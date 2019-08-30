Украинский кейс Болтона

Советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон совершил турне по трем восточноевропейским странам — в Украину, Молдову и Беларусь. И если поездка в Минск (а это первый визит высокопоставленного американского чиновника за последние два десятилетия) — попытка укрепить позиции Беларуси в связи с усилившимся давлением на нее России, то его посещение Кишинева — поддержка проевропейской части молдавского правительства. А зачем советник Трампа приезжал в Украину?

Еще в преддверие приезда Болтона в Киев активно обсуждалось, что главная цель его визита — сорвать покупку китайцами "Мотор-Січ". В Вашингтоне считают, что приобретение украинской компании предоставит Пекину доступ к технологиям по производству газотурбинных авиационных и других двигателей и повысит военный потенциал Китая. При этом американцы постоянно предупреждают об угрозе кражи китайцами украинских технологий.

В качестве примера подобных действий китайской стороны во время своего брифинга в Киеве Болтон назвал китайские самолеты пятого поколения, которые "очень похожи на американские самолеты F-35". "Потому что это и есть F-35. Они (китайцы. — В.К.) по большому счету просто украли его", — заявил Болтон, одновременно предупредив украинское руководство о вреде китайской практики создания задолженностей.

Оценивая позже миссию в Украину, советник американского президента написал на своей странице в Twitter, что встречи с представителями украинских властей показывают: обе стороны нацелены на "безопасность и сохранение суверенитета Украины, а также на то, чтобы страна не стала объектом экономической эксплуатации Китая". Что ж, по реакции Антимонопольного комитета будет видно, прислушались ли его украинские визави к мнению представителя Белого дома.

Но при всей важности китайского вопроса для Вашингтона, озабоченного ростом геополитических амбиций Пекина, цели миссии Болтона в Украине были значительно шире.

Примечательно, что Болтон приехал в Украину не после, а до формирования правительства и других ключевых кадровых назначений. Он получил возможность оценить некоторых кандидатов, лично заслушав претендентов. В результате, советник Трампа очень положительно анонсировал будущие "хорошие рабочие отношения" на тот момент еще не назначенного генпрокурора Руслана Рябошапки с его американским коллегой Уильямом Баром.

Но на самих переговорах речь шла о президентских выборах в США в 2020 г., взаимодействии правоохранительных органов, Донбассе и Крыме, военно-техническом сотрудничестве двух стран, формировании нового украинского правительства, предстоящих встречах Трампа и Зеленского. В том числе и в Варшаве, в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Впрочем, поздно вечером в четверг стало известно, что Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигается ураган.

В Киеве очень хотят, чтобы у Зеленского состоялся официальный визит в Соединенные Штаты и полноценные переговоры с Трампом. Несмотря на заявления американских чиновников, что Украина и США работают над подготовкой поездки, ее дата до сих пор не согласована. Пока высока вероятность, что вместо одного полноценного визита будут один неполноценный — встреча двух президентов на несколько минут в Нью-Йорке.

Возможно, что к этому времени в Вашингтоне появится и новый посол Украины. Во всяком случае, после того как отпала кандидатура действующего посла в Париже Олега Шамшура, сейчас в ОП рассматривается посол в Тель-Авиве Геннадий Надоленко.

Проблема в подготовке встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне заключается не только в содержательном наполнении разговора (ведь если состоится рукопожатие в Нью-Йорке, то следует продумать, какой будет повестка дня во время полноценного визита). Главное — американцы хотят понять, чем Украина может быть полезна Соединенным Штатам и лично Дональду Трампу на президентских выборах 2020 г., расследует ли Киев два важных для американского президента дела — о возможном вмешательстве украинских чиновников в выборы в США в 2016 г. и о роли сына экс-вице-президента Джо Байдена в газовом бизнесе в Украине.

Во всяком случае, именно эти вопросы конфидент Трампа Рудольф Джулиани обсуждал несколько месяцев назад в Мадриде с помощником украинского президента Андреем Ермаком. Ведь Трамп считает, что Байден — его главный конкурент на предстоящих президентских выборах, и он хотел бы "сбить" популярного соперника. И если украинцы в этом ему помогут — тем лучше.

Зеленского толкают к тому, чтобы он активно поддержал Трампа. История же с выборами 2016 г. показывает, что украинской власти лучше занять нейтральную позицию, а не подыгрывать одной из сторон. Но в сложившейся ситуации у Киева ограниченное поле для маневра: наша страна нуждается в американской поддержке, чтобы противостоять российской агрессии.

При этом в Киеве должны учитывать, что Украина сама по себе не слишком волнует Трампа. И для того, чтобы оторвать Россию от Китая, он готов не только вновь сделать из "большой семерки" "группу восьми", но и дать Москве разные "коврижки". В том числе и украинские медовики. В общем, ситуация вынуждает Киев постоянно проявлять лояльность по отношению к нынешней администрации, быть внимательным к пожеланиям эмиссаров из Белого дома.

Тем более что у Вашингтона и так уже накопилось недовольство действиями Зе!команды, игнорировавшей рекомендации американской стороны: Андрей Богдан все также глава Офиса президента; в парламенте так и не создана коалиция "Слуги народа" с "Голосом"; Киев ведет переговоры с Пекином о создании для Китая "Мрії" на заводе Антонова; Украина не пошла на увеличение количества американских советников в Минобороне, которые должны были бы контролировать расход финансовой помощи от США и прочее, прочее, прочее.

В том числе и по этой причине после саммита в Биаррице Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине, дабы убедиться, что деньги используются эффективно и строго по целевому назначению. Напомним, что речь идет о 250 млн долл., которые США планировали выделить нашей стране в 2019 г. И хотя Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение этих 250 млн необходимо, намек более чем прозрачен.