Украина — Молдова: новые лица и старые проблемы в новых обертках

Знаковым этот визит можно назвать по нескольким причинам.

Во-первых, это стало встречей "новых лиц" украинской и молдовской политики. И Майя Санду, и Владимир Зеленский действительно являются новыми лицами в Украине и Молдове. Правда, у М.Санду все же есть пусть небогатый, но политический опыт: она еще в 2012 году стала министром образования, принимала участие в президентских выборах в 2016-м и лишь немного уступила тогда нынешнему президенту Республики Молдова Игорю Додону. Вместе с тем только сейчас М.Санду стала полноценным игроком: вследствие короткого, но очень острого политического кризиса она стала компромиссным руководителем правительства Молдовы (в активе парламентской коалиции, номинировавшей ее на должность, — как ее собственная проевропейская партия "Действие и солидарность", так и мнимо проевропейская платформа "Достоинство и правда", во главе которой вице-премьер Молдовы Андрей Нэстасе, и откровенно пророссийская Партия социалистов Республики Молдова, контролируемая президентом Молдовы Игорем Додоном).

Во-вторых, это стало встречей сторон, мало доверяющих друг другу. В период недавнего кризиса двоевластия в Молдове Украина не торопилась признавать легитимность ни одной из сторон, а лидеры новообразовавшейся коалиции не скрывали претензий к Киеву (как и, что примечательно, — к Бухаресту, стоявшему на общих с Киевом позициях, — не доверяя Партии социалистов как пророссийской силе). Сейчас Молдова, в лице госпожи Санду, отошла от риторики претензий и сфокусировалась на донесении месседжа о своем проевропейском курсе, чем спешит снизить градус обеспокоенности у обоих своих соседей. Но и Россия не остается в стороне. Функцию диалога с Москвой выполняют социалисты и назначенная ими спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаный.

В-третьих, во время встреч с Владимиром Зеленским Майя Санду попыталась найти чувствительные точки соприкосновения с современной политикой Киева, порой неоправданно вынося за рамки обсуждения риски, исходящие для Украины и Молдовы из России. Вместо этого — предложила сосредоточиться на таких общих для двух стран вызовах, как борьба с коррупцией и контрабандой, развитие экономического сотрудничества, вопросы окружающей среды и экологической ситуации на Днестре. Этот сигнал мог бы стать привлекательным для Киева, поскольку и сам президент Украины В.Зеленский пытается вести борьбу с контрабандой и коррупцией. Но такие попытки Майи Санду содержат в себе как старые ловушки, которые уже десятилетиями портят двусторонние украино-молдовские отношения, так и новые — инспирированные Россией.

Борьба с коррупцией — популярный среди избирателей Украины и Молдовы лозунг. В контексте еще более популярной деолигархизации она выглядит внутренней задачей государств. Более того, отдельные "светлые головы" убеждают, что если бы Молдова и Украина отошли от т.н. геополитической повестки дня и сосредоточились прежде всего на борьбе с коррупцией, это стало бы путем к процветанию обеих стран. Но такое утверждение ошибочно. Именно Россия является источником как внутреннего и регионального, так и, шире, — общеевропейского процесса коррумпирования элит, их шантажа и кооптирования в проекты "русского мира". Наивно и даже опасно полагать, что проблема Приднестровья — следствие исключительно коррупции Тирасполя и Кишинева. Также воду на российскую мельницу льет мнение, что война в Донбассе — всего лишь попытка сделать "бизнес на крови". Решающая для России значимость геополитического имперского превосходства останется в упомянутых проблемах, независимо от того, закрывать на это глаза украинцам и молдованам или нет.

Борьба с контрабандой (другая ловушка, на сей раз уже двустороннего характера) — это прежде всего вопрос строгости пограничного и таможенного контроля. Здесь оба государства еще при правлении "папередников" осуществили определенный прогресс. Но естественно, что правительство Санду считает серой зоной контрабандистов Приднестровский регион. Лечить эту язву планируют установлением общего украино-молдовского пограничного и таможенного контроля и на Приднестровском участке границы. Если Украина соглашается с таким подходом — Молдова выигрывает дважды: молдовские пограничники смогут де-факто осуществлять контроль сепаратистского сегмента границы, да к тому же еще и будут иметь возможность окончательно покончить с контрабандой. По крайней мере проблему можно будет решить на границе с Украиной, ибо сейчас на административной границе между т.н. ПМР и "материковой" Молдовой о контроле, а тем более об общем с Украиной, речь не идет.

Но двойной выигрыш Молдовы должен как-то компенсироваться для Украины. Очевидно, это замечательная возможность для "пакетного решения" — например, можно было бы урегулировать на украинских условиях и давнюю проблему Днестровской ГАЭС. По крайней мере в Кишиневе могли бы поразмыслить о такой взаимовыгоде. Иначе фантомные боли "порта Джурджулешты" (история Рени) могут существенным образом повысить лояльность украинского внешнеполитического подхода к отношениям с Молдовой.

И об экологии. Днестр действительно обмелел. Это создает проблемы с водозабором для Кишинева, как, в конце концов, и для отдельных районов Украины. Но странно слышать, что первыми по этому поводу забили тревогу т.н. приднестровские экологи и благосклонные к ним российские борцы за окружающую среду. Для эффективного решения проблемы за стол переговоров (в рамках отдельного регионального проекта) должны были бы садиться специалисты по энергетике, строительству и экологии из Украины, Молдовы и ЕС, — кстати, Европа имеет возможности помочь решить проблему как технологически, так и инвестиционно.

Радует то, что Майя Санду и Владимир Зеленский нашли общий язык о недопустимости федерализации и российского военного присутствия на территории наших государств. Но и здесь одних только деклараций мало. И премьер Молдовы, и президент Украины должны донести эту мысль до своих нынешних и будущих партнеров по политическим альянсам и коалициям, совместно (а не так, как поступил Андрей Нэстасе, голосуя за возвращение российской делегации в ПАСЕ) защищать свои позиции на международных площадках и настаивать на том, что судьбу Украины и Молдовы не должны обсуждать за их спинами. Если Зеленский и Санду сделать это будут не в состоянии, Молдове не избежать прямого давления и принудительной федерализации по рецептам Дмитрия Козака, а Украине это блюдо будут предлагать под соусом "эффективного прецедента".

Подытоживая: визит Майи Санду в Украину показывает, что Молдова будет избегать резких шагов как в рамках европейской интеграционной политики, так и в рамках отношений с Россией. Также она будет тяготеть к постепенному мягкому втягиванию Кишинева в интригу мировой политики Москвы. Возможно, сама Майя Санду в это не верит и искренне хочет для своей страны европейского будущего. Но без борьбы такое будущее будет призрачным.

Что же касается Украины, то, несмотря на красивую обертку, "нейтральная" Молдова остается для Украины не слишком надежным партнером. Визит Майи Санду очертил актуальную повестку дня, но не заложил стратегическую основу для более прогрессивных решений, а вместо этого актуализировал старые проблемы — правда, в новой обертке.