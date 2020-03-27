Видеодипломатия

COVID-19 притормозил внешнеполитическую активность государств. И внес свои коррективы в планы Киева и Будапешта по урегулированию конфликта в украино-венгерских отношениях.

Противостояние, начавшееся из-за седьмой статьи украинского закона "Об образовании", воздействует не только на двустороннюю сферу. Оно достаточно серьезно влияет на сотрудничество нашей страны с альянсом: Венгрия продолжает блокировать заседания Комиссии Украина—НАТО (КУН) на высоких уровнях. Ведь, как уверяет глава венгерского МИД Петер Сийярто, для Будапешта этнические венгры в Закарпатье важнее любого геополитического вопроса.

Еще месяц назад, во время визита в нашу страну Сийярто, украинские и венгерские дипломаты договорились, что в марте в Будапеште состоится заседание межправительственной украино-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Это мероприятие, не проводившееся уже семь лет, должно было предшествовать личной встрече венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского, ведь переговоры тет-а-тет лидеров государств дают куда большие и лучшие возможности для обсуждения сложных вопросов и поиска компромисса.

Но из-за пандемии коронавируса и принятых правительствами двух стран защитных мер, украинская делегация так и не отправилась в венгерскую столицу. Вместо этого состоялись переговоры министров иностранных дел в режиме видеоконференции. Подобный формат, как с сожалением заметил венгерский министр, "предоставляет ограниченные возможности для обсуждения сложных и чувствительных вопросов".

Учитывая ситуацию с пандемией, не удивительно, что тема коронавируса доминировала в видеопереговорах. Как следует из сообщения украинского МИД, министры договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве двух стран в сфере здравоохранения, которое позволит сообща бороться с COVID-19. Кроме того, Сийярто также уверил украинского коллегу, что во время действия ограничительных мер украинских граждан не будут штрафовать за просроченные визы, т.к. венгерское правительство продлило их срок.

Комментируя итоги переговоров на своей странице в Facebook, венгерский министр также подтвердил работу "гуманитарного коридора". По словам Сийярто, его существование для возвращающихся домой украинских граждан возможно до того момента, пока украинцы будут четко придерживаться указанного маршрута, останавливаться в определенных местах, а также, пока пограничные органы Украины будут работать со скоростью, позволяющей предотвратить возникновение заторов на территории Венгрии.

Напомним, что с 12 марта в Венгрии на неопределенный срок введено чрезвычайное положение — применяются профилактические и ограничительные меры по недопущению дальнейшего распространения коронавируса.

В числе других тем, обсуждавшихся главами внешнеполитических ведомств, — продление на год кредита в 50 млн евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах: его срок действия истекал 2 июня. Министры говорили о реконструкции моста через Тису в Загоне, скоординированном строительстве автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытии нового пункта пропуска Вэлыка Паладь—Нодьгодош. Обсуждалась и перспектива участия Венгрии в совместных с Украиной проектах по транспортировке водорода в ЕС.

Наконец вновь была подтверждена готовность приезда венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Украину. Впрочем, речь о конкретной дате визита сейчас не идет.

Хотя стоящую в тени пандемии тему национальных меньшинств и образовательных законов во время видеопереговоров подробно не обсуждали, она — в числе приоритетов. Будапешт все так же настаивает на "восстановлении прав этнических венгров на использование родного языка" и существовавших до 2017 года возможностях обучения на венгерском языке в Закарпатье. Комментируя итоги переговоров, Сийярто написал, что Венгрия не прекратит блокирование заседаний КУН до тех пор, пока не будут найдены способы решения этих вопросов.

Результаты переговоров не стали неожиданностью. В Киеве и не рассчитывали, что нынче достигнут какого-либо компромисса: ни венгры, ни украинцы не готовили новых идей, которые что-то бы изменили. Как для украинской стороны, так и для венгерской, важен был сам факт разговора, демонстрация движения вперед. И видеоконференция продемонстрировала: несмотря на наличие разногласий, Киев и Будапешт, пусть с трудом, но способны решать проблемные вопросы.

Впрочем, эти вопросы касаются либо совместных усилий в борьбе с пандемией, либо дальнейшего развития трансграничного сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов. А ведь есть еще и другие проблемы двусторонних отношений. Например такие, как выдача венгерских паспортов жителям Закарпатья, финансовая деятельность венгерского фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде", использование венгерских государственных символов в украинской публичной сфере и т.д.

Решение этих вопросов связано с тем, как будет решена проблема, возникшая вокруг украинских образовательных законов и интеграции закарпатских венгров в украинское общество. При этом собеседники ZN.UA уверены: в конечном счете, компромиссное решение по образовательным законам будет найдено. Ведь Будапешт, несмотря на то, что зачастую публично делает жесткие заявления, все же демонстрирует, что готов смягчить позицию.

А до тех пор, пока украинская и венгерская стороны не найдут компромисс, они будут играть привычные роли. Будапешт, который, по словам информированных собеседников ZN.UA, уже не рассчитывает на отмену образовательных законов, тем не менее будет использовать свое право вето для блокирования заседаний КУН, стремясь в той или иной форме сохранить права закарпатских венгров, которыми они пользовались до осени 2017 года.

Напомним, что во время визита в Киев Сийярто озвучил два предложения по урегулированию конфликта: во-первых, приравнять венгерский язык к языку коренного народа и, во-вторых, увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык". Напомним, что украинская сторона тогда отвергла эти идеи Будапешта. Этой же позиции Киев придерживается и сейчас.

Венгерская сторона также не теряет надежду в рамках административной реформы создать район, большинство в котором будут составлять венгры. О чем Сийярто вновь говорил во время видеопереговоров.

В свою очередь, Киев будет строго придерживаться своей позиции, не собираясь отменять принятые образовательные законы. Тем более что в законе "О полном всеобщем среднем образовании", с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписана сбалансированная система, при которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском, а какие предметы изучать на государственном языке, будут решать школы.

Рано или поздно пандемия отступит, а Киев и Будапешт найдут компромисс. Но пока проблема не решена, существует угроза, что венгры будут использовать конфликт в своих внутриполитических целях.

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