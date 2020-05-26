Закрытое небо

Администрация Дональда Трампа приняла решение выйти из Договора по открытому небу. Официальное заявление госсекретарь Майк Помпео сделал 21 мая, и через полгода США покинут Договор. Документ является одним из важнейших элементов системы мер взаимного доверия и контроля над вооружениями и одним из главных символов этой системы, являющейся фундаментом современной европейской безопасности.

Переговоры начались на излете холодной войны, а в 1992 году Договор был подписан. Спустя десять лет, в 2002-м, он вступил в силу. Сегодня полноправными его участниками являются 34 государства — США, Канада, европейские государства, страны бывшего СССР. Главное положение Договора — создание режима наблюдательных полетов над территориями друг друга, что позволяет контролировать выполнение договоренностей о разоружении и отслеживать перемещение и концентрацию войск. Хотя Договор предполагает предварительное уведомление о проверке (не менее чем за 72 часа), этот срок достаточно невелик, — за такое время значительные нарушения не скрыть, — что фактически делает инспекции внезапными и превращает их в эффективный инструмент мониторинга взаимных обязательств сторон.

Договор по открытому небу является одним из наиболее действенных инструментов современной системы европейской безопасности. За время его действия было совершено более 1500 полетов специальных самолетов над территориями стран-участников. Эти меры работали и на стабилизацию ситуации на Балканах, и на бóльшую прозрачность в отношениях России и Запада. Особенно после того, как эти отношения стали заметно портиться.

Да, не обходилось без конфликтов. Так, в 2016 году Анкара отказала в инспекции российской стороне. Это произошло на пике российско-турецкой конфронтации после того, как в небе над Турцией был сбит российский Су-24. Но в целом он позволяет сохранять приемлемый уровень диалога в военной сфере. Учитывая тот факт, что нынешняя ситуация в Европе больше напоминает противостояние времен холодной войны (для условий которого Договор в свое время и разрабатывался), можно сказать, что сегодня он актуален как никогда в своей истории.

Решение американской администрации не было неожиданным. Недовольство договором в США росло давно, и уже в начале 2010-х в Конгрессе раздавались голоса в пользу выхода. Когда в 2014 году для работы в рамках инспекций Россия подготовила новый самолет авианаблюдения Ту-214ОН (оснащенный всеми видами разрешенной по Договору аппаратуры — от цифровой фотоаппаратуры до боковых РЛС), Вашингтон долгое время блокировал его сертификацию, считая, что тот позволит российской стороне получать значительный объем важной информации не только о военных объектах, но и о гражданской инфраструктуре.

Многие американские политики сочли, что Договор становится для Москвы инструментом легального шпионажа, и потому США следует выйти из него. Масла в огонь подлил и наблюдательный полет российского самолета над США в августе 2017 года (его осуществлял еще старый Ту-154М-ЛК1, новый Ту-214ОН был сертифицирован лишь год спустя): маршрут был проложен над Вашингтоном и загородной резиденцией американского президента в Кэмп-Дэвиде. В американской столице российский самолет пролетел в зоне безопасности над Белым домом и Пентагоном, где полеты строго ограничены со времени террористических атак 11 сентября 2001 года.

Это вызвало резкую негативную реакцию как политической элиты, так и американского общества. В Конгрессе начали обсуждать практические меры выхода из Договора, инцидент спровоцировал ряд законодательных инициатив по этому вопросу (последний законопроект о выходе из Договора был зарегистрирован в Сенате в минувшем году).

К осени прошлого года стало очевидно, что решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу — вопрос ближайшего времени. США даже провели опрос среди своих союзников об отношении к этому шагу. Окончательное решение было принято, вероятно, в конце 2019-го: в прошлом году Конгресс выделил 40 млн долл. на замену американских самолетов-наблюдателей, но в бюджет министерства обороны на этот год такие расходы внесены не были. Утвердил решение Совет национальной безопасности в апреле этого года.

Поводом стали действия России, которые, согласно заявлению советника президента по безопасности Роберта О'Брайена, "противоречат букве и духу Договора". В перечне обвинений — ограничение полетов над Калининградской областью, запрет полетов вдоль границы с Грузией, использование инспекций в шпионских целях.

Разобраться где тут буква, а где дух Договора не всегда просто. В случае с Абхазией и Южной Осетией, признанных Москвой, российская сторона ссылается на 6-ю статью (согласно которой инспекции нельзя проводить вдоль границ стран, не участвующих в Договоре). А в Калининграде россияне ссылаются на трудности для гражданской авиации (при полетах наблюдателей над небольшим анклавом приходится закрывать небо для гражданских бортов), и поэтому требует сокращать время полетов (о закрытии неба в регионе речь не идет, последний полет американцев над Калининградом состоялся в феврале нынешнего года).

Впрочем, похожие нарушения наблюдались и со стороны других стран. Кроме случая с Турцией можно вспомнить отказ Грузии от обязательств по Договору перед Россией или закрытие американцами неба над базой Тихоокеанского флота на Гавайях и над базой ПРО на Аляске. Важно то, что в схожих случаях раньше стороны часто находили решение, устраивающее всех (пару лет назад США и Россия договорились об отказе от проведения полетов во время важных государственных мероприятий). Теперь же никакие возможные компромиссы даже не обсуждаются.

Реакция других заинтересованных сторон на решении США была предсказуемой. Россия осудила Вашингтон за "эскалацию военных угроз" и "продолжение политики демонтажа системы европейской безопасности". Европейские союзники высказали сожаление по поводу американского шага, но при этом поддержали Вашингтон, возложив ответственность за разрушение Договора на Москву (если в заявлении ряда европейских стран во главе с Германией звучало больше сожаления о судьбе Договора и меньше обвинений в адрес России, то заявление НАТО вообще полностью повторило позицию США).

В поддержку Договора высказался и украинский МИД, отметив, правда, что для нашей страны в последние годы он представляет меньшую ценность — из-за того, что важные для нас части российской территории на границах с Украиной фактически недоступны для инспекций.

Каковы же будут последствия этого шага Вашингтона? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. С одной стороны, документ сегодня кажется более выгодным России, чем США. Американцы могут положиться на более качественные технологии спутниковой и цифровой разведки, а для Москвы полеты над территориями стран Запада — куда более важный источник разведывательной информации. В этом смысле аргументы Вашингтона логичны — Россия пострадает от потери канала информации больше, чем США. Вот только у Москвы останется возможность и дальше наблюдать за американскими военными объектами в Европе. Ведь ни одна европейская страна (даже наиболее близкие во взглядах на проблемы безопасности к Вашингтону британцы, поляки и балтийцы) не спешит последовать американскому примеру, а экстерриториальностью американские военные объекты не обладают.

Собираемая во время инспекций аэрофотосъемка, видео и прочая информация — открыта и общедоступна. И потому может являться важным инструментом в международных спорах. Так, претензии в адрес России о невыполнении международных обязательств звучат куда весомее, когда подкреплены фактами, и их будет часто не хватать США в информационной войне с Россией. Ведь у международного сообщества уже есть негативный опыт американских обвинений в адрес третьих стран, оказывавшихся сфальсифицированными (вспомнить хотя бы уже хрестоматийный пример "иракского химического оружия" или "кольчужный скандал"), а ставить под удар свои разведывательные источники американцы по понятным причинам не хотят.

И наконец главное. Выход из Договора по открытому небу — это свидетельство очень опасной тенденции, еще один шаг в сторону демонтажа международных механизмов безопасности в Европе. США покидают договоры по противоракетной обороне, по ракетам средней и малой дальности, по стратегическим наступательным вооружениям. И американцы отнюдь не одиноки в развале системы: Россия, приостановив участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе, сделала не менее весомый вклад в уничтожение системы безопасности.

Под нож идет система, которая создавалась во времена холодной войны, должна была предотвратить войну между Западом и советским блоком, и неплохо выполняла эту функцию. Вместо умеренного уровня взаимопонимания, сотрудничества и доверия за безопасность будут отвечать военное сдерживание, союзы и рост оборонных расходов. Такой путь не только дорог, но и опасен, что доказали первые десятилетия холодной войны и что подтолкнуло ее участников к созданию коллективной системы безопасности, которую сегодня активно и последовательно разрушают.

Взаимное недоверие и сдерживание опасны не только возросшим риском войны. Они возрождают иную логику поведения международного сообщества: эгоистичную, основанную на праве силы и правоте сильного. В таком мире слабым — а Украина, увы, относится как раз к этой категории стран — придется намного сложнее. Решать за спиной слабых, торговать интересами слабых, делать из них разменную монету в игре сильных — естественно и рационально в таком мире.

Холодная война 2.0 начинается с тех же стартовых условий взаимоотношений между державами, с которых начиналась первая. Со временем державы снова придут к необходимости ограничить свой эгоизм, действовать совместно не только с союзниками, но и с противниками.

Вот только кто из слабых доживет до того момента и в каком состоянии?

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