Олег Шаров: "Мы просим тех, кто хочет получить высшее образование, приоритетно изучать математику и физику"

Не успела улечься пыль от вступительной кампании-2018, промелькнувшей быстрым болидом, как уже началась подготовка к вступлению-2019.

Министерство образования и науки обнародовало для общественного обсуждения проект Условий приема в учреждения высшего образования на 2019 г. Это своеобразная конституция вступительной кампании. Руководствуясь ею, каждый университет составит свои Правила поступления.

После того как общественность обсудит предложения рабочей группы, которая работала при Министерстве образования, проект Условий приема пройдет окончательное согласование (в частности и Союзом ректоров), а потом будет утвержден приказом МОН.

Судя по всему, слишком уж революционных новаций не предвидится. Однако есть интересные нововведения. О них ZN.UA расспрашивало генерального директора директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олега Шарова.

— Олег Игоревич, до того как началась работа над Условиями приема в учреждения высшего образования на 2019-й год, МОН обращалось ко всем желающим присылать предложения. Много ли было предложений?

— Честно говоря, ожидали больше, но вступительная кампания-2018 прошла спокойно, без сбоев и организационных коллизий. На трудности успевали оперативно реагировать и преодолевать их силами директората высшего образования и образования взрослых, департамента высшего образования Министерства образования и науки, работников ГП "Інфоресурс".

— Кто входит в группу, работавшую над текстом правил будущей вступительной кампании, который выставили сейчас для публичного обсуждения?

—На этом этапе работали четыре сотрудника министерства, и к тому же мы постоянно находимся в электронном общении с группой более десяти экспертов из разных учебных заведений, органов власти и неправительственных организаций, которым посылаем все материалы и все отрабатываем в общем файле. Это позволило подготовить первый вариант проекта Условий приема в 2019 году еще в каникулярный период. Теперь после общественного обсуждения мы получим довольно много предложений, и тогда уже приказом министра будет создана большая рабочая группа при участии представителей Союза ректоров для отработки окончательного варианта Условий приема. В начале октября этот вопрос также планирует обсудить комитет по науке и образованию Верховной Рады Украины.

— То есть до утверждения еще могут быть изменения?

Конечно. Сейчас предложения Министерства образования и науки Украины на общественном обсуждении.

— Давайте обсудим некоторые положения будущих Условий поступления. Понятно, что это не лично ваша позиция, а консолидированная позиция рабочей группы, но хотелось бы понять аргументацию некоторых идей. Например, на некоторые специальности можно будет поступить, лишь получив не менее 150 баллов за ВНО. В прошлом году это требование распространялось только на тех, кто поступал на медицину, стоматологию и педиатрию. В будущую вступительную кампанию эту идею Минздрава решили подхватить еще несколько министерств. Теперь требование "по 150" распространится на "специальности с особенно высоким уровнем общественной ответственности".

— Да, по предложению Министерства здравоохранения такая норма будет распространяться и на специальность 226 "Фармация, промышленная фармация". Также Министерство юстиции предложило (это весьма активные участники наших обсуждений) ввести порог в 150 баллов при поступлении на специальности 081 "Право" и 293 "Международное право", а затем и все специальности отрасли 29 "Международные отношения" и 28 "Публичное управление и администрирование". Требование получить не менее 150 баллов на ВНО предполагается распространить лишь на первый и второй конкурсные предметы. Почему не на все три предмета, по которым надо представить сертификаты ВНО при поступлении? Не надо спешить, система должна заработать и продемонстрировать, что это дает эффект. Что касается медицинских специальностей, то Минздрав результатами 2018 года удовлетворен. Но надо понимать, что требование 150 баллов можно ставить лишь на специальности, где стабильно высокий конкурс и спрос поступающих. На неконъюнктурных специальностях это не сработает.

— Я как раз хотела спросить, почему требование "не менее 150 баллов по ВНО" не распространили на будущих учителей. Отрасль "среднее образование" — это неконъюнктурные специальности.

—Требование 150 баллов нужно не на все специальности. Например, оно не является необходимостью при поступлении на специальности, где готовят специалистов по профессиям, которые регулируются рынком. Поэтому, например, нет необходимости вводить такой барьер для поступления на экономические специальности, но это необходимо для врачей. Качество образования экономиста — это проблема профессионала и его работодателя, а качественная подготовка врача — это уже проблема пациента и общества в целом, там социальная ответственность государства совершенно другая.

— Но учителя — это тоже профессия общественно ответственная. Отбор будущих педагогов должен был бы быть более жестким.

—С учителями ситуация у нас пока что более сложная. Хотя меня больше удивляют пессимистические заявления, что у нас никто не хочет идти в учителя. На некоторых учительских специальностях были сумасшедшие конкурсы и проходные баллы. Например, проходной балл на английский язык был 170 и выше, украинский язык и литературу — в среднем 160, историю — 170, биологию — 153 балла. Как видите, там все отнюдь не плохо. Проблемы во время набора студентов были на четырех специализациях: математика, химия, немного меньше — информатика, и совсем сложно — физика. Университеты просто не могут выполнить государственный заказ на подготовку учителей по физике из-за нехватки желающих учиться. В прошлую вступительную кампанию было заполнено менее половины выделенных государством бюджетных мест.

— То есть все, кто хотел поступить и подавал документы, прошли на бюджет, и еще остались свободные места?

—Да. Проходной балл 105 у будущего учителя физики означает, что с более низкими баллами просто никого не было. Те, кто сдал ВНО на 100 баллов ровно (это минимум, необходимый для поступления), на физику документов не подавали, а отдали предпочтение более простой, на их взгляд, гуманитарной или экономической специальности. Рассчитывая, конечно, только на контракт.

— Почему условия поступления привязаны именно к цифре 150 баллов? В интервью нашей газете директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий говорил, что этого делать не следует, поскольку баллы за ВНО — это рейтинговая оценка. Лучше не привязываться к конкретной сумме баллов, а брать, например, 20 процентов самых лучших абитуриентов, которые получат право поступать на определенные специальности. (См. Вадим Карандий: "Нельзя маковое зернышко измерить линейкой с сантиметровым делением", ZN.UA от 23 июня 2018 г.).

—По большому счету, порог в 150 баллов — это лишь предохранитель. Но его легко понять всем. Если брать, например, 20 процентов лучших, то это будет по одному предмету 172 балла, по другому — 163 и так далее. И как вы будете объяснять обществу эту разницу?

— Можно так и сказать обществу: берем на общественно важные специальности 20 процентов лучших абитуриентов.

—И сразу отвечать на настоятельные вопросы: почему не 15 и почему не 25 процентов? Система со 150 баллами более простая. Я не хочу сказать, что она совершенная, в дальнейшем найдется лучше, но потребуется объяснять ее людям.

— В следующую вступительную кампанию те, кто будет поступать на медицинские и педагогические специальности и согласится отработать не менее трех лет в селе, получат право на первоочередное зачисление. Это печальная практика, о которой давно говорили: неужели село не заслуживает хороших специалистов? Если бы подняли зарплату, дали хорошее жилье, оплатили проезд и тому подобное, возможно и не было бы необходимости в таких мерах.

—Сельским учителям очень неплохо повысили зарплату, создали условия для работы, открыли опорные школы, внедряется программа по развитию семейной медицины в сельской местности. Норма, о которой вы спрашиваете, введена в Условия приема на основании закона, принятого Верховной Радой Украины. Парламент принимает много законов, направленных на улучшение функционирования социальной сферы в сельской местности. И это один из них. Будем надеяться, что он будет работать.

— Как для этих льготников будут выделяться бюджетные места — их будут отщипывать от общего объема мест, которые государство выделило каждому вузу?

—Да. Но если дополнительные места дадут областные рады в формате регионального заказа, то это будет просто замечательно.

— Однако местные власти и так дают места на региональный заказ.

— Они дают мало бюджетных мест для университетов, очень неравномерно по регионам, а некоторые регионы вообще ничего не дают. Вот, скажем, ректоры Одесского региона постоянно жалуются, что им не хватает государственного заказа, и рассказывают о больших потребностях при противоречивых результатах ВНО в местных школах, но при этом областная рада не дает на университеты ни одного места для регионального заказа — пусть государство заботится. А ведь децентрализация —это когда местное самоуправление заботится о подготовке специалистов для своего региона. Сегодня правительство передало немалые деньги на места, и самоуправление определяет свои приоритеты их использования. К сожалению, образование не всегда среди этих приоритетов.

— В будущую вступительную кампанию остаются коэффициенты (сельский, отраслевой, региональный), которые искусственно немного повышают конкурсный балл некоторых категорий поступающих. Хотя эту идею часто и критиковали: дескать, поступать надо исключительно по знаниям.

—У нас часто думают, что коэффициенты все решают. Коэффициент — это корректирующее средство. Если поступающий сильный, то он должен получить бюджетное место независимо от того, есть у него коэффициент или нет. Если поступающий слабый, он не должен получить бюджетное место независимо от коэффициентов. Но если абитуриент очутился в полупроходной "серой" зоне, коэффициенты могут его подтянуть на бюджетное место.

Особенно много можно услышать о сельском коэффициенте. В связи с этим позволю себе некоторую статистику. Около 40 процентов выпускников школ, подававших документы на поступление, получили рекомендации на бюджетные места по адресному размещению (еще часть поступающих получили рекомендации для поступления в милитарные, правоохранительные вузы, на младшего специалиста, который не входит в адресное размещение). Среди поступающих с сельским коэффициентом получили рекомендации на бюджетные места 33 процента. То есть здесь катастрофы нет, и вопрос не в том, работает сельский коэффициент или нет. Он работает, потому что без него было бы меньше успешных поступающих на бюджетные места из сел.

Периодически появляются цифры вроде "лишь двенадцать процентов тех, кто закончил сельскую школу, получили рекомендации на поступление". Здесь происходит манипуляция информацией. У нас примерно половина выпускников сельских школ вообще не подают документы на поступление в университеты, и причина абсолютно в другом. Ученик, который учится в селе и хочет получить университетское образование, старается закончить сильную школу. Если в селе сильная школа, это хорошо. Если нет, ребенок идет в опорную школу, лицей или гимназию в районном центре или в каком-то ближайшем городе, где обучают лучше. Поэтому большинство из тех, кто остается в слабой сельской школе, это молодые люди, которые сознательно не хотят сразу после школы поступать в университет. У них другие жизненные планы: кто-то идет в колледж, кто-то — в ПТУ, кто-то идет работать. Поэтому у нас большой процент тех, кто закончил сельские школы и даже не подает документы на поступление. Так что нельзя говорить, что сельский ребенок не имеет доступа к высшему образованию. Другое дело, что его путь к высшему образованию может быть более сложным.

— Сельский коэффициент критикуют за то, что он не является помощью сельским детям получить качественное образование. Помощь — это создать условия качественного образования в селе, чтобы качество образования не зависело от местожительства. Почему мы поддерживаем этих детей при поступлении, а не до поступления?

— Но ведь только теперь начали поддерживать качественное образование для сельских детей (опорные школы, старшая профильная школа и тому подобное), и пока реформа даст ожидаемый эффект, пройдет несколько лет. Поэтому сейчас необходимо дать детям дополнительную поддержку.

— В будущую вступительную кампанию на некоторые специальности немного изменится перечень предметов, по которым надо сдавать ВНО.

— Там будут минимальные изменения, больше станет физики и математики.

— Но вы же меняете перечень предметов за полгода до поступления. Детям придется менять свои планы, когда до ВНО рукой подать.

—Обычно именно сейчас родители и дети формируют свои планы подготовки к поступлению. Они готовятся к тестированию преимущественно в одиннадцатом классе.

— Не совсем. Кое-кто определяется в десятом классе. Я читала комментарии некоторых родителей, они говорят: мы за шесть месяцев физику уже не выучим. Вы сами говорили о том, какая большая проблема с учителями физики, а значит, и с преподаванием физики.

—Общий уровень знаний по физике сегодня в стране действительно низкий. И проходной балл в вузы, и минимальное количество правильных ответов, необходимых, чтобы получить положительный результат ВНО, невысоки, так что на таком уровне физику выучить точно можно. С другой стороны, извините, пожалуйста, а в чем мы тогда расписываемся? В том, что дети вообще школьной программой по физике не овладевают?

— Возможно, надо было предупредить об изменениях в перечне предметов ВНО за несколько лет? Повысить уровень знаний по физике и математике (улучшить уровень преподавания, пересмотреть программы и методики), а уже потом менять что-то в поступлении?

—Изменения, которые вы назвали, происходят в своем ритме. В этом году десятые классы, например, перешли на новый Государственный стандарт старшей школы. Соответственно составлены новые программы и издаются учебники. Кроме того, хочу заметить, что, во-первых, пересмотр предметов касается лишь очень небольшого количества специальностей, он не носит широкого характера. Во-вторых, Условия приема устанавливают перечень конкурсных предметов только для обучения на бюджете. Перечень конкурсных предметов на контракт учреждения высшего образования формируют самостоятельно.

— Таким образом, расширение перечня конкурсных предметов в пользу физики и математики должно стимулировать их изучение?

—Конечно. Думаю, ни для кого не секрет, что за последние десятилетия серьезно вырос уровень знаний выпускников школ по украинскому языку и литературе, истории, иностранному языку. Но, к сожалению, снизился уровень по математике, физике и химии. Конечно, если мы думаем о технологическом будущем нашей страны, о том, что это должно быть сильное, уверенное в себе и богатое государство, то должны иметь достаточный уровень технологического, технического и естественно-математического образования. И это, прежде всего, начинается со школьных курсов математики, физики и химии.

— Я с вами абсолютно согласна. Но мне кажется, что введение обязательного ВНО — это немножко не тот метод, которым нужно улучшать качество знаний по школьным предметам.

—Извините, обязательное ВНО для государственной итоговой аттестации будет введено не так быстро. Сегодня речь идет о перечне предметов для поступления в вузы, а это совсем другое дело. Высшее образование в нашей стране не является обязательным. Готовя Условия поступления, мы стимулируем изучение математики и физики и просим тех, кто хочет получить высшее образование, приоритетно изучать математику и физику. Причем обратите внимание, что физика обычно идет третьим конкурсным предметом. Она стоит с каким-то другим предметом как альтернатива. Для части гуманитарных специальностей так же с математикой. Сейчас с преподаванием математики ситуация в стране лучше, чем с физикой. Нельзя допустить существенного ухудшения уровня знаний по математике. Этот предмет не требует лабораторного обеспечения, поэтому его преподавание может быть эффективно поставлено и в городах, и в селах, лишь бы был хороший учитель и дети, мотивированные на обучение.

— Уровень знаний по естественно-математическим дисциплинам нужно повышать, да. Но складывается впечатление, что эту задачу теперь переложили на плечи родителей и репетиторов: "Мы поставим физику и математику как обязательные для поступления, и вы их будете учить".

—О репетиторах: это решение и желание родителей и детей. А что касается того, что Минобразования таким образом мотивирует детей изучать некоторые предметы, то это абсолютно однозначно. Однако относительно всех таких специальностей остается еще возможность учиться на контракте, где совершенно другой перечень вступительных предметов. А если хотите получить бюджетное место, финансируемое государством, пожалуйста, поддавайтесь мотивации.

— Одно из нововведений, которые предлагают на будущую вступительную кампанию, — творческие экзамены теперь будут проводить до начала сессии ВНО. Раньше их сдавали, когда у абитуриентов уже был на руках сертификат независимого тестирования.

—Это сделано для того, чтобы не было даже намека на зависимость результатов творческих экзаменов от ВНО. В исследованиях добропорядочности в украинском образовании обычно упоминают о творческих конкурсах как о факторе риска.

Так это или не так, но в обществе существует довольно серьезное восприятие рисков необъективности оценивания творческих способностей. Здесь есть две проблемы. Говорят, что оценки зависят от результатов ВНО. Нужным поступающим могут ставить более высокий балл, другим — более низкий. Еще раз подчеркиваю, это весьма распространенное мнение, о котором много говорят. И вторая проблема (это абсолютно недопустимая вещь, которую буду вынужден подтвердить): графики творческих конкурсов составляются каким-то таким странным образом, что пройти даже в двух вузах творческий конкурс крайне сложно, в трех — невозможно вообще. Почему-то все конкурсы проводятся одновременно. Чтобы этого избежать, МОН начало реформу творческих конкурсов. Об этом предупредили вузы еще год назад. Там, где творческий конкурс не является принципиальным, его заменили творческим зачетом, и это очень хорошо сработало. Более того, по журналистике на следующий год мы вообще не планируем творческих экзаменов. Учреждения высшего образования, имея выбор делать творческий зачет по журналистике или нет, его просто не проводили, а проходной балл на бюджет по журналистике составлял более 180 баллов, и этого оказалось более чем достаточно. В ближайшую вступительную кампанию творческие конкурсы должны быть завершены до начала ВНО, но будет какое-то количество поступающих, которые решат поступать на творческие специальности в последний момент. Поэтому условия позволят вузам проводить дополнительно творческие конкурсы с 1 по 22 июля, но без права поступления на бюджет, только на контракт.

— Когда будут обнародованы окончательно утвержденные Условия поступления на следующий год?

—По закону, не позднее 15 октября. Мы настроены оптимистично, общественное обсуждение началось четвертого сентября, думаю, что до конца сентября у нас еще обработают эти условия рабочие группы, затем будет правовая экспертиза и утверждение.

— В идеале мы с вами должны были бы сегодня обсуждать изменения в Условиях поступления не на 2019-й, а на 2020-й или 2021-й год. Это если предупреждать абитуриентов о каких-либо изменениях за несколько лет. Чтобы и они, и учителя школ, и родители понимали перспективы и знали, к чему готовиться.

—Сегодня общество нуждается в изменениях, и сегодня образование — это отрасль, где изменения действительно происходят. Думаю, что говорить о стабильных на несколько лет Условиях приема в учреждения высшего образования еще рано. Возможно, когда-то и придет такое время стабильности. Главное, чтобы такая стабильность не трансформировалась в застой. Если никто не будет инициировать изменения в образовании, то оно не будет развиваться. Образование нуждается в том, чтобы были инициаторы изменений, и сегодня Министерство образования и науки реально реформирует отрасль.