Уроки солидарности

12 июня, в День России, в Москве состоялся марш против злоупотреблений в правоохранительных органах, в котором участвовало почти 1200 человек, 400 из которых полиция задержала (по свидетельствам очевидцев, задержание происходило очень жестко), а других участников разогнали, в частности и с помощью поливочных машин. Среди задержанных — российский оппозиционный лидер Алексей Навальный.

Поводом к протесту стало сфабрикованное уголовное дело против журналиста-расследователя Ивана Голунова, задержанного 6 июня в центре Москвы, которого обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Четыре грамма кокаина полицейские якобы нашли у самого задержанного, и еще пять больших пакетов — в его квартире. За это журналиста могли бы осудить до 10–20 лет лишения свободы. Сам Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили, и связывал это со своим последним журналистским расследованием злоупотреблений на рынке ритуальных услуг, из-за чего раньше уже получал угрозы. 11 июня уголовное производство неожиданно закрыли в связи с "недоказанностью вины журналиста". Более того, против высоких должностных лиц МВД, которые руководили этой сомнительной операцией, открыли служебные расследования.

Прекращение дела стало результатом масштабной гражданской акции солидарности с арестованным журналистом авторитетного интернет-издания "Медуза" — одного из немногих последних независимых изданий современной России, которое, кстати, находится в Латвии.

rightsinrussia.info Иван Голунов

Голунов не очень известный журналист. Однако его статьи, по оценкам коллег, всегда были качественными и смелыми расследованиями. Среди тем — злоупотребления в мэрии Москвы, система доходов Российской православной церкви, проблемы вывоза мусора из столицы, кто и что за этим кроется и т.п. Журналист писал, опираясь на факты, доказательством чего является то, что на него и на издание ни разу не подавали в суд фигуранты публикаций. Не был связан Голунов и с российской внесистемной оппозицией и вообще оставался в стороне от политики.

Во время ареста журналиста избили, отказались предоставить медицинскую помощь, более 14 часов после задержания не позволяли связаться с адвокатом, что является нарушением российского законодательства, отказали (пока не вмешались адвокаты) в просьбе взять смывы с рук и срезы ногтей для анализа на наркотики. Сам обыск в квартире был странным. По свидетельству соседа, полицейские как будто знали, где искать, и не слишком заботились о создании видимости проведения реального обыска. Потом вообще возник скандал, когда МВД РФ в своем пресс-релизе обнародовало фотографии якобы с обыска в квартире подозреваемого, которые позже оказались снимками с другого места преступления. Пресс-секретарь президента Д.Песков на это заявил, что "все допускают ошибки". В конце концов, 8 июня суд назначил Голунову два месяца домашнего ареста без права пользоваться телефоном и Интернетом. Кстати, анализы, которые все же сделали, следов наркотиков не обнаружили.

С момента ареста журналиста в России началась широкомасштабная акция в его поддержку. Возле суда собралось несколько сотен человек, которые поочередно, даже ночью, проводили одиночные пикеты (единственная форма протеста в РФ, для которой разрешение органов власти не нужно). Под стенами суда в окружении десятков журналистов и камер высказали свою поддержку Ивану Голунову Ксения Собчак, поэт Лев Рубинштейн, генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко и многие другие известные в России люди. Поручителями журналиста выступили основатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Известные личности написали призывы или записали видеообращение в поддержку журналиста. Среди них Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, рэпер Oxxxymiron, Чулпан Хаматова, Владимир Познер, Яна Чурикова, Юрий Дудь, Виктор Шендерович и многие др. Ведущие газеты — "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК вышли с одинаковой первой колонкой — "Мы Иван Голунов". Едва ли не вся российская культурная и журналистская элита считала нужным поддержать задержанного журналиста и выказать протест против злоупотреблений в правоохранительных органах. "Это может коснуться каждого", "подбросить наркотики могут кому угодно" — с этими словами акция поддержки распространялась на более широкие слои российского общества. Акции в поддержку Голунова провели в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Омске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, других городах России и стран мира — в Лондоне, Тель-Авиве, Киеве, Тбилиси, Риге, Берлине, Нью-Йорке.

Виктория Ивлева/Facebook

Конечно, это далеко не первый такой арест в РФ, как и не первая попытка солидарно противодействовать в защиту арестованного.

Так, 11 июня суд удовлетворил ходатайство руководителя чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении. О.Титиев был осужден за хранение наркотиков в особо крупном размере (206,9 г марихуаны) на четыре года (треть этого срока правозащитник уже отсидел), но заявлял, что наркотики ему подбросили. Как видим, чеченского правозащитника осудили и подвергли заключению. А выпустили лишь за "хорошее поведение".

Крупнейшей в истории современной России — с международным резонансом — до этой недели была акция солидарности в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в нецелевом использовании его продюсерской компанией бюджетных средств. С 2017 г. до этой весны режиссер находился под домашним арестом, и его дело до сих пор не закрыто.

Но есть одно "но". Серебренникову предъявляли обвинение в коррупции, и выступления в защиту этого, в принципе, дружеского к режиму режиссера и друга Владислава Суркова так и остались фактически в пределах интеллигентского пространства, не вызвав большого возмущения в обществе. В случае с журналистом Иваном Голуновым речь идет о действиях власти против того, кто боролся с коррупцией. Российский The Insider вышел с публикацией о причастности к делу генерал-полковника ФСБ, который якобы заказал арест Голунова. И все это в условиях роста бедности в РФ и, как следствие, недовольства режимом, представители которого продолжают шиковать, переходя пределы адекватности (шоком для общественности стала недавняя информация о пятиэтажной квартире в Москве главы российской государственной компании "Роснефть" Игоря Сечина, —квартира стоит в 11 раз больше, чем сумма, которую компания выделяет на благотворительность).

Масштаб и скорость разворачивания протеста в связи с арестом Голунова — это нечто новое для России. Отчасти это связано с тем, что арестовали журналиста, а журналисты являются наиболее солидаризированной профессиональной группой, которая к тому же формирует информационное пространство.

Отчасти это стало результатом того, что называют "накипело". По словам Екатерины Шульман — известного российского политолога и члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека, до трети заключенных в российских тюрьмах сидят именно по аналогичным обвинениям, а это более чем 100 тыс. новоосужденных ежегодно. При этом объем наркотиков, которые изымаются при задержании, часто превышает минимально допустимый (который не предполагает уголовной ответственности) на какие-то миллиграммы, что опосредованно может свидетельствовать о широкой практике подбрасывания полицейскими задержанным наркотических веществ.

Важным фактором является и то, что российское общество меняется. По крайней мере, так утверждают сами россияне. Мы же можем наблюдать, что акции противодействия власти в РФ все учащаются, становятся более массовыми и смелыми, люди все меньше учитывают то, что власть не дает разрешение на проведение митингов и уличных демонстраций.

Вот и на этот раз, несмотря на уступки в деле Голунова и запрет проводить марш в Москве 12 июня, организаторы, зная, что впереди их уже ожидает ОМОН, решили, однако, не менять своих планов.

Голунову, конечно, повезло, в частности и с моментом. Его явно противозаконный арест произошел во время проведения такого важного для Кремля Петербургского международного экономического форума. И что уже совершенно недопустимо — Голунов по количеству упоминаний в информационном пространстве обошел В.Путина и его выступление на этом форуме, как и, собственно, сам форум. Кроме того, все эти события вокруг журналиста разворачивались накануне "Прямой линии" президента РФ, запланированной на 20 июня, во время которой Путин будет отвечать на вопросы граждан. Отвечать на них относительно дела Голунова он вряд ли хотел бы. И хотя вопросы для "Прямой линии" старательно отбирают, замалчивание этой резонансной темы стало бы еще более красноречивым.

Со вчерашнего дня в России началась показательная кампания борьбы с оборотнями в погонах. Виновных в сфабрикованном деле против Голунова отстранили от должностей. Открыто производство против экс-председателя Следственного комитета Ярославля по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области, и даже о Титиеве показали сюжет на главном пропагандистском канале "Россия-1". Штатные российские пропагандисты "Первого канала" и "России-1" (среди которых Ольга Скабеева) выступили с общим заявлением с требованием честного расследования. Совет федерации на своем заседании 11 июня обсуждал арест журналиста в тональности обвинений МВД. Спикер Валентина Матвиенко назвала эту историю "либо непрофессионализмом, либо головотяпством, либо провокацией". "Лишь бы не нашли украинский след", — пошутили в ответ российские либералы.

Однако радость от победы в российском обществе осторожная. Как показывает опыт, хотя власть и отступила сегодня, завтра все может измениться.

Так, недавно, также неожиданно, власть уступила протестующим против строительства очередного храма вместо сквера в Екатеринбурге. Эти уступки, как оказалось, стали просто тактическим шагом режима с целью прекратить протесты. Не прошло и двух недель, как возбудили уголовное дело по статье "Массовые волнения". Вполне вероятно, что, сбив волну гражданского протеста в связи с арестом журналиста Голунова на ее подъеме, власть, тем не менее, найдет способ отомстить журналисту, изданию и активным протестующим в будущем.

Однако факт остается фактом — в российском обществе начали разворачиваться процессы, которые заставляют власть маневрировать. Низовые звенья режима делают ошибки, которые в итоге бьют по Кремлю. Однако Кремль, научившись делать шаг назад, все же не уступает. В России продолжается наступление на остатки свободной печати, планируется поставить под контроль Интернет, оппозиционные силы распылены и деморализованы.

Sergey Smirnov / Facebook

Да, без СМИ, соцсетей и лидеров революция невозможна. Зато возможен бунт. Сегодня маленькие бунты в России учащаются, и на них выходит все больше народу. И режиму нечего предложить обществу, чтобы остановить этот процесс.