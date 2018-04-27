Блокчейн и криптовалюты: возможности для украинской экономики

Безусловно, блокчейн — это одна из технологий будущего, наравне с искусственным интеллектом, роботизацией и кибербезопасностью. Украине как государству следует развивать эти технологии, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Развитие новых технологий — это будущее и основа стратегического планирования развития экономики. Часть украинцев на индивидуальном уровне, на уровне компаний и проектов уже развивают эти технологии или пользуются ими, но, несомненно, их использование и развитие на уровне государства будут еще более полезными. Тем более что Украина уже входит в топ-15 стран, имеющих наибольший потенциал для развития блокчейна, по данным исследователя Дона Тапскота, представившего "карту блокчейна" на Давосском форуме. Действительно, развитие этой технологии — шанс для Украины, которым стоит воспользоваться.

Киев уже занимает ведущее место среди мировых столиц блокчейна и криптовалют. Почти каждый день проходят конференции, встречи, лекции на тему блокчейна, трейдинга, майнинга, экономических и юридических аспектов развития этих технологий. Их уже используют такие, казалось бы, далекие от ІТ сферы, как мода и искусство. Как отдельный бизнес, подрастает направление организации мероприятий, популяризирующих эти технологии. Опосредованно увеличение количества блокчейн-разработчиков, программистов и других ІТ-специалистов не только в столице, но и в Украине в целом способствует росту других сфер и отраслей, которые могут использовать современные технологии в своей деятельности. Сейчас, кроме традиционного аутсорсинга (когда украинские специалисты работают для проектов на других рынках), растет число заказов от украинских производителей, желающих приобщиться к ведущим технологиям.

Например, украинский стартап-проект по кибербезопасности REMME собрал свыше 20 млн долл. инвестиций. Это положительный пример для других отечественных компаний, ведь команде REMME, как и некоторым другим украинским проектам, удалось самостоятельно, без постороннего инвестора, совершить эволюционный скачок. К сожалению, не все стартапы и проекты на это способны. И здесь государство могло бы способствовать их развитию, например, предоставляя микрокредиты предпринимателям с перспективными идеями. Поскольку речь идет об "интеллектуальном" производстве, объем необходимых для его развития средств существенно ниже, чем у промышленных предприятий. Небольшие беспроцентные кредиты размером в 200 тыс. грн могли бы позволить предпринимателям сконцентрироваться на развитии своих проектов и в дальнейшем находить большие инвестиции. Не надо бояться того, что большинство проектов не достигнет успеха, даже если один из десяти станет коммерчески успешным, его прибыли и общий эффект для экономики перекроют другие затраты.

Впрочем, государство может помочь, даже если решит не инвестировать в развитие новых технологий. Для этого ему нужно как минимум не мешать развитию украинских крипто-стартапов, особенно на начальной стадии, и содействовать хотя бы в подготовке квалифицированных кадров. Государственные учебные заведения уже должны были бы адаптировать свои учебные программы под "индустрии будущего". И речь идет не только о программистах. Юристов, экономистов и специалистов по международным отношениям всегда больше, чем соответствующих вакансий на рынке, но, как ни странно, спрос на юристов, разбирающихся в криптовалютах и блокчейне, сейчас превышает предложение в разы. Кроме того, появляются новые виды специализации — блокчейн пиар-менеджер, лоббист технологических компаний, крипто-журналист. И если, например, для некоторых из них требуются серьезные знания и опыт, то отдельным специальностям, в частности, комьюнити-менеджменту, баунти-менеджменту, контент-менеджменту, научиться несложно. Ими вполне могут овладеть люди, которые ищут работу в центрах занятости, и занять ниши, в которых сейчас кадров не хватает.

Большинство скептически настроено относительно ІСО (Initial Coin Offering, первичное размещение монет) — это новейшее "IPO" с тем отличием, что ІСО позволяет привлекать средства небольшим компаниям, тратя на это значительно меньшие по сравнению с IPO ресурсы. Компании, проводя ІСО (или, как сейчас чаще говорят, токенов), фактически продают акции компании, это те же инвестиции, которые мы так настойчиво ищем. И это направление, вопреки всему скепсису, тоже следует развивать и регулировать. И если говорить о регуляции ІСО, то надо в первую очередь думать не о налогообложении, а о том, чтобы сделать токен акцией в юридической плоскости. Или, по меньшей мере, определенный вид токена при условии, что технически и экономически компания-эмитент отвечает всем требованиям. Затем следует упростить регистрацию компаний в Украине, конвертацию гривни в криптовалюты и токены, создать минимальную юридическую базу, которая бы позволила компаниям и проектам со всего мира выбирать для себя украинскую юрисдикцию, собирать легально средства на свои счета, легко конвертировать собранные средства в гривни и доллары, осуществлять платежи в криптовалютах. Как это сделать, это сугубо технический вопрос, и уже можно воспользоваться опытом Японии, Швейцарии, Сингапура.

Вопрос государственного вмешательства всегда философский, потому что когда его нет — это плохо, а когда его слишком много — еще хуже. Но коль уж государство принимает участие в экономической жизни, оно должно занимать технологическую позицию. Нужно поддерживать инновационность и дух предпринимательства, а не желание дорваться до бюджета и обогатиться на государственных деньгах. Будущее за блокчейном и криптовалютами — при государственной поддержке или без нее, разница только в том, что в первом случае это будет быстрее и производительнее.