Схватка орла с драконом

Может показаться, что единственное противостояние, которым сейчас живет человечество — это противостояние с COVID-19, что все другие конфликты если и не прекратились, то на время утратили остроту. Но это не так — конфронтация Вашингтона и Пекина тому самое очевидное доказательство. Пандемия в этом конфликте — лишь еще одна грань, еще больше его усиливающая.

Две державы схлестнулись давно. С начала века взаимные претензии накапливались, переплетались, становились все весомее. Тайвань, промышленный шпионаж, ограничения в доступе на рынки, Южно-Китайское море, вмешательства во внутренние дела. Список претензий ширился и в 2010-е США и Китай вступали уже в состоянии тлеющего конфликта. Приход Трампа подтолкнул события: американский президент начал торговую войну, а все остальные острые вопросы сделали столкновение полноценным политическим (и все больше — геополитическим) конфликтом.

Подобный конфликт подталкивает стороны искать не пути примирения, а все новые поводы нанести противнику удар. Таким конфликтом руководит логика игры с нулевым итогом — битвы, где любой убыток противника заносится в свой актив, без оглядки на долгосрочные последствия для мира. Не удивительно, что и тема пандемии коронавируса также стала орудием (или оружием?) в схватке двух держав.

3 мая госсекретарь США Майк Помпео в интервью каналу ABC заявил: его страна располагает "значительным массивом доказательств" того, что коронавирус вырвался на мировые просторы из китайской лаборатории в Ухане. Он не опроверг обнародованные ранее выводы американского разведывательного сообщества о естественном происхождении вируса, т. е. пока администрация Трампа не обвинила Пекин в развязывании биологической войны. Но фактически были выдвинуты претензии, суть которых сводится к виновности КНР в нынешней пандемии (пусть даже по небрежности, из-за ненадлежащего обращения с опасными биологическими материалами). Отсюда лишь шаг до предъявления требований "повиниться" и разработке темы компенсации за понесенный материальный ущерб.

Для разговоров о возмещении материального ущерба пока ведут лишь подготовительную работу: о том, что Китай "должен заплатить", вовсю говорит Стив Беннон, правый политик, сыгравший важную роль в победе Трампа в 2016 году, да и сам Трамп уже несколько раз вбрасывал "пробный шар" темы компенсаций. А вот об ущербе политическом американская администрация уже позаботилась. В первую очередь нынешняя атака на Китай — попытка снять с себя часть вины за человеческие жизни (страна уже потеряла больше 60 тысяч и эта цифра продолжает расти) и финансовые потери. Ведь за явные проколы в реагировании на вызов природы отвечать придется администрации и отыграть провалы первых недель пандемии никак не удастся. Другое дело, если пандемия — результат чужого злого умысла.

Администрации намного легче отреагировать на события "должным образом" постфактум. Американскому избирателю продемонстрируют наказание виновного, что должно подтвердить профпригодность президента. "Хорошие парни" вначале страдают, но потом воздают злодеям сторицей и побеждают. Незамысловатый сюжет с хеппи-эндом (для Трампа) объясняет, почему его окружение разгоняет волну обвинений в адрес Китая в "производстве" коронавируса. В год выборов такой сценарий просто не мог остаться невостребованным.

Есть у американской атаки на Китай и второй план. Конфликт с Пекином в американской политике показал себя с лучшей стороны — развернутая Трампом торговая война не встретила серьезных возражений со стороны американского политического класса и большей части крупного бизнеса (последние чаще требовали компенсации из госбюджета, чем настаивали на свертывании заградительных мер). Китай слишком пугает США — как конкурент в экономической, политической, военной и даже культурной сфере. Не важно, насколько эти опасения обоснованы — главное, они представляются значимыми для американской элиты.

Конфликт с КНР идеально подходит, чтобы подновить американскую гегемонию и восстановить пошатнувшиеся позиции американцев в мире. Враг достаточно силен и опасен — куда сильнее России и опаснее Ирана. В самый раз, чтобы напугать соотечественников и требовать лояльности от союзников. В год выборов на этой теме сыграют все. Президент, обвиняя Китай, покажет себя твердым и решительным лидером. Его главный конкурент Джо Байден будет говорить о недостаточной решимости и жесткости нынешней администрации и обещать больше критики и давления на Пекин. Конгресс будет проводить экстренные слушания и принимать санкции против Китая, также демонстрируя себя нации решительным и ответственным политическим институтом.

К тому же, в истории с коронавирусом американцы ощущают "моральное право" атаковать: первым ведь начал Китай, где об американском происхождении вируса говорили еще в начале года. Да, на высшем уровне никаких выпадов Пекин себе не позволил, но были не только китайские пользователи в социальных сетях, но и государственные чиновники. Да и мотив у китайцев тогда был схож с американским — снять хоть часть ответственности с себя, представив ситуацию как иностранную диверсию и назвав ее виновника.

Есть у сегодняшнего обострения конфликта и третий план, которым американская элита не управляет. И на этом плане уже сейчас вырисовываются опасные для всего мира перспективы.

Международная политика и так становится все более оскорбительной по форме и радикальной по содержанию. Запрос на критическую манеру в дипломатии растет из год в год. В истории с пандемией американцы укрепляют новый тренд. Да, почти двадцать лет назад Колин Пауэлл (бывший тогда главой внешнеполитического ведомства США) обвинял Ирак в создании химического оружия — очень похоже на то, как сегодня Помпео обвиняет Китай. Но тогда это было на пороге настоящей войны — со страной-парией мирового сообщества, с государством, в отношении которого иные дипломатические средства были исчерпаны. Сегодня речь идет о повседневной практике отношений с одной из ведущих держав, об отношениях, в которых нет военной тревоги — и потому в "демонизации" другой стороны вроде бы нет острой нужды.

Тренд подхватят многие, особенно среди американских союзников и ближайших партнеров (другие страны просто поостерегутся портить отношения с Китаем, не рассчитывая твердо на покровительство Вашингтона). Ведь ничто человеческое им не чуждо: лидерам этих стран тоже хочется найти виновного в происходящем медицинском, социальном и экономическом кризисе, и Китай прекрасно подходит на эту роль. И дело не в пресловутом соревновании демократий и автократий на эффективность противоэпидемических мер — едва ли кто-то верит, что после "разбора полетов" итальянцы и французы станут строить у себя "социализм с китайским лицом". Проблема в том, что ответственность за провалы в борьбе с пандемией придется нести правительствам многих стран — на ближайших выборах или даже раньше. И найти приемлемое для избирателя объяснение этих провалов — единственная внятная стратегия. И вот — американскую атаку на Китай уже поддерживают британцы и австралийцы.

Дипломатический конфликт вокруг пандемии набирает обороты. Тон официального Пекина окончательно стал жестким и критическим после нападок США на Всемирную организацию здравоохранения. США обвинили международную организацию в неспособности остановить распространение вируса за пределы Китая и приостановили выплату взносов (составляющих немалую часть бюджета ВОЗ). Пекин в ответ обвинил Вашингтон в срыве международных мер по борьбе с пандемией и неспособности остановить болезнь у себя дома. Уже в начале мая китайский МИД высказал мнение, что росту числа заболевших во всем мире способствовал срыв Вашингтоном карантинных мер в начале национальной эпидемии — тысячи зараженных покинули страну и понесли с собой вирус дальше. Несомненно, Пекин не пропустит и последний демарш Помпео.

Перед лицом пандемии, в равной степени угрожающей всему человечеству, можно было ожидать большей сплоченности и готовности помочь друг другу. Но вместо этого распространение коронавируса чаще становится поводом для новых стычек, для большей вражды. Рост ксенофобских настроений фиксируют во многих странах. Достается всем без разбора — иностранцам, инородцам, всем "иным". Конфликт между США и КНР, взаимные обвинения двух ведущих государств и дальше разобщают мир. В мире после пандемии станет еще меньше сотрудничества и еще больше конфликтов. Похоже, как и почти всегда в истории, сегодня человечеству больше любых болезней и природных катастроф опять угрожает само человечество.