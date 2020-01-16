Сторговались?

И Вашингтон, и Пекин представляют подписанное вчера торговое соглашение как свою победу.

Американский президент Дональд Трамп в преддверии выборов может предъявить своим избирателям уступки Китая в доступе американских товаров на внутренний рынок и в охране интеллектуальной собственности. Для китайского лидера Си Цзинпиня соглашение является свидетельством приверженности свободе глобальной торговли и демонстрирует превращение КНР в главного проводника глобализации. В то же время, соглашение задумывалось как первый практический шаг к прекращению и торговой войны и, в более широком смысле, конфликта между двумя великими державами, начавшегося еще при администрации Барака Обамы. Поэтому оценивать масштабный — и по амбициям, и по объему (около ста страниц) — документ необходимо сразу в трех измерениях: по влиянию на двустороннюю торговлю, на мировую экономику и на отношения между Вашингтоном и Пекином в целом.

С перспективами американо-китайской торговли в условиях "первой фазы урегулирования противоречий" (по определению Трампа) все неоднозначно. Китай пообещал закупить в этом и следующем году американских товаров на 200 миллиардов долларов. Это — сельскохозяйственная продукция, медикаменты. Кроме того, в эту сумму входит и расширение торговли услугами — американский бизнес предоставит услуг на без малого 40 миллиардов долларов. Однако за скобками документа остается сразу несколько важнейших вопросов. Не определены механизмы соблюдения условий соглашения. Если одна из сторон нарушит его, ответная реакция будет зависеть от политического решения: или немедленно возобновить торговую войну, или проигнорировать нарушение. Таким образом, соглашение не создает устойчивого и действенного механизма урегулирования экономических противоречий между Вашингтоном и Пекином. Если учесть разочарование сторон (особенно США) в ВТО, таких механизмов в новой реальности станет даже меньше, чем было еще недавно.

Остается неясной и реальная оценка соглашения китайской стороной: до какой степени Пекин считает взятые обязательства обязательными? Китайский вице-премьер Лю Хэ, подписавший в Вашингтоне документ, в очередной раз повторил, что закупки американских товаров и услуг будут производиться в соответствии с рыночной конъюнктурой и учетом их конкурентных возможностей. Это может означать, что завтра Пекин выберет энергетическое оборудование не у США, а у конкурентов, ссылаясь на более выгодные условия — и будет считать виновной в невыполнении соглашения американскую сторону, не обеспечившую конкурентоспособность своей продукции. Наконец, соглашение рассчитано лишь на два года, и что случится после этого — тоже не ясно. Пока речь идет о том, что на следующих фазах урегулирования противоречий стороны продлят действие достигнутых договоренностей — но никаких гарантий этого не предусмотрено.

Еще в меньшей степени соглашение способствует стабилизации глобальных рынков. С одной стороны, затишье в противостоянии двух крупнейших экономик — хорошая новость для экономики мировой. Но само соглашение — слишком узкое на фоне масштабных противоречий сторон, и оставшиеся нерешенными вопросы снижают положительный эффект договоренности для международных фондовых рынков. Неясно пока, применит ли Китай принцип наибольшего благоприятствования: Лю Хэ заявил, что третьи страны также могут рассчитывать на схожие условия, но официальная позиция Пекина по этому вопросу остается неизвестной. Нельзя забывать и о том, за чей счет произойдет расширение американского импорта в Китай — ведь прирост американских товаров заметно превышает прогнозируемый рост потребностей, значит, кого-то из американских конкурентов с китайского рынка выбросят. И главное — так же как в оценке важности соглашения для двусторонней торговли, заинтересованные лица будут учитывать "подвешенный" характер соглашения, его условность и незавершенность. Все это не способствует долгосрочному оптимизму.

Наконец, частичное урегулирование противоречий в торговле происходит на фоне обострения политических противоречий. Политическая поддержка официальным Вашингтоном позиции протестующих в Гонконге вызывает у Пекина раздражение, а расширение сотрудничества США с Тайванем вообще увеличивает риск военного столкновения двух держав. После переизбрания Цай Инвэнь — последовательной и жесткой сторонницы независимости Тайваня — на пост президента, позиция Пекина в отношении острова становится жестче. Китай готов применить силу, лишь бы не допустить формального провозглашения независимости, а США все более открыто демонстрируют поддержку Тайпея. Следовательно, о системном примирении сторон речь не идет — политические разногласия между ними углубляются.

Таким образом, нынешнее соглашение является среднесрочным перемирием, которое выгодно обеим сторонам. Трампу нужны видимые успехи для президентской кампании и прочные тылы в международной политике для успешного отражения атаки демократов в Конгрессе. Си нужно замирение с США на фоне обострения ситуации в Гонконге, в отношениях с Тайванем и в Южно-Китайском море. Но уже через год ситуация изменится, и стороны или будут разрабатывать новые договоренности, или же соглашение и вовсе будет забыто.