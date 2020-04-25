Вирус несвободы

В Китае конец апреля знаменателен не только победой над вирусом, но и новым наступлением властей на активистов в Гонконге. На тех, кто в прошлом году выступил против произвола местной администрации (ее в Гонконге считают ставленницей Пекина) и добился отказа от принятия сомнительного закона об экстрадиции преступников в континентальную часть страны. (Принцип "Из Гонконга выдачи нет" определенно ограничивает возможности преследования инакомыслящих). Среди полутора десятков арестованных — бывшие оппозиционные депутаты законодательного собрания, медиамагнат, чьи издания критикуют власти, и адвокаты-правозащитники. Выдвинутое обвинение — организация и участие в несанкционированных выступлениях, то есть связь задержания с протестной активностью в Гонконге власти не скрывают.

Аресты называют беспрецедентными: так много видных местных политиков и общественных деятелей в последнее время не арестовывали. Высказываются опасения, что Пекин хочет воспользоваться моментом, пока весь мир ушел на карантин, и решить раз и навсегда проблему недовольства населения Гонконга. Если удастся обезглавить протесты, изолировать тех, кто формирует и продвигает политическую повестку выступлений — эту задачу Пекину скорее всего удастся решить. Ведь тогда протесты или сойдут на нет, или приобретут стихийный и насильственный характер (как уже случалось в прошлом году), что заставит немалую часть жителей отвернуться от протестующих.

Но самое важное в нынешней ситуации не то, действительно ли Пекин пытается использовать пандемию, чтобы прикрыть наступление на оппозицию в Гонконге, и даже не вероятность успеха Пекина. Самое важное — станет ли карантин причиной, по которой китайские власти в этот раз не столкнутся с осуждением со стороны международного сообщества и мощным международным давлением в поддержку протестующих.

Прошлогодний успех уличных выступлений — пусть малый и частичный — во многом стал возможен благодаря тому, что Пекину пришлось отбиваться сразу и на домашнем, и на международном фронтах. События в Гонконге были на первых полосах мировых СМИ, ведущие политики западных стран не просто выказывали озабоченность — они не имели иного выбора, нежели требовать от Китая остановить репрессии, угрожая санкциями. Ведь дома эти политические лидеры сами испытывали давление со стороны гражданских активистов и правозащитников, давление, опиравшееся на масштабное освещение событий в Гонконге и сформированное СМИ общественное мнение.

Есть ли для Пекина угроза повторения пройденного сегодня? Создается впечатление, что нет. Нет, нынешние акции полиции не прошли незамеченными. Дежурное осуждение со стороны политиков западных государств прозвучало. Вот только о едином фронте, который возник во время прошлогодних событий, речь пока не идет. Более других слышны американцы и австралийцы. А вот европейский голос почти отсутствует, так же, как заявления соседей Китая по региону. От большинства стоит ожидать разве что призывов к "внимательному изучению обстоятельств произошедшего", как это сделало внешнеполитическое ведомство Евросоюза.

И дело не в соглашательской позиции многих стран, не в том, что они "продались" Китаю (подобные аргументы частенько звучат у нас — разве что по несколько другим поводам). Просто на фоне масштабного кризиса — не столько медицинского, сколько общественного — европейцы просто не склонны уделять важному, но далекому (и потому второстепенному сегодня событию) достаточно внимания. Ведь правозащитники не выведут на улицы тысячи в поддержку активистов в Гонконге, и оппозиционные депутаты не будут задавать неудобные вопросы правительству — карантин держит всех по домам, и даже казавшиеся вчера всесильными социальные сети в этой ситуации не смогут мобилизовать людей так, как делали это в мире до пандемии. А в СМИ первое (и, порой кажется единственное) место прочно занимает коронавирус. В его тени теряются темы, еще недавно бывшие лидерами, и неохотно раскручиваются любые иные сюжеты.

Нынешние события в Гонконге поднимают вопрос не о судьбе демократии в этом особом районе, не о правах человека в Китае в целом. Сейчас речь идет о том, будет ли повестка состояния прав человека в мире так же важна в ближайшие годы, как это было недавно? Ведь карантин не завершится завтра, да и после него странам придется еще долго выходить из кризиса, решать внутренние проблемы и объяснять своим гражданам допущенные во время пандемии просчеты. К тому же успех авторитарных методов борьбы с пандемией в Китае (на фоне провалов демократических процедур в некоторых западных странах) вновь обострил дискуссию о допустимости ограничения прав и свобод граждан ради их безопасности (и безопасности государства). Не будет ли уместно ради безопасности всех наказать нескольких бунтарей?

Активность США и некоторых ближайших союзников на этом фоне выглядит неоднозначно. Ведь очевидно, что конфликт между США и КНР в разгаре, Вашингтон заинтересован в любой возможности нанести удар по оппоненту, и потому критика действий китайских властей будет выглядеть не до конца убедительной. Перед критическими выпадами лишь одного противника заявлений Пекина о неполитическом характере арестов и административном характере преследования будет достаточно, чтобы закончить раунд вничью. Сила международной защиты прав человека всегда была в массовости, в том, что с осуждением нарушений выступали десятки стран, сотни международных и национальных неправительственных организаций, тысячи активистов по всему миру.

По первой реакции международного сообщества на события в Гонконге можно уверенно сказать: Пекин небезосновательно рассчитывал, что второго, международного, фронта не будет. К тому же на стороне китайских властей сейчас механизмы карантина, ограничения на перемещение людей, закрытые границы. В этих условиях информация распространяется медленнее, проверка ее затруднена, власти могут скрыть какие-то события или их масштаб. Опасность глобального карантина в том, что сегодня ситуация выглядит так везде. И во многих странах искушение решать проблемы с оппозицией "по-тихому" может оказаться непреодолимым. Принять закон, ограничивающий права, посадить неудобных оппозиционеров, не допустить распространения сведений о репрессиях. А привычные сдерживающие механизмы, которые обеспечивает международное сообщество, не сработают.

Да, сегодня многие страны не хотят портить отношения с Пекином, потому что завтра, когда понадобятся средства для выхода из экономического кризиса, на помощь Пекина будут полагаться многие. Но вопрос не только в Китае. Если механизмы демократического мира не сработают при первом серьезном вызове, с которым столкнулся современный международный порядок, то чего они стоят? Если пандемии — не апокалиптической, убивающей миллионы, а лишь изменившей привычный нам комфортный образ жизни, — оказалось достаточно для того, чтобы защита прав человека в мире была принесена в жертву, так ли важна была эта проблема для международной системы?

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