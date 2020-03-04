Супервторник для "супер-Джо"

Для избирательной кампании демократов в США наступил крайне важный, если не сказать, решающий момент.

Сразу в 14 штатах и на одной заморской территории во вторник прошли праймериз, на которых сторонники Демократической партии должны были определиться с лидером гонки за право бросить вызов Дональду Трампу. На кону голоса 1357 делегатов июньского национального съезда, где и решится судьба кандидатов в президенты, а это сразу 34% от общего их числа (строго говоря, 1344 голоса из 1357 распределены по штатам и 13 голосов "придут" от демократов, находящихся на момент праймериз за границей).

В американской политической традиции супервторник в год президентских выборов событие знаковое. Начиная с 1988 года, представитель Демократической партии, получивший в этот день наибольшую поддержку избирателей, неизменно становился и кандидатом в президенты. Правда, затем он мог и не победить.

Интрига, сложившаяся в результате первых туров, до последнего момента держала в напряжении не только партийных активистов, но и политических аналитиков по всему миру.

Джо Байден, который до начала праймериз рассматривался как основной кандидат, начал с очень низкого старта, но сумел "вернуться" в гонку лишь после сокрушительной победы в Южной Каролине (48,4% против 19,9% нынешнего лидера Берни Сандерса). Именно голоса южан очень вовремя добавили настроения его сторонникам перед 3 марта.

Миллиардер Майкл Блумберг, выдвижение которого частью политических аналитиков рассматривалось как удачное противопоставление Дональду Трампу (миллиардер против миллиардера), не участвовал в предыдущих праймериз. Однако инвестировал 500 миллионов долларов в собственную политическую кампанию, надеясь именно в супервторник получить поддержку избирателей.

Сюрпризом, ожидавшим демократов перед решающей битвой за голоса, стал выход из президентской гонки сразу трех кандидатов, среди которых оказался харизматичный и перспективный (всего 38 лет) политик, бывший мер городка Саут-Бенд в Индиане открытый гей Пит Буттиджич. Компанию ему составили сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и независимый кандидат миллиардер Том Стайер, снявшие свои кандидатуры в пользу, преимущественно, Байдена.

Каждый из них получил ту или иную поддержку избирателей в предыдущих турах. Однако уже ко вчерашнему дню стало очевидно, что основная борьба будет происходить между Джо Байденом, Берни Сандерсом, Элизабет Уоррен и Майклом Блумбергом.

Возвращение Джо Байдена, которого после проигрышей Берни Сандерсу в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде уже поспешили записать в неудачники, стало в определенной степени неожиданностью. Следует признать, что опытный политик, которому уже 77 лет, несколько утратил в харизме и динамике, однако все еще пользуется поддержкой афроамериканцев и испаноязычных избирателей как вице-президент первого президента-афроамериканца.

За победой Байдена в Южной Каролине последовали победы в Северной Каролине, Вирджинии, Алабаме, Теннеси, Оклахоме, Арканзасе, Миннесоте, и, что удивительно, в Массачусетсе — "домашнем" штате сенатора Уоррен.

"Социалист" Сандерс получил поддержку своего родного Вермонта, Колорадо и Юты.

Блумберг, который попытался выглядеть оригинальным, обещая прекратить "твиттить из Белого дома", увы, не смог составить достойную конкуренцию лидерам гонки. Он получил лишь голоса заморской территории — Американского Самоа, но это слабое утешение и очевидный провал после чрезвычайно дорогой кампании. Против него сыграло то, что еще два года назад он не был зарегистрированным демократом, и критика его прошлой политики как мэра Нью-Йорка.

Самая жесткая борьба ведущих кандидатов развернулась в двух наиболее зажиточных штатах США. Калифорния, которая впервые участвовала в супервторнике и вместе с Техасом делегирует наибольшее количество представителей на съезд, отдала свои голоса Берни Сандерсу, а Техас — Джо Байдену.

Окончательный подсчет голосов все еще продолжается, однако уже ясно, что первая тройка лидеров определилась. Элизабет Уоррен уже заявила, что не собирается выходить из гонки, но очевидно, что ее дальнейшее участие будет зависеть и от финансовых ресурсов, и от результатов следующего тура.

Праймериз в супервторник отличались высокой посещаемостью и прошли без нарушений и скандалов. В связи с опасениями возможного внешнего вмешательства в компьютерные сети представители Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности США сообщили на брифинге представителям СМИ, что никаких попыток вмешательства в избирательные системы зафиксировано не было.

В целом нынешняя избирательная кампания демократов (о республиканцах сказать нечего — у них только Трамп) показала, что партия так и не смогла отойти после поражения Хиллари Клинтон и пребывает в кризисе. У демократов нет новых харизматичных лиц. И на решающий съезд в июне вполне могут выйти кандидаты, возраст которых на момент инаугурации 46-го президента США составит 71,78 и 79 лет.

Правда, за старшего из них — Берни Сандерса — голосует молодежь, которой по душе его обещания "исправить" социальное обеспечение и, особенно, систему медицинского страхования. Однако, как показывают результаты выборов, все же более активной частью электората является зрелое население.

До конца не ясно, сработают ли такие, на первый взгляд, очевидные факторы, как поддержка женщин (кампания Клинтон рассчитывала на это, но проиграла), религиозных групп (часть из них поддерживает Трампа), афроамериканцев и граждан США — выходцев из Латинской Америки. Кандидатам (кроме Берни Сандерса) все еще предстоит изыскать средства на продолжение активной кампании, которые, как показывает опыт, не бывают лишними.

Важным фактором является также явка избирателей: на выборах 2016 года 65,8 миллионов голосов было отдано за Клинтон, 62,9 миллиона — за Трампа, а 91,7 миллионов избирателей не голосовали. Однако еще более важный фактор — голоса коллегии выборщиков.

Системы определения как кандидатов в президенты, так, собственно, и голосования на выборах, отличаются в разных штатах и даже внутри штатов. Имеет значение публичная поддержка известных людей — губернаторов, политиков, общественных деятелей. Все это говорит о том, что борьба еще впереди.

Шесть штатов — Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон проведут свои праймериз 10 марта, а следующие президентские дебаты намечены на 15 марта в Фениксе. После этого наступит очередь голосовать для Аризоны, Флориды, Иллинойса и Огайо. Только после этого станет ясно, кто возглавит гонку за право стать кандидатом в президенты от демократов и бросит вызов Трампу.

Следует ожидать, что возвращение Джо Байдена в лидеры гонки не пройдет бесследно для Украины. Затихнувшая было кампания с "Бурисмой", Шокиным и Руди Джулиани вполне может вспыхнуть с новой силой. Нет уверенности, что, в отличие от республиканцев, команда Байдена готова к новой порции обвинений. Все это означает, что впереди нас ждет очередная пробежка между каплями дождя. И зонтики не помогут, все будет определять мастерство спринтера.