифровая экономика намного более зрелая в развитых странах: среди 50 оцененных цифровая экономика колеблется в пределах от 10 до 35% ВВП в развитых странах и от 2 до 19% ВВП — в развивающихся. Этот разрыв отображает прогресс, достигнутый в развитых странах в накоплении цифровых активов, принятии цифровых услуг, а также возможности любой компании использовать цифровые технологии.

Цифровые активы сектора услуг в сфере ИКТ, финансирования и производства технологий составляют соответственно 21,5; 15 и 13,5%. Но даже традиционные сектора экономики накопили большие запасы цифровых активов: они составляют свыше 5% валовой добавленной стоимости сектора. Можно ожидать, что ЦЭ составит около 24,3% мирового ВВП к 2025 г.

Для сравнения: по оценкам отечественных специалистов, удельный вес ЦЭ в Украине составляет 3–4%, а к 2025 г. может удвоиться. Такие оценки свидетельствуют, что по удельному весу ЦЭ в ВВП Украина значительно отстает от ведущих стран мира.

Важным в ЦЭ являются системы индикаторов различных аспектов развития информационного общества — глобальные индексы (рейтинги), составляемые признанными международными институтами.

Индекс цифровой эволюции (Digital Evolution Index, DEI) отражает прогресс в развитии ЦЭ, а также уровень интеграции глобальной сети в жизнь людей. Страны разделены на четыре группы — "лидеры", "перспективные", "с замедляющимся темпом роста" и "проблемные". Украина не вошла ни в один круг оцениваемых.

Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) — это индикатор, характеризующий уровень развития ИКТ в 139 странах мира. Этот показатель для Украины определяется такими позициями: 2013 г. — 73-е место из 144 стран; 2014 г. — 81-е из 148; 2015 г. — 71-е среди 143; 2016 г. — 64-е место среди 139 стран.

По данным Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index), в 2018 г. Украина заняла в рейтинге самое высокое за последние семь лет 43-е место, улучшив его с предыдущего года на семь позиций, что обусловлено высоким коэффициентом инновационной эффективности — соотношением полученного результата и инновационных ресурсов.

Рейтинг мировой цифровой конкурентоспособности IMD (WDC) помогает анализировать и оценивать способность стран к принятию и исследованию цифровых технологий, приводящих к трансформации в правительственной практике и обществе в целом.

Положителен уже сам факт включения Украины в круг 63 стран, для которых проводится оценивание конкурентоспособности цифровой среды. По общему рейтингу Украина находится в замыкающей группе — 58-е место в 2018 г. При этом по фактору "знания" Украина занимает 39-е место (этому способствовала довольно высокая 22-я позиция по субфактору "обучение и образование"), тогда как по факторам "технологии" и "готовность к будущему" — только 61-е.

Слабыми сторонами Украины являются: защита прав на интеллектуальную собственность (61-я позиция), банковские и финансовые услуги (61-я), высокие инвестиционные риски (62-я), количество абонентов мобильной широкополосной связи (62-я), кибербезопасность (61-я), программное пиратство (60-я), финансирование технологического развития (60-я позиция). Сильными сторонами являются: инвестиции в телекоммуникации, запуск бизнеса, скорость интернет-подключений, e-демократия, использование больших данных и качество обучения.

Выполненный анализ составляющих основных глобальных индексов развития отдельных стран мира в сфере цифровизации свидетельствует о неоднозначности оценивания конкурентоспособности Украины в цифровой среде.

Наряду с расслоением стран по уровню развития ЦЭ происходит концентрация цифровых активов интеллектуальной собственности (ИС) в многонациональных компаниях. Крупные компании расширили свои возможности для получения ренты нематериальных активов, что отображается в усилении защиты прав ИС, а также в использовании национальных норм и положений с целью перемещения прибыли и оптимизации налогов. С этим связано и увеличение доходов от монополии на использование прав ИС, а также сокращение затрат на налогообложение.

За последние годы зафиксирован ощутимый прогресс по многим направлениям цифрового развития, в том числе в сфере охраны и индикации ИС. В частности, наблюдается как усиление защиты личных неимущественных прав создателей интеллектуальных ценностей, так и дальнейшая коммерциализация имущественных прав.

Успешное формирование ЦЭ обеспечивается наличием и эффективностью таких компонент: нормативно-правовой базы, которая бы способствовала развитию конкурентной рыночной среды, позволяла компаниям в полной мере использовать цифровые технологии в инновационных процессах; развитой системы распространения знаний и навыков, необходимых работникам, бизнесменам, государственным служащим и др., для использования возможностей цифровых технологий.

Но несмотря на это, высокая концентрация прав ИС в знаниях, выступающих двигателем цифровой революции, может стать причиной острейшего неравенства как на национальном, так и на международном уровнях.

Для сдерживания этой угрозы на национальном уровне все страны нуждаются в соответствующей системе государственного регулирования, не позволяющей нескольким компаниям и физическим лицам присваивать себе большую часть выгод. Кроме того, правительства должны помогать не только в финансировании новых технологий. Они могли бы участвовать в коммерциализации новых успешных технологий, создавая профессионально-управляемые венчурные фонды, которые бы участвовали в капитале широкого спектра компаний, занимающихся новыми технологиями. Это позволило бы на более широкой основе распределять блага, создаваемые в условиях быстрого роста производительности труда благодаря замене человеческого труда новыми технологиями.

Требуют внимания и другие направления правового регулирования, которые нужно проработать для устранения рисков и создания условий развития цифровой экономики. Речь идет об особенностях регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде, в том числе в части их защиты, а также о дополнительных механизмах капитализации указанных результатов. Ведь повышенные риски неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности значительно снижают уровень доверия к цифровой экономике и тормозят ее развитие. Необходимо обеспечить здоровый баланс между защитой авторского права и приоритетными направлениями государственной политики в сферах образования, исследований, инноваций и т.п.

Существует несколько факторов, несущих потенциальные угрозы цифровой трансформации и требующих разработки инструментов предотвращения потерь. Во-первых, это отток мозгов, сопровождаемый уменьшением компетенций и обесценением традиционных активов, которые не прошли цифровизацию. Во-вторых, снижение конкурентоспособности традиционных органов управления и хозяйствующих субъектов в условиях цифровизации бизнес-процессов и формирования экономики данных. В-третьих, это доминирование глобальных цифровых платформ и игроков, диктующих свои правила и создающих дополнительные разрывы между вовлеченными и невовлеченными странами и субъектами.

При создании новых знаний компании оказываются перед выбором. С одной стороны, они хотят сохранить свои инновации в тайне, чтобы получить преимущество над конкурентами. С другой — компании хотят получить права ИС на свои инновации, но им приходится раскрывать информацию о таких инновациях. Компании-лидеры в создании нематериальных активов осознают, что утечка знаний является неизбежным риском в связанных цепочках создания стоимости, особенно если они передают знания компаниям-партнерам, которые в будущем могут стать конкурентами. Поэтому они иногда ограничивают передачу знаний и передают лишь старые технологии, утечка которых не может вызвать немедленного появления конкурентной угрозы.

Иногда компании-лидеры открыто делятся своими интеллектуальными активами или лицензируют их, отчасти чтобы способствовать применению новых технологий, а отчасти чтобы получить доступ к технологиям, принадлежащим другим компаниям. Второе соображение особенно актуально для так называемых сложных технологий, то есть технологий, состоящих из множества запатентованных изобретений, патенты на которые принадлежат разным субъектам. К категории сложных технологий относятся большинство ИКТ, патентование которых росло самыми быстрыми темпами на протяжении последних трех десятилетий. С помощью перекрестного лицензирования компании обеспечивают доступ к технологиям, необходимым для коммерциализации своих инноваций.

В производстве товаров вклад нематериального капитала в формирование добавленной стоимости выше, чем вклад материального капитала.

Интересной особенностью развития промышленной собственности и роли цифровой экономики является то, что в 2017–2018 гг. список ведущих заявителей на получение патентов по международной процедуре РСТ возглавляли телекоммуникационные компании. Заявки шести из десяти ведущих заявителей — Ericsson, Huawei Technologies, LG Electronics, Qualcomm Incorporated, Samsung Electronics, ZTE Corporation — касались в основном сферы цифровой связи и компьютерных технологий. Так, компания Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) более 76% всех заявок подала в области цифровой связи.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в 2018 г. наибольшее количество опубликованных заявок по процедуре РСТ относилось к сфере цифровой связи (20271 заявка), компьютерной техники (19152), электрических машин (16577) и медицинской техники (15826). На долю этих четырех ведущих сфер техники приходилась почти треть всех опубликованных в 2018 г. заявок РСТ (30,4%).

Следует отметить, что Украина по показателю подачи заявок на изобретение по международной процедуре занимает 40-е место, при этом отставание от страны-лидера (США) составляет около 360 раз, а общее количество соответствующих подач за последние годы не превышало 160. И в целом приоритеты патентования в Украине не отвечают общемировым тенденциям, где патенты касаются в основном информационных технологий, то есть пятого технологического уклада, а в Украине до 85% патентов относятся к третьему и четвертому технологическим укладам.

В Украине ответственные ведомства не публикуют данные о распределении количества поданных заявок по процедуре РСТ, поэтому сравнить общемировые тенденции и тенденции патентования по классам в нашей стране невозможно.

Распределение общего количества поданных в Украине заявок на изобретения (резидентами и нерезидентами) по основным техническим направлениям свидетельствует, что почти 1% классифицированных заявок относится к направлению "Лекарственные препараты", 6,4 — "Другие специальные машины", 5,35 — "Органическая тонкая химия", 4,9% — "Химическое сырье".

Приоритетными направлениями патентования иностранных заявителей в Украине в 2018 г. были "Лекарственные препараты" (18,4% заявок), "Биотехнология" (11,6), "Органическая тонкая химия" (9,9), "Химическое сырье" (8,0%).

Приведенные данные свидетельствуют, что национальные и иностранные заявители оставляют без внимания патентование в Украине изобретений, связанных с цифровой экономикой (удельный вес раздела электротехника, который может быть отнесен к ЦЭ, в 2018 г. составлял всего 5,4%).

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Концепция ЦЭ продолжает развиваться, выходит за рамки электронной торговли и включает в себя ведение бизнеса, поддержку коммуникаций и предоставление услуг во всех областях, включая транспорт, финансовые услуги, производство, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, розничную торговлю, средства массовой информации и индустрию развлечений.

Высокая концентрация прав ИС в знаниях, выступающих двигателем цифровой революции, служит причиной острейшего неравенства на национальном и международном уровнях. Внедрение новейших технологий, качество интернет-инфраструктуры, институциональное развитие и инновационный климат — это направления, которые должны определять развитие цифровой экономики в Украине. Ключевой стратегией должны стать цифровизация страны, формирование внутреннего рынка ИКТ, включение в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Цифровая экономика в мире стремительно развивается, и у Украины еще есть возможности для включения в это развитие.