Стратегия второго срока

Влиятельное объединение консервативных членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, именуемое Исследовательским комитетом Республиканской партии, представило собственную версию Стратегии национальной безопасности.

Документ — один из многих позиционных документов, подготовленных Исследовательским комитетом за время его существования (с 1973 года, с некоторыми перерывами) для продвижения правоконсервативной повестки в законотворческом процессе США. О системе взглядов его членов можно судить по составу партнерских организаций — Heritage Foundation, Национальная стрелковая ассоциация, организации, поддерживающие христианские ценности, либертарианский Институт Катона. О влиятельности свидетельствует, например, то, что в бытность членом Палаты представителей в Исследовательский комитет Республиканский партии входил нынешний вице-президент Майкл Пенс.

Опубликованный документ построен в традициях Стратегий национальной безопасности США, но отличается тем, что содержит по тексту более 130 рекомендаций, которые могут быть транслированы в законодательный процесс. Главный посыл лежит в русле Стратегии национальной безопасности, подготовленной администрацией Дональда Трампа: главная угроза — Китай и страны, пытающиеся нанести вред США, включая Россию, Иран и Северную Корею. Но взгляд Исследовательского комитета Республиканской партии еще более контрастен и бескомпромиссен. Он выделяет трех главных противников — Китай, Россию и Иран. Все остальные — Северная Корея, Венесуэла, международный терроризм — опасны как клиенты этих трех.

Интересен подбор слов для описания стратегии в отношении каждого из противников. Китай предлагается уравновешивать, противодействовать ему, действовать в ответ (countering). В отношении Ирана должна иметь место конфронтация с целью подавления (confronting). Для России выбрано слово, которое обычно переводится как "сдерживание". Но буквально оно означает устрашение и отпугивание (deterrence). Целью является отступление России — "откат" (rolling back).

В этих нюансах содержится существенный пересмотр политики разумного сдерживания (smart containment), сформированной администрацией Барака Обамы и инкорпорированной, несмотря на все осуждение в адрес предшественника, в стратегию Трампа. Современное разумное сдерживание России подобно сдерживанию СССР времен холодной войны. Но тогда целью было путем внешних ограничений подтолкнуть империю зла к самоубийству (благодаря Джорджу Кеннану американцы безошибочно определили, что без территориальной экспансии время советской жизни ограничено). Современное разумное сдерживание имеет целью подтолкнуть Россию к смене политики. Ее самоубийство никто не ставит в качестве цели.

Исследовательский комитет Республиканский партии полагает, что российская политика не меняется. Угроза российской военной агрессии сохраняется для Украины, Грузии и даже стран Балтии. Россия спонсирует международный терроризм и вмешивается в американскую внешнюю политику. В отличие от Китая, который представляет для США стратегический вызов сопоставимого противника, РФ — это непосредственная угроза ввиду ее агрессивности. Поэтому необходимо то самое отпугивание, deterrence. Это слово использовалось в годы "холодной войны" применительно к одному из инструментов стратегии сдерживания, а именно — ядерному сдерживанию. Нужно было заставить обладающий ядерным оружием СССР бояться напасть на США и их союзников. Задача решалась с помощью ядерного сдерживания — nuclear deterrence. Теперь это слово — deterrence — снова применено в отношении России, хотя и без упоминания ядерной опции.

Республиканские конгрессмены предложили следующие законодательные шаги в отношении России. Для начала ее предлагается объявить спонсором терроризма за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции, "Хизболы", "Талибана" и Русского имперского движения. В отношении последнего администрация Трампа уже предприняла действия: в апреле эта структура, базирующаяся в Санкт-Петербурге, пополнила в США список террористических организаций.

Далее предлагается ввести санкции против российского суверенного долга. Этот процесс также уже начат администрацией Трампа. В августе прошлого года в рамках реагирования на нарушение Россией Конвенции о запрещении химического оружия (использование боевых отравляющих веществ при покушении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля) администрация Трампа запретила участие банков США в первичных размещениях российских облигаций, номинированных не в рублях, и валютное кредитование американскими банками российского правительства. Рублевые ценные бумаги и вторичный рынок российских ценных бумаг пока не охвачены санкциями.

Новые санкции должны быть закреплены в Акте защиты американской безопасности от агрессии Кремля (Defending American Security from Kremlin Aggression Act). Документ внесен на рассмотрение Палаты представителей в прошлом году, но пока не получил поддержки. Отдельной мерой предлагается внести российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ), используемый Кремлем для финансирования политически важных проектов и покупок, в список запрещенных для контактов. После оккупации Крыма со стороны США были введены отдельные ограничения на финансовые операции с ВЭБ. Но сам банк пока не внесен в список запрещенных.

Санкции должны быть расширены на менеджеров российской пропаганды. В документе указаны три таких известных в США менеджера — Владимир Евтушенков, Бидзина Иванишвили и Виктор Медведчук, названные соответственно, российским, грузинским и украинским олигархами.

Наконец, предложено исключить Россию из международной платежной системы SWIFT и проводить "финансовые учения" для демонстрации РФ катастрофической для нее утраты активов в случае дальнейшего военного вторжения в Украину, Грузию и попытки вторжения в страны Балтии.

Отдельный блок мер для отпугивания РФ предусмотрен в рамках поддержки НАТО. В этом ряду — сделать сдерживание Кремля главной темой саммитов альянса; принять закон о непризнании российской аннексии Крыма; увеличить объемы предоставления оружия Украине, включая противокорабельное вооружение; укрепить оборону Грузии и продолжить поддержку инициатив, запущенных в 2014 году для укрепления европейской обороны.

В сфере информации предложено возродить систему русскоязычного вещания для актуализации в России темы прав человека и поддержки сил, стремящихся к изменению ее политики.

Предложенные республиканскими консерваторами меры на уровне Палаты представителей Конгресса США в случае их реализации не обязательно окажут немедленное действие на РФ. Она привыкла жить в условиях санкций, они ее сдерживают, но все же не отпугивают. Финансовые резервы России дают ей "подушку безопасности", которая позволяет даже в отчаянных ситуациях какое-то время блефовать "непоколебимой решимостью".

Самые мощные из предложенных новых санкционных инструментов — угроза отключения от SWIFT и повсеместного лишения активов — способны удержать Кремль от новых военных захватов в Украине, но вряд ли заставят ее уйти из Крыма. Правда, они могут подтолкнуть Россию к урегулированию в ОРДЛО. В тексте предложенной стратегии однозначно истолкован смысл Минских соглашений: вывести российские войска и восстановить контроль Украины над границей. Россия же продолжает думать, что смыслом соглашений является "федерализация" Украины. Возможно, новые санкции заставили бы Россию по новому прочесть подписанные ею документы и наконец предпринять нужные для урегулирования шаги.

Вопрос в том, насколько стратегия в отношении России, предложенная Исследовательским комитетом Республиканской партии, отвечает взглядам Дональда Трампа (в отношении Китая и Ирана сомнений в комплиментарности нет).

Представленный документ так много хвалит действующего американского президента и так часто осуждает Барака Обаму вместе с Демократической партией, что выглядит частью предвыборной программы. Похоже, что консервативная часть Республиканской партии представила свое видение внешней политики Дональда Трампа на второй его срок. Ему предложено считать Россию непосредственной угрозой американским интересам и противодействовать ей более мощными финансовыми санкциями, поддерживая при этом определенный уровень военной готовности со стороны НАТО.

Это вполне может оказаться для Трампа более выгодной предвыборной стратегией, чем обещание дружбы с Россией, с которым он шел на свои первые выборы.

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