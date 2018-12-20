Тест на прочность венгерской демократии

Маски сброшены. Еще весной, когда венгерский премьер Виктор Орбан праздновал очередную победу своей партии "Фидес" на парламентских выборах, ZN.UA констатировало, что из национального консервативного лидера он превращается в заурядного диктатора.

События в Венгрии последних месяцев лишь подтвердили эти оценки. Но скорость происходящей "мутации" ныне всерьез начинает беспокоить самих граждан Венгрии.

В последнюю неделю на улицах и площадях Будапешта и ряда других городов страны проходят массовые протесты, число участников которых в минувшие выходные дни перевалило за десяток тысяч. Ко взрыву недовольства привели "диктаторские законы", принятые парламентариями 12 декабря.

Помимо уличных протестов, действия правительства Орбана и контролируемого им парламента привели к консолидации разрозненной оппозиции. Политики левого и правого лагеря, внепарламентские политические силы и профсоюзы, неправительственные и правозащитные организации ищут консенсус, чтобы остановить запущенный Орбаном процесс превращения Венгрии в страну с диктаторским режимом.

И этим нынешние протесты отличаются от тех, что были в Венгрии в 2014-м и 2016 годах.

"Закон о рабстве"

12 декабря парламентской оппозиции (состоящей из Партии социалистов, партии "Диалог для Венгрии", партии "Политика может быть другой" и "Демократической коалиции") не удалось блокированием трибуны в зале Национальной ассамблеи сорвать принятие двух законов большинством (включающим "Фидес" и ее партнера, Христианско-демократической народной партии).

Первый закон — в сфере трудовых отношений — сразу окрестили "рабским". Согласно ему, работодатели получили право увеличивать количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Иными словами, каждую неделю это дополнительные 7–8 часов работы. При этом оплата за дополнительные часы может быть отсрочена по желанию работодателя на три года.

Власти мотивировали необходимость такого закона тем, что Венгрия страдает от нехватки рабочих рук из-за оттока рабочей силы в другие страны Европы. За время правления Орбана страну покинули 600 тыс. человек. Авторы закона также говорили, что рабочие сами хотят иметь дополнительную возможность для заработка в виде "сверхурочных", а закон расширяет для них такую возможность. Однако наемные работники и профсоюзы обоснованно опасаются, что работодатели получат дополнительные стимулы для давления на подчиненных, например, угрожая увольнением за отказ работать сверхурочно, тогда как существенного роста зарплат не произойдет.

Второй закон создает систему административных судов. Согласно закону, Верховный суд Венгрии с 2020 г. лишается полномочий в отношении административных споров. В их число входят: вопросы выборов и коррупции, взимания налогов и дела, связанные с произволом полицейских. Новая судебная вертикаль будет находиться под надзором министра юстиции Ласло Трочани. Правительственный чиновник будет утверждать результаты конкурсов по избранию судей указанных административных судов, а также заведовать вопросами их финансирования.

Хельсинкский комитет Венгрии уже назвал принятие такого законодательства серьезной угрозой принципу верховенства права и очередным нарушением обязательств Венгрии перед Евросоюзом. В венгерском правительстве говорят, что административные суды существуют в ряде других стран ЕС и это не вызывает возражений.

Сразу после скандального голосования в центр Будапешта начали сходиться недовольные граждане. На следующий день протесты в венгерской столице стали еще более массовыми, а на выходные на улицах протестовали более 15 тыс. человек. Кроме столицы, антиправительственные акции состоялись еще в семи городах. После столкновений с полицией были арестованы десятки человек.

Новый всплеск насилия произошел 17 декабря, когда полиция и представители охраны блокировали протестующих и оппозиционных парламентариев вблизи и в помещении общественной медиакомпании MTVA. Те лишь добивались, чтобы в телевизионной передаче было рассказано о протестах на улицах венгерской столицы (о чем подконтрольные правительству СМИ умалчивают) и намеревались озвучить в эфире требования протестующих к Орбану — в частности, об отмене "закона о рабстве".

Оппозиционные партии и политики поддержали уличные протесты. На демонстрациях можно было увидеть символику не только профсоюзов и демократической оппозиции, представленной в парламенте. В акциях приняли участие студенты и представители молодежной внепарламентской либеральной партии "Движение Моментум". Протест поддержала и ультраправая партия "Йоббик", которая после апрельских выборов окончательно решила перейти в оппозицию к "Фидес" и Орбану.

Спустя несколько дней требования протестующих уже не ограничивались отменой "закона о рабстве". Они также включали требования независимости для СМИ, независимости для судебной системы, сокращения рабочего времени для полицейских. Все чаще звучало требование пересмотра всей политики правительства и отставки премьера.

Оппозиция призывает не снижать активность протестов и в ближайшие дни. Однако на активность протестующих повлияет то, какое решение примет по закону о сверхурочном рабочем времени президент Венгрии Янош Адер. Ожидается, что 21 декабря он либо подпишет документ, либо решит вернуть в парламент. Если он подпишет его, закон вступит в силу с 1 января 2019 г. В этом случае венгерские профсоюзы начнут подготовку к общенациональной забастовке.

Кто устроит

новогодний сюрприз?

Венгерские власти оказались не готовы к уличным протестам. Ведь в прошлом ужесточение трудового законодательства и шаги по ущемлению социальных прав и гарантий граждан легко сходили Орбану с рук. Нынешние протесты венгерское правительство пытается представить как незначительные и говорит о них, как о провокации, организованной из-за рубежа. В частности, американским миллиардером Джорджем Соросом, а также "лицами", которые хотят наводнить Венгрию мигрантами.

Подобную риторику против оппонентов сторонники Орбана использовали и перед апрельскими выборами. Но теперь, считают в венгерском правительстве, цель провокаторов — испортить имидж Венгрии в глазах мирового сообщества.

Впрочем, структуры Евросоюза пока не определились со своим отношением к событиям в Венгрии. В минувший вторник официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что не может комментировать развитие ситуации в Будапеште.

Эта позиция выглядит достаточно странной, если учесть, что еще 12 сентября, Европарламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии. Согласно статье 7 Договора о Европейском Союзе, Венгрия может быть лишена права голоса в Совете ЕС, если руководство Евросоюза согласится с выводами, которые поддержали европейские законодатели. Доклад же, подготовленный евродепутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, четко указывает: нападки Орбана на прессу, судебную систему, мигрантов, беженцев и представителей меньшинств представляют системную угрозу основным принципам ЕС.

В венгерском правительстве называют решения Европарламента ничтожными, и даже грозят судебными разбирательством за распространение ложных сведений о ситуации в стране. А пока Европа не спешит вводить действенные санкции против Виктора Орбана, венгерский премьер "протестировал" новый уровень своих полномочий и возможности дальнейших изменений в стране для укрепления личной власти, осознавая, что в ближайшее время не стоит ожидать от Евросоюза ответной реакции.

Виктор Орбан на данном этапе чувствует себя всесильным, но ощущение безнаказанности обычно притупляет чувство самосохранения и связи с реальностью. И выступление оппозиции в парламенте Венгрии, и уличные протесты на улицах венгерских городов, которые стали реакцией на новые шаги по укреплению в стране авторитарного режима, сегодня вполне способны дать толчок для объединения весьма различных сил для борьбы с текущим политическим курсом венгерского правительства. Этот протест может иметь прямые последствия для Орбана на местных выборах и выборах в Европарламент в будущем году.