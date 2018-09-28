В Ереване решили пойти "своим путем"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возлагал немалые надежды на выборы в местный орган самоуправления — Совет старейшин Еревана. Все потому, что голосование, прошедшее в минувшее воскресенье, было, по сути, вотумом доверия политику, возглавившему правительство в результате "бархатной революции".

Надежды оправдались: в столице, где проживает более миллиона человек (а это около половины жителей Армении), за блок Пашиняна "Мой путь" было отдано 81% голосов. Это означает, что мэром автоматически становится глава списка данного блока, популярный комик Айк Марутян.

Второе место заняла партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна — 6,95%. Блок "Луйс" ("Свет") с результатом в 4,99%, хоть и не преодолел порог в 8%, однако проходит в Совет старейшин Еревана согласно положению Избирательного кодекса об обязательном наличии трех сил в этом органе самоуправления. Данные политические силы являются союзниками партии Пашиняна "Гражданский договор".

"Для властей было очень важно, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и без нарушений", — отметил в комментарии ZN.UA главный редактор медиакомпании "Медиамакс" Давид Алавердян. И с этой задачей они справились. Если в прошлом армянская оппозиция говорила, что все выборы фальсифицировались в пользу правящей партии, то нынче даже не преодолевшие барьер партии и блоки сочли голосование легитимным и честным, свободным и справедливым.

Впрочем, то, что другие политические силы не попали в Совет старейшин, по мнению директора Института Кавказа Александра Искандаряна, означает коллапс партийной системы. "Все политические партии страны — в руинах. Даже блок "Мой путь" выиграл выборы лишь благодаря постреволюционной эйфории и личностному фактору господина Пашиняна", — подчеркнул эксперт.

Серьезным недостатком выборов стала относительно низкая явка: она составила 43,65% от общего числа избирателей. Столь невысокая активность объясняется, во-первых, тем, что многие зарегистрированные избиратели отсутствовали в Ереване во время голосования. Во-вторых, пассивностью альтернативного электората — ереванцев, сочувствующих старым властям. (Бывшая правящая Республиканская партия, предчувствуя унизительное поражение, в выборах не участвовала).

Что ж, в противостоянии старого и нового ереванцы отдали предпочтение последнему: в Армении все еще жаждут перемен. В свою очередь, Пашинян продемонстрировал политическим оппонентам, что и спустя пять месяцев после прихода к власти он имеет кредит доверия у армян. А пока он не растерян, Пашинян усилил давление на оппонентов, добиваясь переформатирования политического поля — проведения внеочередных парламентских выборов.

"Политические события показали, что нужно как можно скорее провести внеочередные парламентские выборы, потому что политическая неопределенность, по сути, препятствует привлечению новых инвестиций в нашу экономику", — заявил Пашинян после обнародования первых результатов. Ранее предполагалось, что парламентские выборы состоятся в мае-июне 2019 г. Теперь же сторонники Пашиняна говорят о нынешнем годе.

Причина такой спешки премьер-министра заключается в том, что половина мест в парламенте принадлежит Республиканской партии. Пока существует такая ситуация, Пашинян не может построить свой "карточный домик" в системе государственного управления, реализовывать свое видение реформ во внутренней политике. Кроме того, при сохранении нынешнего состава парламента возрастают политические риски как для правительства, так и для страны.

"В результате революции поменялось правительство, но парламент остался старый, и бывшая партия власти может блокировать любые реформы", — отметил в разговоре с ZN.UA глава Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. "Парламент уже не тот, что был в мае: он активно сопротивляется политике Пашиняна", — в свою очередь сказал нашему изданию армянский политолог Давид Шахназарян.

А ведь именно изменений (желательно быстрых) ожидает от Пашиняна электорат. Но как отметили опрошенные нами эксперты, и из-за состава парламента, в том числе, в стране не проводятся системные реформы. Правительство же, стремясь хотя бы частично удовлетворить запрос общества на изменения, начало борьбу с коррупцией.

"Эта борьба пока "точечная", а не системная. Однако она очень важна, поскольку демонстрирует, что отныне в Армении все будут равны перед законом, независимо от должностей и старых заслуг. Эта борьба пользуется огромной поддержкой общества", — отмечает Степан Григорян. Впрочем, в Армении борьба с коррупционерами выглядит преимущественно как борьба с бывшими властями.

За последние месяцы были возбуждены уголовные дела против бывшего премьер-министра Овика Абрамяна и экс-начальника полиции Армении Алика Саркисяна. В превышении служебных полномочий, мошенничестве и вымогательстве подозреваются бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян и экс-депутат Мгер Седракян. Под следствием члены семей братьев бывшего президента Сержа Саргсяна — Левона и Александра.

Но самый высокопоставленный политик, находящийся под следствием, — второй президент Роберт Кочарян: в конце июля ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 г. Конечно же, сам Кочарян считает обвинения в свой адрес сфабрикованным политическим преследованием.

Подобные действия правительства не могли не вызвать ответную реакцию. Ее проявлением стало обнародование в начале сентября записи телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они обсуждали арест Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Микаела Арутюняна.

После обнародования разговора главы спецслужб были обвинены во вмешательстве в работу судебной системы, а Республиканская партия заявила, что революционная власть в лице Пашиняна начала политический террор. Но скандал не привел к политическому кризису и отставкам. Пашинян лишь приказал правоохранителям незамедлительно выявить "предателей интересов государства", а заодно ликвидировать все охранные службы местных олигархов.

"Борьба с коррупцией — хороший пиар-ход, помогающий удержать рейтинг", — отмечает Д.Алавердян. Однако популистская антикоррупционная кампания привела не только к внутриполитическим скандалам, но и к внешнеполитическим осложнениям. Прежде всего, в отношениях с Россией, являющейся единственным военно-политическим союзником Армении в Южнокавказском регионе.

Так, в рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 г. обвинения были предъявлены генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, в то время занимавшему должность замминистра обороны Армении. Это вызвало гневную реакцию Москвы. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. После Хачатуров был освобожден под залог.

Конечно же, Москва заинтересована в сохранении коррупции и олигархата, ведь они — лучшая среда для сохранения Кремлем своего влияния. Но и Ереван никак не хочет ссориться с Москвой. Армения нуждается в военном союзе с РФ из-за конфликта с Азербайджаном. Она зависит от России в сфере энергетики и экономики: все основные стратегические предприятия находятся в собственности российских компаний, а газ в республику поступает в основном российский. И в Ереване не могут не учитывать, что в России работает много армян.

Поэтому армянские власти и идут на уступки. Впрочем, Пашинян декларирует, что хотя Армения и будет работать с Россией (в том числе в рамках ОДКБ и ЕАЭС), но будет отстаивать и собственный суверенитет. Однако подобные заявления премьера не помешали ему после встречи с Путиным в начале сентября дать разрешение на допуск российских экспертов в биолаборатории, открытые в Армении при финансовой поддержке США, а также объявить об отправке в Сирию гуманитарной миссии.

И хотя армяне выбирают "свой путь", Армения по-прежнему остается сателлитом России. А подобный формат отношений — непреодолимое препятствие на пути экономических и демократических реформ.